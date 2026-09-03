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Música

Kiko Veneno y Estopa colaboran en una canción, 'Yo y mi mánager'

Kiko Veneno Kiko Veneno en La Carbonería 02 Imagen de Sergio Cano 4K recorte

Kiko Veneno Kiko Veneno en La Carbonería 02 Imagen de Sergio Cano 4K recorte / S.C

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Estopa, el dúo de Cornellà de Llobregat formado por los hermos David y Alberto Muñoz, ha colaborado por primera vez con Kiko Veneno. Así lo han anunciado los catalanes en la red social X, donde han compartido el nuevo tema, que lleva como título 'Yo y mi mánager'.

En el vídeo, que es una grabación del making off de la grabación en el estudio, se puede ver a los tres músicos cantando la canción, que habla de un mánager que solo quiere que el artista al que representa se 'porte bien': que beba agua y que, tal y como canta David Muñoz con mucho humor, "que no fume porros porque me entra el hambre y me pongo gordo". La canción es una divertida oda a la mala vida de los artistas y una broma sobre su supuesta ingobernabilidad por representantes que solo quieren "ir a Miami a por medio Gramy".

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