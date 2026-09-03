John Malkovich presenta en Venecia su candidatura al Oscar en lo nuevo de Martin McDonagh

En caso de que John Malkovich tenga una agenda apretada durante los próximos seis meses, quizá debería ir cancelando algunos compromisos. Un par de evidencias permiten dar por hecho que, gracias a la película que acaba de presentar a competición en la Mostra de Venecia, necesitará buena parte de su tiempo para cumplir con sus responsabilidades como nominado en la sucesión de entregas de premios de Hollywood que culminarán en marzo con la próxima gala de los Oscar.

La primera es que ‘Wild Hose Nine’ es el nuevo trabajo de Martin McDonagh, un director especialmente dotado para lograr que sus actores luzcan: cada uno de los tres protagonistas de ‘Tres anuncios en las afueras’ (2017) fue nominado a la estatuilla -tanto Frances McDormand como Sam Rockwell acabaron ganándola-, y lo mismo pasó con cada uno de los cuatro protagonistas de ‘Almas en pena en Inisherin’ (2022). La segunda, y más relevante, es que Malkovich ofrece una actuación absolutamente incontestable en la piel del que, además, es su primer personaje de relieve en una película con expectativas comerciales en mucho, mucho tiempo.

Los actores John Malkovich, Mariana Di Girolamo, Parker Posey, el director Martin McDonagh, y los actores Sam Rockwell, Steve Buscemi y Ailin Salas posan durante una sesión fotográfica de 'Wild Horse Nine' en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia, en Venecia. / FABIO FRUSTACI / EFE

Se trata, claro, de una interpretación adornada con no pocas dosis de amaneramiento, y eso es comprensible tanto porque el actor estadounidense nunca ha actuado sin ellas como porque resultan del todo apropiadas para el hombre al que interpreta, un agente de la CIA que ha construido su vida a base de mentiras, secretos y fachadas. La película nos lo presenta en Santiago de Chile en los días previos al alzamiento militar que resultará en el derrocamiento y el asesinato de Salvador Allende, y desde el principio sabemos de su participación en los preparativos del golpe porque él mismo se encarga de contársela a quienquiera que se cruce mientras, acompañado de su colega y único amigo -excelente Rockwell-, viaja a la Isla de Pascua para cumplir un último deseo antes de que el cáncer lo mate del todo. Entretanto, eso sí, el tipo va siendo consumido tanto por la culpa que le generan las manchas de sangre en las manos -68 muertes sobre su conciencia- como por la pérdida progresiva de la memoria y, por tanto, de la identidad.

A estas alturas ha quedado suficientemente claro que la gran baza de Martin McDonagh como director es su situación de privilegio para hacer películas basadas en guiones del escritor Martin McDonagh, uno de los dramaturgos británicos más importantes de las últimas décadas. Y, aunque ‘Wild Horse Nine’ extrae una expresividad notable a los paisajes de Rapa Nui, también reitera qué fuerte es el punto fuerte de este autor: componer largos intercambios de diálogos llenos de sustancia filosófica que insinúan abismos mientras exhiben buena puntería escupiendo humor negrísimo.

Por primera vez en la carrera de McDonagh, eso sí, ‘Wild Horse Nine’ mezcla ese ingrediente mágico con un rotundo trasfondo político, y habla sin tapujos de la intervención del espionaje estadounidense también en el golpe de estado de Guatemala en 1954, en Bahía Cochinos y en el asesinato de John F. Kennedy. “Siempre me ha interesado la verdad sobre los actos terribles que la CIA ha cometido por el mundo en los últimos 60 o 70 años”, ha explicado hoy el director. “Es algo de lo que no se ha hablado lo suficiente y que no hemos cuestionado tanto como deberíamos”. Consciente de que al ver la película resulta tentador establecer conexiones también con la reciente intervención de Estados Unidos en Venezuela, ha añadido: “Lo más aterrador es que ahora ya no sienten la necesidad de mantener sus operaciones secretas y encubiertas”.

A lo largo de su metraje, ‘Wild Horse Nine’ hace gala del mismo vitriolo que permea toda la obra cinematográfica de McDonagh, pero conecta sobre todo con su ópera prima, ‘Escondidos en brujas’ (2008) -que contemplaba la relación entre dos asesinos a sueldo, y qué son si no los agentes de la CIA-, y con la inmediatamente anterior, ‘Almas en pena en Inisherin’, retrato de dos amigos que dejan de serlo de repente. Sin embargo, se muestra casi por completo carente del exhibicionismo autoconsciente y los excesos de violencia efectista que aquejaba la primera, y exhibe mucha más envergadura existencial que la segunda mientras reflexiona, desde el más inconfundible fatalismo, sobre nada menos que la indefensión del idealismo frente al Sistema. Está claro que Malkovich no es el único que tendrá que reorganizar su agenda.

Kate Mara y Rooney Mara en Venecia, con Werner Herzog. / STEFANO RELLANDINI / AFP

Herzog y su mecanismo

Entre las películas a las que ‘Wild Horse Nine’ deberá medirse durante la temporada de premios de Hollywood casi seguro no estará la otra aspirante al León de Oro presentada hoy, ‘Bucking Fastard’, pese a estar protagonizada por Kate y Rooney Mara -ambas categorizables como estrellas- y dirigida por el maestro alemán Werner Herzog. Inspirada en el caso de las gemelas británicas Freda y Greta Chaplin, convertidas en celebridades en los años 80 tras ser juzgadas por acosar al hombre del que ambas estaban enamoradas, ‘Bucking Fastard’ retrata a dos hermanas tan conectadas entre sí que permanecen juntas todo el tiempo, visten igual y hasta piensan y hablan al unísono, y las somete a un periplo episódico y más bien arbitrario que culmina en el interior de una montaña, junto a un zorro.

Resulta mucho más difícil encontrar a la película significado alguno o razón de ser que detectarle similitudes con el cine previo de su director: Herzog ya habló de personajes sin encaje en la sociedad en ‘El enigma de Gaspar Hauser’ (1974), ya exploró las fauces de la Tierra en ‘La cueva de los sueños olvidados’ (2010), y ya demostró su interés en hacer un cine único e irrepetible aun a costa de resultar indigesto e incluso insoportable para el espectador a través de buena parte de su filmografía previa. La única baza de la nueva película, pues, es que es inconfundiblemente ‘herzogiana’.

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Kate Mara y Rooney Mara en Venecia. / STEFANO RELLANDINI / AFP

Y si consideramos la cantidad de cosas increíbles que Herzog ha hecho a lo largo de su vida -hipnotizó a todos los actores de ‘Corazón de cristal’ (1976), trasladó un barco a través de una montaña durante el de ‘Fitzcarraldo’ (1982), se comió un zapato tras perder una apuesta, rescató de un accidente automovilístico al actor Joaquin Phoenix, que resulta ser la pareja sentimental de Rooney Mara-, quizá esa cualidad sea mérito suficiente.