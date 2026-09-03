El Govern conmemorará la Diada en 20 países y se centrará en homenajear a Pau Casals

El Govern conmemorará la Diada del 11 de septiembre a través de sus delegaciones en el exterior en 20 países, y estos actos se centrarán principalmente en homenajear la música de Pau Casals en el 150 aniversario de su nacimiento.

En un comunicado este miércoles, la Conselleria de Unión Europea y Acción Exterior ha explicado que el objetivo de estas conmemoraciones es "difundir y compartir la cultura catalana por todo el mundo, reforzar vínculos institucionales" y acompañar a los catalanes residentes en el exterior en esta jornada.

Además de la de Pau Casals, la Diada coincidirá con la celebración de efemérides como el 150 aniversario del nacimiento del político y expresidente de la Generalitat en el exilio Josep Irla y los 100 años de la muerte del arquitecto Antoni Gaudí.

La música de Casals inspirará la actuación de danza contemporánea de Ariadna Gironès que se celebrará en la delegación de Bruselas, y también la actuación de la violoncelista Amy Goto y la muestra fotográfica del músico que se podrán ver en la delegación en a Washington DC.

Conciertos en varios países

En la delegación de Países Nórdicos y Países Bálticos se celebrará un concierto en Estocolmo de homenaje a Casals liderado por el violoncelista Josep Castanyer en el Konserthuset, sede de la Real Orquesta Filarmónica de la ciudad y de la entrega de los Premios Nobel.

También habrá conciertos en las delegaciones de Corea del Sur y Japón, a cargo de los violoncelistas Taeguk Mun y Yo Kitamura, y las delegaciones de Londres, Berlín, Roma, l'Alguer, Lisboa, Ginebra, São Paulo y Bogotá también acogerán actuaciones musicales dedicadas a Casals.

En las delegaciones de Sant Julià de Lòria, Ciudad de México y Dakar el protagonista será Gaudí, mientras que en París, lo será el expresidente Irla, y allí asistirá el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y contará con conferencias de los historiadores Laia Arañó y Jordi Gaitx.

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También se celebrarán actos en las delegaciones de Viena, Zagreb, Rabat y Buenos Aires, y en esta última se realizará un videomapeo en la fachada del Casal de Catalunya de Buenos Aires dedicado al Año Pau Casals y al Año Gaudí.