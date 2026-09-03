Estreno de cine
Los franceses Nicolas Athané y Marco Nguyen debutan con una divertida y descarada película de animación para adultos que reivindica la cultura gay desde la sátira
Jim Queen
Directores:Nicolas Athane y Marco Nguyen.
Animación.
Estreno: 4/09/26
Puntuación: * * *
Debut en el largometraje de los franceses Nicolas Athane y Marco Nguyen, 'Jim Queen' es una divertida, fresca e irreverente película de animación para adultos. Su arranque es el siguiente: Jim, figura clave de la escena gay de París, contrae Heterosis, un misterioso virus que convierte a los homosexuales en heterosexuales. A partir de hay, los directores adoptan con humor la narrativa de un relato de aventuras en el que el protagonista, el héroe de la historia, busca desesperadamente el antídoto para curarse y recuperar su identidad. Y usan la sátira con gracia, desparpajo e incorrección para reivindicar la cultura gay y hacer guasa tanto de los tópicos sobre la comunidad gay como sobre del hombre hetero.
Son especialmente inspiradas las bromas a costa de la presión estética y la obsesión patológica en el presente por la apariencia física. Es una película sencilla, incluso clásica. Es convencional, poco sorprendente, en su estructura y en sus soluciones. Y en un punto la propuesta se agota un poco porque su mecanismo siempre es el mismo. Pero, aun así, no deja de ser entretenida en ningún momento, tiene bromas –tanto de texto como visuales– ingeniosas y formalmente es muy atractiva. Con un tipo de animación que remite al tono y la estética de propuestas de Adult Swim, 'Jim Queen' engancha por su sentido lúdico, su frescura y su descaro.
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