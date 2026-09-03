La estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood de Dolly Parton, vandalizada

La leyenda de la música country Dolly Parton, fallecida a fines de agosto, tendrá una nueva estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood después de que la original fuera vandalizada, anunciaron responsables el miércoles. Estados Unidos ha estado de luto desde la muerte de la querida cantante la semana pasada, a los 80 años.

Desde entonces sus fanáticos han dejado flores en su estrella en el corazón de Hollywood. Pero el lunes vándalos rayaron el monumento, instalado en 1984, y dañaron gravemente el nombre de Parton. Ana Martínez, de la Cámara de Comercio de Hollywood, dijo que los objetos dejados en honor a la artista fueron retirados para proceder con la reparación del monumento.

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La Hollywood Historic Trust, que administra el Paseo de la Fama, dijo que la nueva estrella estará lista a partir del viernes. "La Hollywood Historic Trust y la Cámara de Comercio de Hollywood se enorgullecen al honrar el legado de Dolly Parton con la reposición de su estrella", escribió la organización en Instagram.