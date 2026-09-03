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Gira mundial

Conciertos de Aitana en Barcelona: fechas y horarios de acceso en el Palau Sant Jordi

Aitana, del refugio del ‘cuarto azul’ al sueño de la ‘superestrella’: la hora del gran salto

Este será el setlist de los conciertos de Aitana en Barcelona

Aitana durante su minigira 'Metamorfosis Season' de 2025, en el Estadi Olímpic de Barcelona.

Aitana durante su minigira 'Metamorfosis Season' de 2025, en el Estadi Olímpic de Barcelona. / ANDREU DALMAU / EFE

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Laura Nuel

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Aitana está a punto de aterrizar en Barcelona por su gira 'Cuarto Azul World Tour', que empezó el 9 de mayo en la localidad almeriense de Roquetas de Mar y que terminará el 20 de febrero de 2027 en París, en una gira mundial que la llevará por Latinoamérica, Norteamérica y varios países de Europa.

La catalana dará cuatro conciertos en Barcelona, los cuales ya han hecho 'sold out', que tendrán lugar los días 4, 5, 7 y 8 de septiembre en el Palau Sant Jordi.

La apertura de puertas del recinto será a las 19:30h, y los conciertos empezarán a las 21h, después del concierto de las teloneras, que cada día contarán con una artista diferente.

Cómo llegar

Para llegar en transporte público, la mejor opción es ir desde Plaza España, a donde se puede llegar en bus, metro o ferrocarril. A partir de ahí, para subir hasta el Palau Sant Jordi se pueden coger los autobuses de las líneas 150, 55 o 13, o subir andando.

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Para llegar desde Paral·lel, se puede utilizar el funicular de Montjuïc y cubrir el camino restante a pie, y para ir desde la Zona Franca, se puede usar la línea 13 de bus o hacer un trayecto de 20 minutos andando.

Mapa del Palau Sant Jordi.

Mapa de la zona del alrededor del Palau Sant Jordi. / PALAU SANT JORDI

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