'Cinco segundos', una comedia dramática sobre el choque entre dos generaciones y mentalidades con un pasado traumático de fondo

Cinco segundos Dirección: Paolo Virzì Intérpretes: Valerio Mastandrea, Gallatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi Estreno: 4/9/2026 Estrellas: * *

El director italiano Paolo Virzì lleva más de tres décadas realizando comedias, dramas y tragicomedias de considerable calado popular en su país y un alcance más limitado en el exterior. A veces ha tenido repartos de relumbrón, como Daniel Auteuil y Monica Bellucci protagonizando la satírica ‘Napoleón y yo’, o Helen Mirren y Donald Sutherland en el drama otoñal ‘El verano de sus vidas’. En ‘Cinco segundos’ aparecen dos de sus intérpretes habituales, Valerio Mastandrea y Valeria Bruni Tedeschi. Él encarna al propietario de un bufete de abogados que se ha recluido en los establos restaurados de la mansión de un aristócrata italiana. Ella, en un papel más secundario, es su amiga y confidente. Y Galatéa Bellugi interpreta a la nieta del conde. Se instala con sus amigos ecologistas en la casa en ruinas de al lado para recuperar unos viñedos.

La película oscila entre la anunciada relación entre el hombre maduro que ha roto con el mundo y la joven aristócrata y progre, y el esclarecimiento de los hechos traumáticos y familiares que han llevado al protagonista a aislarse de todo y de todos. Una cosa influye en la otra, evidentemente, pero por momentos el director no logra evitar la sensación de que son dos historias en una. El espectador puede escoger cual le interesa más de las dos.