Chino Darín debutará el Poliorama con 'El quinto paso' a las órdenes de Tolcachir

Chino Darín, actor que hasta se ha prodigado en el cine y la televisión, debutará en el Teatre Poliorama con 'El quinto paso', una obra intensa de David Ireland donde encarnará a un joven que se une a Alcohólicos Anónimos para desengancharse. El veterano Ginés García Millán encarnará a su mentor en un duelo teatral que dirigirá Claudio Tolcachir. La producción, que se estrenará en Madrid antes de llegar a Barcelona el 16 de junio, es una de las grandes novedades de la nueva temporada del Poliorama, sala gestionada por tresxtres, empresa creada por Dagoll Dagom,Tricicle y Anexa que se ha renovado con la entrada de Bitò, La Brutal y T de Teatre.

Esta temporada se cumplen 120 años de la histórica sala ubicada en La Rambla y 30 de tresxtres, que recordará su desembarco en el local con la recuperación de 'Dakota'. La comedia de un entonces desconocido y joven Jordi Galceran -después triunfaría con 'El mètode Grönholm', 'El crèdit' y 'Burundanga'- estará dirigida en esta ocasión por Marta Buchaca e interpretada por Roger Coma, Esthert Cort, Francesc Ferrer y David Olivares.

"Nuestra filosofía siempre ha sido la misma: hacer teatro comercial de calidad", ha destacado la veterana Anna Rosa Cisquella que en unas semanas pondrá rumbo a Shanghái para ver en vivo y en directo cómo el público chino acoge el musical 'L'alegria que passa', basado en una obra de Rusiñol. Del 18 al 20 de septiembre, la compañía representará cuatro funciones en el Shanghai Culture Square, uno de los principales espacios del país dedicados al teatro musical internacional, con un aforo de 2.000 espectadores. "No hubiera imaginado nunca que Dagoll Dagom acabaría en China con este musical en catalán", ha destacado Cisquella.

Esperado estreno

En enero llegará 'Les dones Piñeiro', una creación creada mano a mano entre dos potentes compañías catalanas, T de Teatre y La Calòrica ya anunciada será otro de los platos fuertes de la temporada. Es uno de los estrenos más esperados. La producción cuenta con nueve intérpretes y multitud de personajes que recrean la lucha obrera de las mujeres en la Barcelona de los años 80 del siglo pasado.

Los protagonistas de ‘Les dones Piñeiro’. / Guillem Roset / ACN / ACN

El Poliorama levanta el telón el próximo día 9 con 'La truita', comedia dramática de Baptiste Amann centrado en una familia de clase media actual muy aplaudida en el Grec dirigida por Ferran Utzet que cuenta con un sólido reparto liderado por Emma Vilarasau y Jordi Boixaderas. Y en noviembre Carles Sans, el triciclero reconvertido en monologuista, estrenará en Barcelona 'Per fi me'n vaig'. Su espectáculo de despedida de los escenarios está trufado de historias cotidianas explicadas con su hilarante humor.

Más allá de la programación principal los clásicos de la literatura también tendrán su espacio, tratados de una manera desenfadada y con humor para acercarlos al público joven. Paco Mir dirigirá 'La venganza de Don Mendo', en una versión muy fresca ya conocida y estrenará 'Cyrano', un montaje con solo seis actores (tres de Dúo fácil y tres de Les Feliuettes) que interpretarán a todos los personajes una versión más breve de 'Cyrano de Bergerac', de Edmon Rostand, que parte de la versión catalana de Xavier Bru de Sala. Y Cascai Teatre ofrecerá 'Un tal Quixot', una alocada comedia para conocer al famoso personaje creado por Cervantes.

"Esto del teatro es una ruleta. Nunca sabes qué funcionará o no. Esta es la desgracia y la gracia" Anna Rosa Cisquella

La pasada temporada la ocupación media del Poliorama se situó en el 59% con 116.000 espectadores. Contando la programación familiar y la complementaria que incluye funciones escolares, se alcanzaron 175.000 espectadores, según Anna Victori, gerente del Poliorama. A lo largo de estos 30 años en el Poliorama tresxtres ha vivido momentos de todo tipo, éxitos y fracasos. "Esto del teatro es una ruleta. Nunca sabes qué funcionará o no. Esta es la desgracia y la gracia", señala Cisquella. Entre los socios hasta hacen una porra cuando para ver quién adivina la ocupación de cada espectáculo que programan. "Esto no es un negocio al uso", añade Sans. Entre los momentos difíciles recordó la pandemia y la subida del IVA de 8% al 21% para la cultura en 2012 con el gobierno del PP de Mariano Rajoy. "Lo más difícil de estos años ha sido ponernos todos de acuerdo porque todos somos gente con muchas ideas", ha añadido Mir respecto a la junta del Poliorama. "No esperábamos durar 30 años cuando cogimos el Poliorama", ha recordado Cisquella. "El teatro es un negocio muy difícil. En esta sala de 700 butacas trabajan 20 personas. Sostener esta empresa es complejo".