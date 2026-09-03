'Black box: vuelo 298', una cinta de ciencia ficción y terror que maneja bien los códigos del cine de serie B pero sin proponer ninguna novedad en el género

‘Black box: vuelo 298’ Dirección: Steven Quale Intérpretes: Tom Brittney, Holly White, Betsy-Blue English Estreno: 4/9/2026 Estrellas: * *

Con hechuras de cinta de serie B sin complejos se presenta esta correcta, pero también anodina, película de intriga y terror cuya acción transcurre íntegramente en un avión que cubre la ruta de Nueva Orleans a Seattle. Tiene unos ingredientes de ciencia ficción que por momentos la emparejan con un episodio de ‘The twilight zone, la famosa serie televisiva de Rod Serling. Algunos aspectos recuerdan también a ‘La cosa’ de John Carpenter, que a su vez era el remake lujoso de una serie B de los 50, ‘El enigma de otro mundo’. Y la deuda con ‘La invasión de los ladrones de cuerpos’, obra maestra, también de producción barata, sobre la pérdida de identidad por culpa de una peculiar e inquietante invasión alienígena, resulta evidente a partir de la mitad del metraje.

La cuestión es, reconocidos los referentes que maneja la película, dilucidar qué aporta un filme de estas características. Argumentalmente propone pocos elementos originales. Es directa y sucinta, cierto, ya que debido a su metraje de apenas 85 minutos no tiene más remedio que ir al grano desde el primer momento, pero apenas tiene tiempo, o el director no lo maneja demasiado bien, para crear las necesarias expectativas inquietantes. Resulta una propuesta tan simpática en sus limitaciones como evanescente en sus logros.