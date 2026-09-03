Anuncio de las películas españolas candidatas a los Oscar, última hora en directo

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La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas revela este jueves las tres películas preseleccionadas para optar a representar a España en la edición 99 de los premios Oscar en la categoría de mejor película internacional. Lo anunciará la actriz Miriam Garlo ('Sorda'), acompañada por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite.

Sigue en ELPERIODICO el anuncio de las películas españolas candidatas a los Premios Oscar, en directo

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