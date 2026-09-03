Anuncio de las películas españolas candidatas a los Oscar, última hora en directo

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas revela este jueves las tres películas preseleccionadas para optar a representar a España en la edición 99 de los premios Oscar en la categoría de mejor película internacional. Lo anunciará la actriz Miriam Garlo ('Sorda'), acompañada por el presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite.

Sigue en ELPERIODICO el anuncio de las películas españolas candidatas a los Premios Oscar, en directo

Pedro del Corral Sobre las películas seleccionadas por la Academia Tres pesos pesados. La Academia de Cine ha preseleccionado El ser querido (Rodrigo Sorogoyen), Los domingos (Alauda Ruiz de Azúa) y La bola negra (Los Javis) para representar a España en los Oscar. Así lo acaba de comunicar Miriam Garlo, que hizo historia al convertirse en la primera actriz sorda en alzarse con un Premio Goya. La institución que dirige Fernando Méndez-Leite confirmará el 16 de septiembre la cinta que tomará el testigo de Sirât, de Oliver Laxe. La escogida, después, tendrá que superar la criba de Hollywood para llegar a la 99ª edición que se celebrará el 14 de marzo de 2027 en el famoso Teatro Dolby.

Sobre 'El ser querido' El ser querido es una película española de 2026 dirigida por Rodrigo Sorogoyen y coescrita con Isabel Peña. Está protagonizada por Javier Bardem y Vicky Luengo, quienes interpretan una relación padre-hija. La película tuvo su estreno mundial en el 79º Festival de Cine de Cannes[1] el 16 de mayo de 2026, compitiendo por la Palma de Oro, el mismo día de su estreno en cines en Francia de la mano de Le Pacte, antes de su estreno en cines en España de la mano de A Contracorriente Films el 26 de agosto de 2026.

Sobre 'La bola negra' La bola negra es una película dramática dirigida por Javier Ambrossi y Javier Calvo. Inspirada en la obra inacabada homónima de Federico García Lorca y en la pieza teatral La piedra oscura de Alberto Conejero, está protagonizada por Guitarricadelafuente, Carlos González, Milo Quifes y Miguel Bernardeau, con Lola Dueñas, Penélope Cruz y Glenn Close en papeles secundarios.

Sobre 'Los domingos' Los domingos es una película dramática española de 2025 dirigida por Alauda Ruiz de Azúa y protagonizada por Blanca Soroa, Patricia López Arnaiz, Juan Minujín, Miguel Garcés y Nagore Aranburu. Fue premiada con la Concha de Oro del Festival Internacional de Cine de San Sebastián[ y el premio Goya a la mejor película.