Conciertos
Este será el setlist de los conciertos de Aitana en Barcelona
La cantante se encuentra de viaje con su gira 'Cuarto Azul World Tour', que pasará por la ciudad para hacer cuatro conciertos
Laura Nuel
Aitana está inmersa en su gira 'Cuarto Azul World Tour', que empezó el 9 de mayo en Roquetas de Mar, Almería, y que finalizará el 20 de febrero de 2027 en París. Desde su paso por la edición de 'Operación Triunfo' de 2017, la cantante no ha hecho más que encontrar el éxito en todos sus proyectos.
'Cuarto Azul World Tour' es la cuarta gran gira musical de la artista, que hará parada en Barcelona con cuatro conciertos en el Palau Sant Jordi los días 4, 5, 7 y 8 de septiembre, y que pasará por Latinoamérica, Norteamérica y varios países de Europa.
La setlist que interpretará la catalana está compuesta de 27 canciones (aunque puede haber variaciones), las cuales forman parte de su álbum 'Cuarto Azul' (2025), además de algunos de sus éxitos.
Setlist de canciones de la gira 'Cuarto Azul World Tour' de Aitana
- '6 de febrero'
- 'Segundo intento'
- 'Duele un montón despedirme de ti'
- '+ (MÁS)'
- '= (IGUAL)'
- 'No te has ido y ya te extraño'
- 'Trankis'
- 'Cuarto Azul'
- 'Cuando hables con él'
- 'Los Ángeles'
- 'Mi amor'
- 'AQYNE'
- '24 Rosas'
- 'Gran Vía'
- 'Desde que ya no hablamos'
- 'Música en el cielo'
- 'Vas a quedarte'
- 'Formentera'
- 'Mon Amour'
- 'Las babys'
- 'Luz de la mañana (Interlude)'
- 'En el centro de la cama'
- 'Ex Ex Ex'
- 'Lia'
- 'La chica perfecta'
- 'Conexión Psíquica'
- 'Superestrella'
- Los Mossos detienen a dos saqueadores en una playa de Tarragona y un juzgado prohíbe que se acerquen al yacimiento
- Muere el actor Francesc Garrido a los 56 años
- Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán la secuela de 'Días de trueno
- David Calle, especialista en números en 'Cifras y letras': 'Estamos todos cansados de noticias negativas y de cotilleos en la televisión
- Netflix dispara la carrera hacia el Oscar de 'La bola negra' de los Javis
- Y a todo esto, TV3…
- Feliz año nuevo
- Las 26 series que más darán que hablar este otoño