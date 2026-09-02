Un nuevo libro descubre la voz más íntima de Mercè Rodoreda a través de sus cartas con tres amigas muy cercanas

Ediciones Sidillà de la Bisbal de Empordà publica ''Mercè Rodoreda. Cartes a les amigues retrobades. De la Catalunya republicana a Romanyà'', un volumen que reúne la correspondencia entre la escritora y tres amigas muy cercanas —Susina Amat, Julieta Franquesa y Carme Manrubia— y que permite descubrir una faceta íntima, cotidiana y hasta ahora poco conocida de una de las grandes figuras de la literatura universal. El libro lo han elaborado Anna Maria Saludes Amat y Araceli Bruch Pla y se incorpora a la colección L'Illa Roja d'Edicions Sidillà.

Las cuatro mujeres se conocieron durante la Guerra Civil en el Comisariado de Propaganda de la Generalitat de Cataluña, donde trabajaban. La guerra y el exilio las separaron, pero, décadas más tarde, reanudaron una intensa correspondencia que se convirtió en un espacio de confidencias, recuerdos y complicidades. Estas cartas documentan el reencuentro de las amigas, pero también en los años en los que Rodoreda vivió el reconocimiento literario, preparaba el regreso a Cataluña y construía la casa de Romanyà de la Selva, donde pasó los últimos años de su vida.

El interés del volumen va mucho más allá de la vertiente biográfica, aseguran desde la editorial. Las cartas permiten seguir de cerca el proceso creativo de Mercè Rodoreda: comenta obras como 'Mirall trencat', comparte dudas, habla de su método de escritura, pide opinión a las amigas sobre originales todavía inéditos y reflexiona sobre literatura, política, exilio, salud y amistad. Todo ello dibuja un retrato de una Rodoreda mucho más cercana, espontánea y humana.

El libro es también un homenaje a Anna Maria Saludes, una de las grandes estudiosas de Rodoreda e hija de Susina Amat. Durante décadas custodió esta correspondencia e impulsó su publicación. Después de su muerte, en octubre de 2025, Araceli Bruch Pla, que se había incorporado al proyecto en 2022, asumió el compromiso de culminar el proyecto, completando su documentación y edición para que el trabajo de investigación de Saludes pudiera llegar finalmente a los lectores.

Con más de 400 páginas, el volumen incorpora las cartas, estudios introductorios, notas biográficas, documentación y un amplio anexo gráfico que contextualiza la relación entre las protagonistas y ofrece nuevas claves para entender la trayectoria vital y literaria de Mercè Rodoreda.

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La publicación coincide con el decimoquinto aniversario de Edicions Sidillà, que celebró el pasado 29 de agosto en una tarde literaria en su sede de La Bisbal.