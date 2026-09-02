El libro en catalán se reivindica en su semana grande: "Somos un sector de primera división y nos lo tenemos que empezar a creer"

"Durante un mes, la presencia del libro en catalán es la que tendría que ser todo el año. Y eso se acaba reflejando en las ventas", resume el presidente de Editors.cat, Oriol Magrinyà. La frase, una extensión de ese "molt per veure, molt per llegir" que luce en carteles, banderolas y 'tote bags', sintetiza a la perfección el ánimo con el que la Setmana del Llibre en Català llega a su edición número 44. "Somos un sector de primera división y nos lo tenemos que empezar a creer. En ficción, por ejemplo, el libro en catalán es una industria cultural de primera", ha subrayado Magrinyà durante la presentación de la semana grande del libro en catalán, un certamen que, entre el 18 y el 27 de septiembre, tomará el Passeig Lluís Companys con 332 expositores, más de 220 sellos editoriales de Catalunya, País Valencià, Baleares, Catalunya Nord y Andorra, y hasta 200 autores firmando, prácticamente todos los que tienen novedad reciente o inminente en las librerías.

Es el caso de, por citar unos pocos, Míriam Cano, Laura Ghost, Oriol Canals, Ramon Mas, Ester Invernon, Irene Rubio, Pere Antoni Pons, Albert Om y Sílvia Soler, autores de estreno que, junto a fichajes internacionales como Colm Tóibín, Adania Shibli, Leonardo San Pietro y Clare Pollard, exhibirán la bonanza y vitalidad del sector. "Estamos en un contexto de emergencia lingüística, las noticias que llegan que tienen que ver con la lengua nos preocupan y angustian, y ahí es donde la Setmana puede ser el contrapunto: la muestra de fortaleza del sector en todo el dominio lingüístico", ha destacado el presidente de los editores catalanes.

Con esa idea en mente y más de 9.000 metros cuadrados para ponerla en práctica, la Setmana sigue creciendo en tamaño, expositores y actividades y, por primera vez, traspasará fronteras para celebrar un acto simultáneo sobre Blai Bonet en la Setmana del Llibre en català de Mallorca. El objetivo, ha explicado la directora de la Setmana, Cristina Domènech, no es tanto superar los 120.000 visitantes del año pasado -que también- como "romper prejuicios" y lograr que "aquellos lectores que no tienen el hábito de leer en catalán descubran libros y editoriales que desconecía". La nueva ubicación y su integración oficiosa en las fiestas de la Mercè, sin duda, ayudarán a conseguirlo. "La Mercè es una fiesta de festivales, y ahora también teneos un festival literario", ha celebrado el responsbale de Cultura del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé.

Presentación de la Setmana del Llibre en Català en el Ateneu Barcelonès / ACN

De la 'Odissea' al pódcast

Entre los principales reclamos, las entrevistas en profundidad a Mercè Ibarz, Lluís Calvo, Marc Vintró, Pau Cusí, Miquel Desclot i Miquel Candel; la inauguración oficial a cargo de Biel Mesquida, último Premi d'Honor de les Lletres Catalanes; los reconocimientos a Ramon Solsona y Màrius Serra co los premios Trajectòria y Difusió, respectivamente; el homenaje de Minibús Intergalàcti y Al·lèrgiques al Pol·len a Ramon Folch i Camarasa en el centenario de su nacimiento; y una nutrida programación de pódcast en vivo conducidos por creadores de contenido como Juliana Canet, Marina Porras, Clàudia Rius o Pep Anton Roig, entre otros. "Es una manera de conectar con lo que se está haciendo actualmente. En la Setmana también tenemos que ser facilitadores", ha apuntado Domènech. En el otro extremo, a años luz de 'influencers' e 'instagramers', nuevas traducciones de Stefan Zweig, Luigi Pirandello y, cómo no la 'Odissea' de Homero, 'hit' del verano gracias a Christopher Nolan y fichaje de altura de La Casa dels Clàssics por obra y gracia de Pau Sabaté.

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Con un presupuesto de 700.000 euros, la Setmana tendrá este año once espacios de programación, además de 24 itinerarios literarios y 82 actividades para público infantil. Vuelven los bloques temáticos, con franjas dedicadas a la ciencia ficción, la novela negra, el teator o la Guerra Civil, y ganan presencia las charlas entre autores, con Llucia Ramis, Stefanie Kremser, Marta Sans, Marc Cerrudo, Oriol Mitjà, Francesc Torralba, Etna Miró, Irene Riart y Judit Pujol conversando sobre la vivienda, las relaciones personales, la esperanza o la ciudad de Barcelona. Como novedad, un espacio dedicado a los oficios del libro que echa a rodar reivindicando el papel de bibliotecas y bibliotecarios justo cuando el sector anda revuelto y en pie de guerra.