Un homenaje a Marianne Faithfull inaugurará el In-Edit 2026

El debut en el cine musical de Carla Simón con 'Flamenco', un homenaje a Marianne Faithfull a las puertas del segundo aniversario de su muerte y un repaso a la bulliciosa escena del indie americano de los noventa a partir de los testimonios de Sonic Youth, Bikini Kill o Foo Fighters son algunos de los reclamos que el Festival In-Edit, meca del cine documental musical, ha confirmado para su 24ª edición.

La cita, que se celebrará entre el 29 de octubre y el 8 de noviembre en Barcelona, echará a rodar con 'Broken English', cinta de Ian Forsyth y Jane Pollard que toma el título de uno de los discos más celebrados de Marianne Faithfull para reconstruir la vida de la cantante británica huyendo de las convenciones y desde una perspectiva poco convencional para un biopic.

La película recoge la última actuación y entrevista de la artista antes de su muerte y utiliza un dispositivo de ficción en el que grandes estrellas del cine británico como Tilda Swinton o George MacKay dan vida a funcionarios del imaginario 'Ministerio del No Olvidar', encargados de hacer justicia histórica al legado de la artista británica. El testimonio de amigos y colaboradores como Nick Cave y versiones de sus canciones a cargo de Courtney Love, Suki Waterhouse o Beth Orton completan esta audaz incursión en la memoria de la intérprete que ya causó sensación en la Mostra de Venecia del año pasado.

Para despedir su 24ª edición, In-Edit ha escogido 'The Best Summer', documental de Tamra Davis que captura en primera persona la época dorada del rock alternativo de los años noventa. Un atracón de imágenes y entrevistas inéditas con Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Rancid, Beck, The Amps y Bikini Kill grabadas en 1995 en el festival australiano Summersault que la directora rescató de su casa mientras la evacuaba durante los incendios de Los Ángeles en enero de 2025. A partir de este hallazgo, Davis "construye una historia oral y visual de aquella gira, que captura las actuaciones de las bandas a pie de escenario, así como momentos entre bastidores y entrevistas realizadas por Kathleen Hanna a figuras como Kim Gordon o Dave Grohl".

Además, In-Edit también estrenará filmes de temática musical de Carla Simón y Albert Serra. La directora de 'Romería' y 'Alcarràs' presentará 'Flamenco', cortometraje protagonizado por la bailaora y coreógrafa Rocío Molina que sitúa el cuerpo y la danza en el centro de la memoria y la transformación y en el que Simón revisa el flamenco desde una mirada contemporánea. Serra, por su parte, presentará en Catalunya 'Seize moments de ma vie', una aproximación a la vida de la actriz y cantante alemana Ingrid Caven, diva de la vanguardia europea y colaboradora de Rainer Werner Fassbinder.

En colaboración con la sala Apolo, el festival también impulsa este año la primera convocatoria del Premio Apolo al Mejor Vídeo Musical de In-Edit, una nueva sección del festival dedicada a reconocer el talento creativo detrás de este formato audiovisual, situado en la intersección entre la música y el cine.