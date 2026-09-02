Cine
Un homenaje a Marianne Faithfull inaugurará el In-Edit 2026
El certamen estrenará la primera película musical de Carla Simón y proyectará 'Seize moments de ma vie', de Albert Serra
La Mostra revive el espíritu indomable de Marianne Faithfull
El debut en el cine musical de Carla Simón con 'Flamenco', un homenaje a Marianne Faithfull a las puertas del segundo aniversario de su muerte y un repaso a la bulliciosa escena del indie americano de los noventa a partir de los testimonios de Sonic Youth, Bikini Kill o Foo Fighters son algunos de los reclamos que el Festival In-Edit, meca del cine documental musical, ha confirmado para su 24ª edición.
La cita, que se celebrará entre el 29 de octubre y el 8 de noviembre en Barcelona, echará a rodar con 'Broken English', cinta de Ian Forsyth y Jane Pollard que toma el título de uno de los discos más celebrados de Marianne Faithfull para reconstruir la vida de la cantante británica huyendo de las convenciones y desde una perspectiva poco convencional para un biopic.
La película recoge la última actuación y entrevista de la artista antes de su muerte y utiliza un dispositivo de ficción en el que grandes estrellas del cine británico como Tilda Swinton o George MacKay dan vida a funcionarios del imaginario 'Ministerio del No Olvidar', encargados de hacer justicia histórica al legado de la artista británica. El testimonio de amigos y colaboradores como Nick Cave y versiones de sus canciones a cargo de Courtney Love, Suki Waterhouse o Beth Orton completan esta audaz incursión en la memoria de la intérprete que ya causó sensación en la Mostra de Venecia del año pasado.
Para despedir su 24ª edición, In-Edit ha escogido 'The Best Summer', documental de Tamra Davis que captura en primera persona la época dorada del rock alternativo de los años noventa. Un atracón de imágenes y entrevistas inéditas con Beastie Boys, Sonic Youth, Foo Fighters, Pavement, Rancid, Beck, The Amps y Bikini Kill grabadas en 1995 en el festival australiano Summersault que la directora rescató de su casa mientras la evacuaba durante los incendios de Los Ángeles en enero de 2025. A partir de este hallazgo, Davis "construye una historia oral y visual de aquella gira, que captura las actuaciones de las bandas a pie de escenario, así como momentos entre bastidores y entrevistas realizadas por Kathleen Hanna a figuras como Kim Gordon o Dave Grohl".
Además, In-Edit también estrenará filmes de temática musical de Carla Simón y Albert Serra. La directora de 'Romería' y 'Alcarràs' presentará 'Flamenco', cortometraje protagonizado por la bailaora y coreógrafa Rocío Molina que sitúa el cuerpo y la danza en el centro de la memoria y la transformación y en el que Simón revisa el flamenco desde una mirada contemporánea. Serra, por su parte, presentará en Catalunya 'Seize moments de ma vie', una aproximación a la vida de la actriz y cantante alemana Ingrid Caven, diva de la vanguardia europea y colaboradora de Rainer Werner Fassbinder.
En colaboración con la sala Apolo, el festival también impulsa este año la primera convocatoria del Premio Apolo al Mejor Vídeo Musical de In-Edit, una nueva sección del festival dedicada a reconocer el talento creativo detrás de este formato audiovisual, situado en la intersección entre la música y el cine.
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