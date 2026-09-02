Finestres se expande más allá de las librerías y lanza un nuevo sello de ensayo

Se cumplieron el pasado mes de abril 5 años desde que Finestres, la librería de los tresillos, la madera oscura bien lustrada y el veto al wifi y el parloteo inane, aterrizó en el centro de Barcelona con sus 600 metros cuadrados y sus 42.000 libros y, desde entonces, la cosa no ha hecho más que crecer y multiplicarse. La cosa, claro, es la librería en sí, el establecimiento desde el que el empresario y mecenas cultural Sergi Ferrer-Salat ha empezado a alborotar y voltear la vida cultural de la ciudad. Y de qué manera.

Porque, media década después, Finestres es la nave nodriza de la calle Diputació, sí, pero también la sede especializada en cómic y libro artístico que abrió poco después justo enfrente, la Finestres Palamós, el sello de cómic en catalán fundado en 2021, la librería especializada en Palestina que se inauguró en la calle Verdi el pasado mes de mayo y, desde ahora mismo, también una editorial especializada en la reflexión y el debate, Finestres Ensayo. "Un nuevo sello que nace para abordar los grandes desafíos de nuestro tiempo desde el pensamiento crítico, la reflexión y el conocimiento y con la voluntad de contribuir al debate público desde una mirada rigurosa, analítica y abierta", según ha anunciado este martes la Fundació Finestres, matriz organizativa que agrupa la red de librerías, sellos y becas literarias de Fundacions Ferrer.

Los primeros títulos de Finestres Ensayo, en una imagen facilitada por la editorial / EPC

Julián Viñuales, fundador de la desaparecida Global Rythm e histórico de la edición con horas de servicio en Malpaso o, más recientemente, Liburuak, será el editor de Finestres Ensayo, sello que echará a rodar en octubre con sus tres primeros títulos y que prevé publicar entre 10 y 12 novedades al año en sus dos colecciones, Causa Abierta y Rescates. En ambos casos, la línea editorial es clara: "ensayo, narrativa de no ficción y otros formatos para abordar el presente desde una perspectiva amplia, conectándolo con las claves del pasado y con los interrogantes que plantea el futuro". "Las dos colecciones compartirán el propósito de facilitar el acceso a libros capaces de aportar nuevas miradas sobre cuestiones esenciales y de recuperar voces y obras que mantienen su vigencia", apuntan desde la nueva editorial.

El abogado y politólogo Jaume Asens, antigua mano derecha de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona y eurodiputado por Comuns-Sumar, será el encargado de estrenar el catálogo de Finestres Ensayo con 'Gaza después de Auschwitz', "un riguroso análisis geopolítico y memoria personal del abogado y eurodiputado sobre la epopeya de las flotillas humanitarias frente al bloqueo de la Franja". Un primer título que, sin duda, encaja a la perfección con iniciativas como Finestres Palestina y con el discurso del propio Ferrer-Salat, a quien hace justo un año se pudo ver en el puerto de Barcelona despidiendo a la Global Sumud Flotilla. "Queremos, con todo el amor, la empatía y la solidaridad del mundo, que la causa del pueblo palestino, que tendría que respetar el derecho al retorno y el derecho a la autodeterminación y a vivir con paz dentro de su tierra, lata con fuerza", dejó dicho el empresario durante la inauguración de la librería de Gràcia.

A 'Gaza después de Auschwitz' le seguirán 'Una mujer nunca deja luchar', autobiografía clandestina de la Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi "sacada a hurtadillas de las prisiones iraníes donde sigue sufriendo la represión del régimen"; y 'Sublevar las almas en tiempos de resistencia', de Yanis Varoufakis, "autorretrato de la crianza ideológica del célebre economista heleno". De momento, Finestres Ensayo prevé publicar únicamente en castellano, por más que el libro de Asens tendrá edición en catalán a cargo de Manifest Llibres.

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A la espera de esa tercera Finestres en la calle Diputació que, aseguran desde la fundación, no llegará hasta mediados o finales de 2027, el emporio sigue creciendo y, además de impulsar becas y premios literarios por valor de casi 250.000 euros, pilota la Residencia Literaria Finestres y suma ya dos sellos editoriales en lo que se enmarca en "el compromiso y la apuesta de Fundació Finestres por la cultura literaria como herramientas para contribuir a una sociedad más diversa e igualitaria".