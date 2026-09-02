Los estrenos de septiembre: 'La bola', la reconciliación de Oasis y Nicole Kidman y Sandra Bullock juntas, 30 años después

‘Oasis: don’t look back in anger’, de Southern y Lovelace (viernes 11)

Escrito por Steven Knight (guionista de ‘Promesas del Este’ y ‘María Callas’, director de ‘Locke’ y creador de ‘Peaky blinders’, ahí es nada) y con un título que parafrasea una célebre obra de los ‘angry men’ (‘Mirando hacia atrás con ira’), este es el documental (definitivo) que los fans de Oasis esperaban, centrado en la reunión de los hermanos Gallagher para la gira del pasado año.

‘Prácticamente magia 2’, de Susanne Bier (viernes 11)

Sandra Bullock y Nicole Kidman interpretaron a dos hermanas convertidas en brujas a causa de una maldición en ‘Prácticamente magia’, mezcla de fantasía, romance y drama producida en 1998. Casi tres décadas después, y con Kidman manteniendo su estatus y Bullock un tanto olvidada, repiten sus personajes enfrentadas a la misma maldición de antaño.

‘Coyote vs. Acme’, de Dave Green (viernes 18)

Una película actual sobre los enfrentamientos de Correcaminos y Coyote, dos de las grandes figuras de la edad de oro de los ‘cartoon’, no puede por más que caer bien de entrada. Funde animación e imagen real. La premisa es buena: Coyote contrata a un humano para demandar a la firma ACME por lo defectuosos que siempre salen sus productos para atrapar al veloz Correcaminos.

‘La bola negra’, de Los Javis (viernes 25)

El regreso por todo lo alto de los Javis a la dirección cinematográfica tras la diametralmente distinta ‘La llamada’. Se centra en tres personajes en otras tantas épocas históricas y cruza sus experiencias. El deseo, la homosexualidad, la represión y, por supuesto, la sombra alargada de Federico García Lorca, presente en el drama con una obra suya inacabada.

‘En el corazón de la bestia’, de David Ayer (viernes 25)

Segundo y robusto encuentro entre Brad Pitt y David Ayer tras ‘Corazones de acero’, un filme bélico con tanques realizado hace 12 años. Aquí se trata de la aventura al límite de un oficial de las fuerzas especiales estadounidenses y su perro, que sobreviven a un accidente aéreo en una zona remota de Alaska e intentan volver a la civilización.

En ‘streaming’, como siempre, aparecen desde películas que no obtuvieron estreno en salas y producciones que tienen de extraño que no llegaran a los cines, como un filme de espías con Kevin Reynolds y Kenneth Branagh o un thriller con Gal Gadot.

‘The runner’, de Kevin Macdonald (Prime Video, miércoles 2)

Gal Gadot deja de lado las proezas de Wonder Woman y sus aventuras y epopeyas con Batman y Superman para ponerse en la piel de una abogada normal y corriente que debe recorrer todo Londres a pie hasta encontrar a uno de sus clientes y, entonces, asesinarlo. ¿La razón? Si no lo hace, el individuo que ha secuestrado a su hijo lo matará.

‘Mayday’, de Daley y Goldstein (Apple TV, viernes 4)

La guerra fría terminó, o se ha transformado en los tiempos de Putin y Trump, pero como género siempre funciona. ‘Mayday’ mezcla espías y comedia: un impetuoso teniente estadounidense apodado ‘El asesino’ (Ryan Reynolds) queda atrapado al otro lado del telón de acero y entabla amistad con un encallecido exagente de la KGB (Kenneth Branagh).

‘¿Por qué me casé otra vez?, de Tyler Perry (Netflix, miércoles 9)

Una comedia romántica… que quiere poner en la picota las comedias románticas. Una pareja está a punto de casarse, pero familiares y amigos se oponen a la boda. Dirigida, escrita, producida y protagonizada por Tyler Perry, conocido actor, dramaturgo, y cineasta afroamericano que lleva a sus propios conflictos culturales lo que tantas veces hemos visto en las comedias rosadas de Hollywood.

‘¡Llama a mi agente!: La película’, de Émilie Noblet (Netflix, jueves 10)

Una muestra de cine dentro de cine que, a la vez, es la continuación de una serie de televisión. Tras cerrar una agencia parisina de talentos, una mujer está por fin preparada para dirigir su película, pero al poco tiempo se enfrenta con su productor, el actor principal abandona el rodaje y entonces decide unirse con una productora de ‘realities’.

‘All dirt roads taste of salt’, de Ravane Jackson (Filmin, viernes 18)

Primer largometraje de la poetisa, fotógrafa y realizadora Raven Jackson. Narra varias épocas en la historia de una mujer negra del Mississippi, con un tono que va del realismo al onirismo. Producida por el director Barry Jenkins (‘Moonlight’, ‘El ferrocarril subterráneo’) y distribuida por A24, concursó en el festival de San Sebastián de 2023.