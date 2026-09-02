Barcelona encara la recta final como Capital Mundial de la Arquitectura con Sarrià-Sant Gervasi como protagonista

Barcelona afronta la última etapa de su año como Capital Mundial de la Arquitectura con más de 100.000 personas que han participado desde la inauguración. Tras el verano, septiembre abre una nueva fase del proyecto, que continuará hasta la clausura, prevista para el 13 de diciembre.

La Capitalidad ha desplegado durante estos meses una agenda descentralizada que ha llevado exposiciones, visitas, talleres, debates y actividades culturales a distintos barrios de la ciudad. El objetivo es acercar la arquitectura a públicos diversos y utilizarla como una vía para reflexionar sobre cómo se ha construido Barcelona y cómo debería transformarse en el futuro.

Septiembre coincide además con las fiestas de La Mercè, que se celebrarán del 23 al 27. El cartel de esta edición, obra de la artista visual Cinta Vidal, incorpora la condición de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura y propone un recorrido por algunos de los edificios más reconocibles de la ciudad.

Sarrià-Sant Gervasi toma el relevo

El distrito de Sarrià-Sant Gervasi será el gran protagonista de la programación de septiembre. Tras el paso de la Capitalidad por otros seis distritos —Eixample, Les Corts, Sants-Montjuïc, Nou Barris, Horta-Guinardó y Sant Martí—, la agenda se desplaza ahora a un territorio marcado por el contraste entre los antiguos núcleos urbanos, las viviendas con jardín, la arquitectura contemporánea y la proximidad de Collserola.

El principal punto de encuentro será el Depósito del Rei Martí, un antiguo depósito de agua de casi 600 metros cuadrados, redescubierto en 2001 y rehabilitado en 2015 por el estudio Archikubik. El espacio, formado por siete naves con pilares, arcos y bóvedas cerámicas, acogerá buena parte de las actividades del mes.

Las propuestas invitan a recorrer el distrito desde perspectivas poco habituales. Habrá rutas por los antiguos jardines señoriales de Sarrià, paseos inspirados en la mirada urbana de Jane Jacobs, actividades para descubrir el paisaje sonoro de Vallvidrera y visitas a proyectos como la vivienda cooperativa Torrent Viu. También será posible conocer el proceso de construcción de la nueva comisaría de la Guardia Urbana mediante la actividad Des de la tanca.

La participación ciudadana tendrá un peso destacado en los talleres, entre ellos 'Mejoramos el barrio', dirigido a niños y centrado en la transformación del espacio público. La arquitectura como herramienta para afrontar problemas sociales será también objeto de debate.

La agenda se completará con conversaciones sobre equipamientos públicos, vivienda y salud y el papel de las medianeras en la transformación de los barrios. Desde el 17 de septiembre, el Depósito del Rei Martí acogerá además la exposición itinerante 'De medianeras a fachadas. Un legado para la ciudad'.

La música y el sonido cerrarán parte de la programación cultural del distrito con propuestas como 'Sonido y espacio | Arquitectura resonante' y 'Escuchando la ciudad. Sinfonía preparada de Barcelona', dos aproximaciones a Barcelona que buscan desplazar la mirada de la arquitectura hacia la experiencia sensorial del espacio urbano.