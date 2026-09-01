Lluís Homar vuelve al cine con 'Forastera': "Ya me tocaba hacer de abuelo"

A Lluís Homar la vida le sonríe en su madurez. Superado su polémica salida de la dirección de Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC) relacionada con unas retribuciones irregulares, al veterano actor trabajo no le falta. El 11 de septiembre estrena en cines 'Forastera', un filme de Lucía Aleñar, joven realizadora madrileña afincada en Los Ángeles que ha dado la campanada con su primer largometraje. Ha sido premio de la crítica en el Festival de Toronto y en la Seminci. Este viernes se estrena en las salas.

Duelo, familia, memoria y fantasmas se cuelan en esta 'opera prima' con bella fotografía de Agnès Piqué donde Homar encarna al abuelo de la Cata (Zoe Stein), una adolescente que se enfrenta a la súbita muerte de su abuela (Marta Angelat) durante las vacaciones en su casa y juega a transformarse en ella. "Ya me toca hacer de abuelo", dice Homar, de 69 años. Aunque asegura estar ya jubilado, la nueva ley le permite compatibilizarlo con su pasión a la que no piensa renunciar mientras el cuerpo aguante y haya proyectos interesantes. Trabajar con las nuevas generaciones le encanta. "Como dice José Coronado, sabes que los directores noveles vienen con los deberes hechos. Los realizadores noveles transmiten un gran entusiasmo. Te hacen revivir tu trabajo con unas energías diferentes y renovadas".

Tras casi siete años sin hacer cine, disfrutó con su reencuentro con la cámara en esta película rodada en Mallorca, en la zona de Alcudia. La visión que ofrece de la isla no es de postal aunque las vistas del mar desde la casa de la familia protagonista son espectaculares. "La directora es de alguien que ha vivido en Mallorca, donde veraneaba, y eso se nota", señala. "Aleñar ha sido todo un descubrimiento. Es muy delicada y te lo hace todo fácil. Su mirada no es pretenciosa y destila poesía".

A Zoe Stein, que encarna a su nieta en el filme, ya la conocía. Había trabajado en un taller de fin de semana de teatro que impartió. "Vino justo después de haber rodado el corto que hizo posible este largometraje". De ritmo pausado, con silencios que hablan, la películala conjuga con naturalidad mallorquín, catalán, castellano e inglés.

"Lucía Aleñar ha sido todo un descubrimiento. Es muy delicada y te lo hace todo fácil. Su mirada no es pretenciosa y destila poesía"

A Homar proyectos no le faltan. Esta temporada presentará dos espectáculos en Barcelona, el primero 'El gran inquisidor', donde acompañado de dos pianistas recupera un capítulo de 'Los hermanos Karamazov' de Dostoyevsky. Después, el 9 de diciembre celebrará los 50 años del Teatre Lliure con 'Un home de teatre', donde actuará junto a su hijo bailarín, Unax, y con Matilda Bonet, actriz hija de su esposa. "Me hace mucha ilusión. Es un recorrido por mi vida en el teatro que empieza con la primera frase que dije en el Lliure encarnando a Josep Barceló", dice en referencia a uno de los padres del movimiento obrero en Catalunya. Y la suelta de un tirón, sin titubear, como si tuviera grabada a fuego esas palabras de 'Camí de nit, 1854', obra que inauguró en 1976 la histórica sala de Gràcia donde empezó su aventura con el Lliure cuando tenía 19 años.

'El rey Lear' en Málaga

Se le ve feliz y entusiasmado, pero no solo por este proyecto familiar en el Lliure sino por su anhelado debut en 'El rey Lear', rol shakespeareano que estrenará por fin a las órdenes de Declan Donnelan de Cheek by Jowl en el Soho Caixabank de Antonio Banderas. Será en Málaga el 26 de febrero y es el tercer trabajo del director inglés con la compañía española con quienes ya ha montado 'La vida es sueño' y 'Los dos hidalgos de Verona'. Hará temporada en Madrid -se estrenará en la Abadía- y espera venir también a Barcelona "pero se está negociando".

Noticias relacionadas

Desde que abandonó la CNTC no ha parado. Fruto de ello son los estrenos que veremos en pantalla muy pronto. Este 9 de septiembre con un pequeño papel en 'Culpables' (Amazon Prime), un filme protagonizado por Ester Expósito. El 30 de octubre en 'Colisión' (Netflix), un 'thriller' con acción e intriga dirigido por Daniel Sánchez Arévalo que protagoniza junto a Laia Costa, Karra Elejalde y Luis Zahera, entre otros. Y hay otro proyecto que le ha entusiasmado ya listo: el documental sobre Mercè Rodoreda de Sílvia Munt. Homar practiva la jubilación activa.