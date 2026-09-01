Indignación entre el público tras el concierto de The Blaze en Mallorca

El concierto de The Blaze, celebrado este domingo en Es Jardí, terminó envuelto en polémica tras una serie de incidencias que han generado un fuerte malestar entre el público asistente. Según los testimonios recogidos, la actuación del grupo francés, cabeza de cartel de la velada, se retrasó cerca de una hora y se cortó de forma abrupta poco después de la medianoche, sin llegar a los 45 minutos sobre el escenario.

Los teloneros, Peces Raros, completaron su actuación con normalidad, prolongándose durante más de una hora y media, lo que redujo notablemente el tiempo disponible para The Blaze. Cuando el grupo finalmente salió al escenario, según los asistentes, lo hizo con un volumen de sonido inusualmente bajo, y la actuación se interrumpió de manera brusca en mitad de una canción, obligando al público a abandonar el recinto de forma inmediata.

Varios asistentes señalan además que durante la noche se registraron problemas técnicos continuos, así como en otras zonas del recinto, incluidos algunos stands, que permanecieron gran parte de la velada con escasa iluminación.

Reclamaciones

Ante lo ocurrido, numerosos asistentes se dirigieron a solicitar la hoja de reclamaciones en el propio recinto. Sin embargo, algunos denuncian que la organización no facilitó las dos copias necesarias del documento —una para la empresa y otra para el consumidor—, lo que podría dificultar que las quejas prosperen por la vía formal.

"La sensación que nos queda a muchos asistentes es la de haber sido estafados como consumidores", afirma una de las asistentes, que asegura haber ahorrado durante todo el verano para poder acudir al concierto. El público reclama explicaciones a la organización sobre lo sucedido y sobre los motivos por los que la actuación de The Blaze se dio por terminada de esa manera.

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Mientras tanto, una parte de los asistentes ha comenzado a trasladar sus quejas a las redes sociales, donde ya circulan los primeros mensajes críticos hacia la organización del evento. A día de hoy este periódico ha intentado sin éxito recabar las explicaciones de los organizadores.