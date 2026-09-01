Gioconda Belli, premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026

La escritora nicaragüense Gioconda Belli ha ganado el Premio FIL de Literatura en Lenguas Romances 2026 por ser "una de las voces más poderosas entre los autores latinoamericanos contemporáneos", anunció este lunes en Guadalajara, Carmen Alemany, portavoz del jurado.

El premio está dotado con 150.000 dólares estadounidenses y un reconocimiento y será entregado el próximo 28 de noviembre durante la inauguración de la edición 40 de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL), considerada la más importante del mundo en español, y que este año tendrá a Italia como país invitado de honor.

Alemany reveló que el jurado eligió por unanimidad a la autora por haber creado una obra "con una expresión directa y cotidiana" que ha revitalizado "la expresión poética del cuerpo, el deseo y el goce femenino" y ha logrado aunar en su poesía "la dimensión sensorial y la conciencia política" junto con "lo íntimo y lo colectivo", informa Efe.

"Belli ha extendido estas mismas preocupaciones a la novela, las memorias y el ensayo en una obra atravesada por las grandes convulsiones políticas de México y Nicaragua, y que ha influido en varias generaciones de escritores y lectores", señaló el acta del jurado.

La escritora nicaragüense, de 77 años y que vive exiliada en Madrid desde 2020, es autora de obras como 'La mujer habitada' (1988), 'El país de las mujeres' (2010) y 'Las fiebres de la memoria' (2018).

A lo largo de su trayectoria, Belli ha recibido reconocimientos como el Premio Casa de las Américas, que obtuvo en 1978; el Hermann Kesten del PEN Alemán, en 2018, y el Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana, en 2023

Desde su primera edición, en 1991, cuando fue otorgado al poeta chileno Nicanor Parra, el premio ha distinguido a autores como el colombiano Fernando del Paso, la mexicana Margo Glantz, el francés Emmanuel Carrère, el italiano Claudio Magris, el español Enrique Vila-Matas o el francolibanés y Amin Maalouf.

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En esta edición del premio se recibieron 75 candidaturas. Español, italiano, portugués, rumano, catalán, francés y gallego fueron las lenguas representadas en las postulaciones, mientras que el total de países registrados fue de 17: Argentina, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Cuba, España, Francia, Guatemala, Haití, Italia, México, Nicaragua, Portugal, Puerto Rico, Rumanía y Siria.