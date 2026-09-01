El Espai Texas estrena 'Bona nit, poncelles', una comedia negra de Víctor Borràs que consolida su apuesta por la dramaturgia catalana

El Espai Texas sigue apostando por la dramaturgia catalana contemporánea en su cuarta temporada. 'Bona nit, poncelles', una comedia negra de Víctor Borràs, dirigida por Xavier Ricart, es la principal novedad. Se trata de una historia de tres mujeres enfrentadas por una herencia y cuenta por ahora con Mireia Aixalà, Gemma Brió y Maria Morera. Entre los títulos a los que darán nueva vida destaca 'La pols', premiada comedia dramática de Llàtzer Garcia que llega con una nueva producción dirigida por Sílvia Munt, con Nil Cardoner y Daniela Brown y una actriz más por decidir. La coproducción del Texas y la Flyhard recupera la historia de tres hermanos que se enfrentan a la muerte del padre y se montará en enero.

La sala ya ha levantado el telón con 'Desaparellats' de Ramon Pardina, loca historia de una pareja y universos paralelos que estrenaron la temporada pasada Ricard Farré y Esther López. También vuelve este otoño el musical 'Després de nosaltres', de Jumon Erra y música de Miquel Tejada, estrenado en el Grec y protagonizado, cuyos protagonistas son una pareja que trata de conservar el vínculo tras haber partido peras.

Un momento de 'Després de nosaltres'. / Sergi Panizo

Otro de los textos ya montados en otras salas que recuperan son 'Rita', aplaudida tragicomedia de Marta Buchaca sobre los cuidados, la dignidad y el derecho a una muerte digna, que interpretarán Meritxell Huertas y Andrés Herrera y 'L’estiueig' de Els Pirates Teatre, que nació en el Maldà.

Un momento de 'L'estiueig', de Carlo Goldoni en una producción de Els Pirates. / Sergi Panizo

La Calòrica regresa con 'Fairfly', en el décimo aniversario de esta obra sobre la cultura del trabajo y los riesgos de montar tu propia empresa y Toni Gomila llevará su visceral solo 'Acorar' para celebrar los 15 años de su estreno con este espectáculo que sigue interpelando al público a través de esta obra sobre la identidad y las raíces, ambientada en Mallorca.

Humor

El comiquísimo 'Autónomos, el musical' también vuelve en su 10 aniversario y las risas volverán con Impro Barcelona y sus obras improvisadas, que necesitan de la participación del público: 'Biopic' y 'Assassinat al Club'. Los jueves y sábados se mantienen los 'shows' de humor protagonizados en solitario, en su mayoría por intérpretes como Roger Coma, Alba Segarra, Godai Garcia, Oye Sherman, Andrés Fajngold, Irene Minovas, Ana Polo o Carlo Padial.

Aunque no harán temporada y ofrecerán pocas funciones, destacan otros proyectos singulares en colaboración con el Festival Clàssics, como 'Una història certa sobre la mentida', nueva creación del Festival Clàssics, donde Oye Sherman explora la mentira en el mundo de la cultura y el pensamiento y la propuesta filosófica de Jordi Boixaderas 'Rousseau i l’home a la natura', una lectura de textos autobiográficos del filósofo francés. Y el periodista Eloi Vila recupera historias familiares coincidiendo con el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil en 'De bales i cigrons corcats'.

Respaldo del público

Los responsables del Texas afrontan la cuarta temporada con optimismo tras las buenas cifras, que han ido a más cada año. "Estamos muy satisfechos. Primero porque damos trabajo a mucha gente y ayudamos a hacer sostenible esta profesión. Segundo, por la altísima nota que nos ha puesto el público en una encuesta que hemos hecho: 8,9", rozando el sobresaliente, señala Sem Pons, miembro del equipo que capitanea el Espai Texas. "Tuvimos 800 abonados la temporada pasada" añade. Los grandes éxitos fueron 'Loop', la obra escrita por Ramon Madaula que interpretó con Júlia Genís y 'Permagel', adaptación de la novela de Eva Baltasar protagonizada en solitario por Maria Rodríguez Soto, seguidos por la nueva producción de 'El principi d'Arquimedes', de Josep Maria Miró. En total, en la temporada 2025-26 se vendieron 64.104 entradas, un 23% más que la anterior, ofrecieron 420 funciones, un 5,7% más, y la ocupación media también creció, situándose en el 77%. . "Recaudamos un 30% más", destaca. ¿Esperan seguir creciendo? "Solo con mantener esas cifras ya me doy por satisfecho. La temporada pasada 'Permagel' creó mucha expectativa".

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"Siguen faltando espacios, necesitamos que haya más salas como la nuestra y también más grandes"

La filosofía del Texas de dar visibilidad a obras nacidas en salas de pequeño formato y favorecer su salto a salas de mayor tamaño se mantiene. "Nuestro éxito demuestra que siguen faltando espacios, necesitamos que haya más salas como la nuestra y también más grandes. El Regina no debería haber cerrado", lamenta Sem. "Demanda de espectáculos teatrales hay y con la IA va a ir a más, porque la gente quiere ver a humanos haciendo cosas humanas y artesanales. El teatro que ahora está más vivo que nunca".