Una red para saltar al cielo, desorden y adrenalina: el Cirque du Soleil se prepara para representar 'Kurios' en L'Hospitalet

El espectáculo del Cirque du Soleil 'Kurios' tiene dos fuentes de inspiración principales, ambas antiguas: los gabinetes de curiosidades o cuartos de maravillas de los siglos XVI, XVII y XVIII, en los que nobles y burgueses exhibían animales, minerales, plantas y objetos creados por el hombre exóticos, desde supuestos cuernos de unicornio hasta autómatas, y la estética industrial de la era victoriana, sin llegar, claro está, a los extremos más asfixiantes de la corriente 'steampunk'. A la vez, incluye prodigios de la tecnología actual como la acronet, una enorme red elástica de alta tensión desarrollada por investigadores del Cirque du Soleil, capaz de impulsar a los artistas hasta 12 metros de altura. En lugar de buscar la absorción de impactos, la acronet amplifica el rebote utilizando materiales avanzados. Asimismo, los artistas que están sobre la red pueden usar sus piernas para crear, por momentos, un efecto de resorte que impulsa a sus compañeros saltadores.

"Está hecha a mano en Montreal [donde el Cirque du Soleil tiene su cuartel general], y es necesario cambiarla cada dos o tres meses -explica Michael Smith, director artístico del espectáculo-. Como todas las cosas artesanales, no hay dos exactas, y cada vez que se cambia hay que hacer ajustes muy precisos y cogerle el tranquillo de nuevo". La tensión de la acronet se monitoriza y se ajusta en tiempo real durante el espectáculo.

Michael Smith, director artístico en el espectáculo ‘Kurios’ del Cirque du Soleil / Ferran Nadeu

89 tráileres han traído en sendos contenedores el material utilizado en 'Kurios' desde Alicante hasta L'Hospitalet, donde el espectáculo se representará del 3 de septiembre al 18 de octubre, para poner rumbo después a Madrid y Londres. Han leído bien: 89 contenedores. 'Kurios', estrenado en 2014 pero aún inédito en España, utiliza 464 elementos de utilería, la mayor cantidad empleada en un 'show' del Cirque du Soleil. La estrella del atrezo es una mano mecánica que pesa 340 kilos.

Artistas entrenan en la carpa artística del Cirque du Soleil / FERRAN NADEU

Un poco patas arriba

El martes estaba todo un poco patas arriba todavía, con gramófonos por aquí, bicicletas por allí y burros con el vestuario por todos lados. En la carpa artística los artistas entrenaban donde el desorden lo permitía y las lavadoras no paraban. Hay mucha ropa que lavar en un espectáculo en el que trabajan 120 personas, 50 de ellas sobre el escenario. En la gran carpa, los especialistas probaban la acronet recién montada y, guau, casi se perdían de vista en las alturas del entoldado.

James González, equilibrista especializado en 'rola bola' / FERRAN NADEU

Miedo y adrenalina

El colombiano James González, hijo de la familia propietaria del Circo Hermanos González, ejecuta un número de 'rola bola' (para resumir, equilibrismo con planchas sobre cilindros). La tambaleante estructura sobre la que González se mantiene milagrosamente en pie va sumando pisos, y descansa encima de una plataforma puesta sobre un trapecio Wahington que se mueve arriba y abajo y se balancea en un movimiento de péndulo ¡a nueve metros de altura! Él la llama "mesa volante".

González hace este número desde que se estrenó 'Kurios'. "Para mí no es un rutina, cada función es algo nuevo -dice- Me gusta pensar que los espectadores sienten lo mismo que yo cuando actúo: el miedo, el nervio, la adrenalina".

¿Miedo? "Es un miedo controlado, pero ahí está. Estás a muchos pies de altura [los nueve metros citados] y somos humanos, podemos fallar". González no ha tenido ningún accidente en sus largos años con el Cirque du Soleil, aunque sí a lo largo de su carrera.

Todo es más interesante

En el espectáculo también hay números de bicicleta aérea, trapecio humano, equilibrio de sillas, contorsión (sobre la mano mecánica), correas aéreas, teatro de manos, humor, yoyós y acrobacias.

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La obra está ambientada en el enorme gabinete de curiosidades de un científico. Cuando descubre el poder de la imaginación, o más bien le es transferido, las maravillas de su colección cobran vida. "'Kurios' es una invitación a mirar la vida con curiosidad -resume Smith-. Si miramos con curiosidad, todo es más interesante".