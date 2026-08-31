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Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán la secuela de 'Días de trueno'

Anne Hathaway se une al reparto como la dueña e ingeniera de un equipo de carreras, casi 40 años después de la película original

Tom Cruise y Anne Hathaway en una imagen promocional de la secuela de 'Días de trueno'.

Tom Cruise y Anne Hathaway en una imagen promocional de la secuela de 'Días de trueno'. / EPC

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Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán la secuela de 'Días de trueno', según ha adelantado 'Variety'. Paramount Pictures ha fijado la fecha de estreno de la secuela para el 2 de junio de 2028, fecha en la que Cruise y Hathaway volverán, casi 40 años después, al universo de la película original de Tony Scott. El proyecto se rodará para pantallas IMAX y se estrenará exclusivamente en cines en formatos como Dolby Cinema y 4DX. El sábado, Cruise publicó una imagen promocional celebrando la incorporación de Hathaway al reparto y posteó una fotografía con su compañera de reparto en un circuito de carreras NASCAR.

Cruise volverá a interpretar al intrépido piloto de carreras Cole Trickle. Los detalles de la trama sontodavía escasos, pero Hathaway interpretará a la dueña e ingeniera de un equipo de carreras. Jonathan Levine (“Long Shot”, “Mr. Irrelevant”) dirigirá la película. Cruise también produce junto a Jerry Bruckheimer y Tommy Harper. En la película original, Cruise estuvo acompañado de Robert Duvall, Nicole Kidman, Randy Quaid y John C. Reilly.

La película consolidó la imagen de Tom Cruise como estrella de cine de acción. Después del éxito de Top Gun, Cruise volvió a trabajar con el productor Jerry Bruckheimer y el director Tony Scott, utilizando una fórmula similar: protagonista carismático, competición, velocidad, romance y una estética muy espectacular. La película fue el inicio de una relación muy conocida entre Tom Cruise y Nicole Kidman. Los dos se conocieron durante la producción y posteriormente se casaron en 1990. Con el tiempo, el filme adquirió cierto estatus de película de culto. Aunque no alcanzó el nivel de fenómeno cultural de Top Gun, hoy es recordada como uno de los ejemplos clásicos del cine de carreras de los años 90.

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Hathaway lleva un 2026 de infarto: tiene cuatro películas en cartelera, incluyendo “Mother Mary”, “El diablo viste de Prada 2”, “La odisea” y “El final de Oak Street”. La futura mamá cerrará el año con la adaptación de “Verity”, basada en la novela de Coleen Hoover. Acaba de terminar el rodaje del drama militar “Alone at Dawn”, protagonizado por Adam Driver, y está trabajando en la tercera entrega de la película de Disney que la catapultó a la fama, “El diario de la princesa”.

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