Josep Montero, de Oques Grasses, firmará la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026

Días antes de convertirse en la primera banda catalana en coronar hasta en cuatro ocasiones el Estadi Lluís Companys de Barcelona, el cantante y "alma creativa" de Oques Grasses, Josep Montero, firmará la banda sonora del Piromusical de la Mercè 2026, que tendrá lugar el próximo día 27 de septiembre en la playa de Nova Icària, nuevo escenario del espectáculo, según ha informado el Ayuntamiento de Barcelona.

Montero, que toma el relevo de Estopa y Rosalía, "comisarios" del Piromusical de 2025 y 2024, ha seleccionado el listado de temas que formarán parte del espectáculo, con una "propuesta ecléctica, abierta a diversos estilos y sensibilidades, con una presencia destacada de la música en catalán". La mezcla musical ha ido a cargo del diseñador y técnico de sonido Marçal Cruz, del estudio Oido, mientras que Pirotècnia Igual se encargará del diseño de los fuegos artificiales, que se lanzarán de forma sincronizada con la música.

El Piromusical de La Mercè de "autor" se estrenó en el año 2023, coincidiendo con el 30 aniversario del Sónar. En aquella ocasión, el festival optó por una selección de nombres significativos de su propia historia, con mención especial para Daft Punk, Pet Shop Boys, Björk, Aphex Twin, Rosalía y Bad Gyal, entre otros.

Rosalía aprovechó para estrenar canción, su mano a mano con Ralphie Choo 'Omega', entre hits de los Strokes, Arctic Monkeys, Peret y Caroline Polachek, mientras que Estopa exprimieron conexión rumbera y pasión metalera con un viaje a través de Camarón, AC/DC, Iron Maiden, Los Amaya, Los Manolos, Albert Pla y Queen.

La participación del cantante de Oques Grasses en este espectáculo llega en un momento especialmente "significativo" para el grupo, unos días antes de sus conciertos de despedida en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Serán cuatro conciertos, de los que se han vendido cerca de 220.000 entradas, agotadas en pocas horas.

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El grupo de Osona, que empezó a dar sus primeros pasos en 2010, se ha convertido en uno de los "fenómenos musicales más relevantes" de la música catalana contemporánea, con una propuesta que combina pop, reggae, funk, electrónica y sonidos urbanos con "una personalidad propia e inconfundible". Algunos de sus álbumes como 'Fans del Sol', 'A tope amb la vida' o 'Fruit del deliri' han consolidado al grupo como "una referencia cultural que ha trascendido el ámbito estrictamente musical".