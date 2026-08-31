Lluís Pasqual elige La Fàbrica para volver a dirigir teatro en Catalunya tras su turbulenta dimisión del Lliure en 2018

La obra aún tiene contornos borrosos y la fecha de su estreno todavía está por anunciar, pero Lluís Pasqual volverá a dirigir en Barcelona en 2027 por primera vez desde su turbulenta dimisión de la dirección general del Teatre Lliure en 2018, escenificación un cisma teatral en toda regla. En concreto, lo hará en La Fàbrica, la pata mayor, en términos de aforo, del proyecto Teatres del Farró, iniciado hace 10 años con la sala La Gleva.

"Ayer, el título de la pieza era 'Constel·lacions'", dijo Albert de la Torre, responsable de los Teatres del Farró junto con su hijo Daniel, este lunes en la presentación de la temporada 2026-2027 de La Gleva y La Fàbrica. Hoy no se sabe. Pasqual manejaba (y maneja) varias ideas para la obra, que al parecer están confluyendo. "Será un recorrido por su relación con el teatro, que es como decir con la vida y el mundo, a partir de sus vivencias con cuatro actrices muy importante en su trayectoria", se atrevió a avanzar Albert de la Torre, consciente de que puede cambiar el planteamiento. En cualquier caso, el sustrato autobiográfico y los vínculos con sus médiums favoritas paracen asegurados. Quién sabe, igual sale por ahí Andrea Ros; decisiva en su carrera ha sido.

Festival de danza

Pero antes los Teatres del Farró estrenarán curso con la primera edición del Festival de Dansa del Farró, que cuenta con la colaboración de la Asociación de Vecinos del barrio, la mejor manera de estrechar vínculos con el vecindario. Habrá, a partir del 6 de septiembre, espectáculos de calle y de sala, con una idea clara: "Danza contemporánea de calidad y a la vez digerible por el público no avezado", en palabras de Albert.

Si un sello han desarrrollado los Teatres del Farró, con La Fàbrica incorporada hace dos años, es el diálogo entre generaciones artísticas, y aquí no es blablablá. "Matar al padre está muy bien -señaló Albert-, pero para matarlo hay que conocerlo". En esta línea destacan la adaptación del relato de Franz Kafka 'A la colònia penitenciària' por parte de Dobrim Plamenov, y 'Sum vermis (algunes breus consideracions intempestives sobre Verdaguer)', con dramaturgia y dirección de Ferran Dordal, acerca de un "personaje tan singular", como lo definió Daniel de la Torre, como Mossen Cinto, y se quedó muy corto con lo de singular. Más cerca de Buñuel y de Dalí que del folclore y el hiperdrama se sitúa 'Los sueño de Federico', espectáculo de Pau Sintes. Las credenciales de Sintes no pueden ser mejores. Acaba de terminar o está punto de terminar los estudios de Arte Dramático y distintas voces les decían a los De la Torre: "Está loco y lo sabe todo".

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El arranque de la temporada, pasado el Festival de Dansa del Farró, corresponderá a 'Beethoven', de Xavier Albertí, este bien conocido por el público, espectáculo al que seguirá 'Rasa', monólogo escrito por Sergi Ducet e interpretado por Arnau Comas. De 'La força del costum', de Thomas Bernhard, destacó su director, Ramon Simó, que también tiene lo que se dice tablas, que es la comedia "más clara" de Bernhard, no hay en ella posibilidad de perderse en ironías y sutilezas, es una comedia de cabo a rabo. "¿Oscura?" Sí. "¿Con mala baba?" Sí. Se interpeló y respondió Simó.