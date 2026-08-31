Cuesta Roca, escritora: "El mundo criminal lo conozco muy bien porque lo he ejercido. He visitado muchas prisiones para ver a clientes y he visto muchas cosas"

Hay temas que traspasan las líneas rojas que la sociedad es capaz de tolerar. Uno de ellos es la violencia que se ejerce sobre los niños. La escritora de Figueres Maria Teresa Cuesta Roca (1956) es consciente de que son temas "duros, pero reales y que, de alguna manera, se tapan siempre y por eso me gusta hacerlo público porque pasa; yo he querido que se vea porque se tapa y quién lo hace". Con este acicate nace su tercera novela negra, 'Versión oficial', que tiene previsto presentar el viernes 4 de septiembre, a las seis y media de la tarde, en la biblioteca de Figueres, acompañada por los también escritores M. Mercè Cuartiella y Joan Manuel Soldevilla.

Con este tercer libro, Cuesta Roca inicia camino con una nueva editorial. Romper relaciones con la anterior, por problemas con las impresiones y retrasos en las entregas, le ha implicado hacer unos cambios sustanciales en la novela que, inicialmente, debía cerrar la trilogía ambientada en Londres 'Los crímenes de Peckham', integrada por Sombras blancas y Sombras en el parque, con la que dio el salto a la literatura hace dos años. Así, ha cambiado nombres de personajes y de calles, incluso, los crímenes de la trama original. Hay que sumar, además, el progreso que ha hecho la autora en estos últimos tiempos perfeccionando su escritura. "Los tres libros son historias independientes que se pueden leer por separado, pero este es el mejor", puntualiza.

También admite que "es el tema que más me ha removido porque soy madre. Si en el primero hablé de asesinatos de gente mayor e incluí investigación, en el segundo lo dediqué a violaciones introduciendo el tema jurídico, en este tercero quería hacer algo más grueso y he incluido un componente político". En este caso, la trama, que sitúa en julio de 2024 en Londres, después de las elecciones generales, parte de la desaparición de una niña de tres años, la primera de tres, un hecho criminal que no se sabe quién intenta tapar impidiendo a la policía continuar la búsqueda. Pero el inspector responsable lo hará, por su cuenta, con la ayuda encubierta de familia, amigos y vecinos espoleados por el deseo de conocer la verdad.

Crítica social con una base vivida

Maria Teresa Cuesta Roca ha vivido más de media vida en Inglaterra, donde ejerció de abogada. Hace unos pocos años regresó al Empordà, instalándose en Avinyonet de Puigventós, e inició su camino en la escritura creativa inclinándose por el género de la novela negra y ambientando sus novelas en Inglaterra. "Soy más inglesa que española porque he vivido allí treinta y cuatro años. Tengo el conocimiento no solo de las leyes sino de la persona que ha vivido allí y ha hecho toda su vida, es un país que conozco muy bien", reconoce. Este conocimiento, pues, la ha llevado a construir historias con una base real muy sólida. A pesar de todo, advierte, "no escribo cosas desagradables a la vista, no hay escenas morbosas". Lo que sí hace, con un lenguaje sencillo y directo, es mucha crítica social y, sobre todo, a las fuerzas del orden y las clases sociales con privilegios. Muchos aspectos del libro quedan, dice, "abiertos porque me parecen interesantes para un debate posterior".

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Después de estos tres libros, la autora de Figueres continúa escribiendo, de nuevo una historia con una trama criminal y delictiva. "Siempre me ha gustado el misterio y la intriga. El mundo criminal lo conozco muy bien porque lo he ejercido. He visitado muchas prisiones para ver a clientes y he visto muchas cosas, así que no tengo que inventar demasiado", asegura. No oculta que también le gustaría escribir alguna novela sobre secretos familiares, pero sus historias parece que buscan otros caminos.