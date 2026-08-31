Charlie Pee y el sexo nuestro de cada día

"No hay niños, ¿verdad?", preguntó Charlie Pee, con el monólogo ya a velocidad de crucero desde hacía minutos. No, no había ninguno. El público hizo caso de las palabras de la humorista en una entrevista publicada en este diario en la que pedía que no hubiera criaturas porque, claro, cuando te pones la polla en la boca —la palabra y la expresión no son una licencia poética del periodista, sino la palabra y la expresión explícitas de la artista— una y otra vez —sigue siendo válida la advertencia—, pues conviene que no haya menores muy menores entre el público. No había niños, pero sí ganas (satisfechas) de reír y de dejar por un momento las multitudes de la calle (baterías, circo, conciertos, la Mostra a punto de caramelo...) para disfrutar de la Festa Major de Manresa en el teatro.

La monologuista de Sabadell repitió presencia en Manresa con la representación de 'Padre nuestro que estás en el techo', un título paródico para hablar de todo aquello que se te pasa por la cabeza cuando intentas dormir y no hay manera de cerrar los ojos. Y, por lo que se vio el sábado por la noche en el Conservatori, a Pee le preocupa mucho el sexo —y el que no tenía: ¿era culpa del feminismo?—, sobre todo desde que se vio en la necesidad de escribir veinte minutos sobre el tema para un programa. Empezó a encadenar citas en las que le sobraba el prólogo de ir a cenar, con el objetivo de acumular material a partir de unas experiencias que, tal como las relataba, entre incrédula, estupefacta, histriónica y profundamente cómica, eran cada una peor que la anterior. Hasta que llegó a la conclusión de que el mejor polvo es el que te regalas con tu «ex» tres años después de romper. "Hay pollas que son casa" (con perdón).

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Algún día tenemos que ver en Manresa a Charlie Pee en un ambiente de bar, con el escenario como mucho a un palmo del suelo, el público pegado, mesas con cervezas y gin-tonics y más cerca de la medianoche que de la hora de cenar. El espectáculo que ha llevado a la fiesta manresana no es una propuesta hecha de pausas, ironías y modulaciones. Más bien al contrario. La artista irrumpe en escena al ritmo de 'Wannabe' y prácticamente no levanta el pie del acelerador durante más de una hora. Ya lo dice ella: no pretende hacer reír a cada minuto, sino explicar qué piensa cuando "se come el techo". Y a fe que lo consigue. Con desparpajo —demasiados tabúes siguen rodeando la sexualidad todavía hoy— y críticas autorreferenciales, Pee se mete al público —¡uyyy!— en el bolsillo. En un espacio del siglo XIX, la humorista puso el dedo en las llagas sexuales del XXI.