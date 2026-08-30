The Open Book: el Airbnb donde los turistas pagan por regentar una librería

Los caminos del turismo literario, como casi todos los demás, son inescrutables y caprichosos, así que lo que un día es un retiro lector en un recoleto 'cottage' en los Cotswolds se transforma al siguiente en una lista de espera de dos años para alojarse y, ojo, trabajar, en una librería de segunda mano de la costa escocesa. Sí, han leído bien: dormir por la noche en una habitación con vistas a The Wigtown Emporium, el tipo de tienda en la que perdería la cabeza cualquiera que busque un banjo victoriano por 1.400 libras, y ejercer de librero el resto del día. Desembalar libros, ordenar las obras completas de Dickens según el grosor de los lomos y, sobre todo, manejarse con soltura con la caja registradora. "Pronto nos dimos cuenta de que gran parte de la vida de un librero consiste en examinar un flujo interminable de novelas de suspense de Dan Brown", reconocía, resignada, una de las primeras huéspedes de The Open Book.

He aquí, en cualquier caso, una fantasía hecha realidad: convertirse en librero durante una semana o dos pero sin el incordio de las devoluciones, los números rojos y los alquileres por las nubes. "Sabía que no podía ser la única que soñaba con una vida diferente, una vida un poco más romántica, rodeada de libros, junto al mar", explicaba hace poco la estadounidense Jessica Fox, quien hace más de quince años dejó su ya de por sí fantasioso trabajo como narradora residente en el Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA para buscar una nueva vida rodeada de libros en un pueblo escocés de apenas 900 habitantes.

Uno de los libreros de The Open Book, durante sus "vacaciones" en la librería / The Open Book

Una vida de película que fue primero libro, la autobiografía 'Three Things You Need to Know About Rockets: A Real-Life Scottish Fairy Tale', y desembocó más más tarde en The Open Book, librería de vacaciones que desde 2015 permite a los huéspedes gestionar el establecimiento y alojarse en un apartamento situado encima del local. El entorno, además, no podía ser mejor: nombrada Ciudad Nacional del Libro de Escocia en 1998, Wigton acoge actualmente una quincena de librerías de primera y segunda mano. Solo una, sin embargo, causa sensación en Airbnb, plataforma que gestiona el alojamiento y que confirma el lleno total hasta, como mínimo, julio de 2028, tope temporal que permite el calendario.

Libertad total

En cuanto los viajeros-libreros de The Open Book reciben las llaves, pueden elegir su propio horario, cambiar los escaparates y organizar todo tipo de eventos. Los únicos límites, aseguran, son la imaginación y el espacio. Y todo por 175 libras la noche. "La decisión es completamente suya. Hay que darles la libertad de que sientan que es su propia librería. Queremos ofrecerles un respiro de su rutina y una experiencia totalmente paralela a cómo sería su vida si tuvieran una librería en Escocia", explicaba Fox, cuya primera idea para The Open Book no fue una librería con alojamiento, sino una suerte de residencia creativa para músicos y escritores.

Los libreros-huéspedes regentan la librería durante un máximo de dos semanas / The Open Book

Como tal funcionó durante seis meses, pero a partir de enero de 2015 se transformó en la primera experiencia de "residencia de vacaciones en una librería", como celebra el Wigtown Book Festival, certamen que cada otoño atrae a la localidad a más de 20.000 personas y que se encarga de gestionar las reservas del establecimiento. Hasta el momento, más de 550 libreros accidentales han pasado por The Open Book, y casi todos ellos documentan su experiencia en hilos de Tumblr o posts en Facebook. Esta semana, por ejemplo, la librería está en manos de Sarah y Ruth, amigas desde que se conocieron en 1985 en la Universidad de St Andrews, y en los últimos meses han pasado por el mostrador huéspedes-dependientes llegados de Los Ángeles, Austria, Ontario, Kansas, Budapest, Michigan, Ginebra y Oxfordshire.

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"Es parte de una experiencia única: te dan las llaves antes de subir las escaleras para relajarte y dormir. Luego te despiertas y abres las puertas para vivir el trabajo de tus sueños. Hay ocho librerías a la vuelta de la esquina y el dinero recaudado por la venta de libros durante tu estancia se destina al festival anual del libro", resumía en su cuenta de TikTok Chris Lawlor, un escocés que 'trabajó' en The Open Book a principios de año. Para Fox, ideóloga del proyecto, no hay duda de que si la librería funciona es por la conexión con el entorno y el sentido de comunidad. "Lo que la gente encuentra aquí en Wigtown es la experiencia analógica más brillante, alegre y auténtica de la vida", asegura.