Oligarcas rusos, mafia calabresa y futuros distópicos: los mejores libros para la 'rentrée' de 2026

Radden Keffe y otros fichajes estelares

Se despidió la campaña de verano con el discreto cambio de escudería de Milena Busquets, autora que deja Anagrama para irse, más bien regresar, a Lumen, y arranca la rentrée con baile de sillas y jugoso mercado de fichajes. El más llamativo, sin duda, el de Patrick Radden Keefe, superestrella del periodismo de investigación que tras publicar toda su obra en castellano en Reservoir Books (Random House) se estrena ahora en Seix Barral (Planeta) con 'El hijo del oligarca', una fascinante historia de opulencia, adicción al dinero y corrupción en el Londres contemporáneo que, aquí no hay cambios, Edicions del Periscopi seguirá publicando en catalán. Más novedades. Roberto Saviano, hasta ahora en Anagrama, debuta en Alfaguara con 'Mi amor no muere', novela basada en la historia real de Rosella Casini y Francesco Frisina, algo así como los Romeo y Julieta calabreses; Andrea Abreu cambia de escala seis años después de 'Panza de burro' con 'Pajaritos preñados', su estreno en Anagrama; y Lizzy Stewart, que causó sensación con la novela gráfica 'Alison', salta de Errata Naturae a Lumen con 'La ruina'. En catalán, Joan Miquel Oliver también hace las maletas para mudarse de L’Altra, donde publicó sus tres últimas novelas, a La Magrana, sello en el que el mallorquín debuta con 'La vida no són matemàtiques'.

El escritor Ian McEwan. / Ferran Nadeu

McEwan y Tîbuleac, clásicos de hoy y mañana

Buena añada para los veteranos con solera: Ian McEwan viaja al futuro con la distópica y juguetona 'Lo que podemos saber' (Anagrama); George Saunders se rinde a Chéjov, Turguénev, Tolstói y Gógol en 'Un baño en un estanque bajo la lluvia' (Capitán Swing); Éric Vuillard se atreve con la brevísima y legendaria vida de Billy el Niño en 'Los desesperados' (Tusquets); Ali Smith sigue explorando las disfunciones de las sociedades contemporáneas en 'Glifo' (Nórdica); y Peter Stamm ahonda en su metódica disección de la fragilidad humana en 'Cuando oscurece' (Acantilado; Quaderns Crema). A su alrededor, un buen puñado de autores con marchamo de clásicos. Ahí están Tatiana Tîbuleac, que busca replicar el impacto de 'El verano en que mi madre tuvo los ojos verdes' con 'Cuando seas feliz, golpea tú primero' (Impedimenta; Àmsterdam); David Szalay, ganador del último Booker con la sensacional y turbadora 'La carne' (Feltrinelli); Nathacha Appanah, finalista del Goncourt con las historias de violencia entrelazadas de 'La noche en el corazón' (AdN); y Douglas Stuart, superdotado explorador de abismos familiares y fracturas sociales en 'John, hijo de John' (Random House; Edicions de 1984).

En la cima del best-seller con Freida McFadden y E. L. James

Vuelve E. L. James, la autora que batió todos los récords con 'Cincuenta sombras de Grey', y lo hace con un romance ectoplasmático, 'Tierra de fantasmas' (Grijalbo), que no tardará demasiado en reinar en la lista de los más vendidos. La británica tendrá que medirse con Camilla Läckberg, embarcada de nuevo en territorio Fjällbacka con 'El llanto de los muertos' (Planeta) y, sobre todo, con la omnipresente Freida McFadden, protagonista por partida doble con 'La inquilina' y 'El divorcio' (Suma de Letras; Rosa dels Vents). Por ahí anda también, en su propia liga, Danielle Steel, de regreso a las librerías con 'Un baile en Versalles' (Plaza & Janés) para seguir reivindicándose como la autora viva que más libros ha vendido.

El noruego Jon Fosse / AFP

Órbita Nobel (y alrededores)

Contra la maldición de los Nobel, esa que asegura que pocos son los ganadores que consiguen producir obra decente tras ser distinguidos, se rebelan Jon Fosse y Peter Handke. El noruego regresa a las librerías con 'Hotel Vaim' (Random House / Galaxia Gutenberg), segunda entrega de una trilogía metafísica ambientada en el pueblo ficticio de Vaim, mientras que el austríaco firma en 'La balada del último cliente' (Alianza) una vaporosa reflexión sobre el paso del tiempo. Mia Couto, eterno candidato a un premio que insiste en pasar de largo, explora el impacto de la Primera Guerra Mundial en Mozambique en 'El río de la ceguera' (Alfaguara; Periscopi), mientras que potenciales ganadores como el búlgaro Gueorgui Gospodínov se reencuentran con sus orígenes por obra y gracia de 'Física de la tristesa' (Periscopi), publicada por primera vez en catalán.

Debuts prometedores

Pocos libros han recibido tanta atención y tantísimos elogios como 'Lázár' (Salamandra), saga familiar épica y traumática con la que el jovencísimo suizo Nelio Biedermann, 22 añitos de nada, ha sido comparado con el Thomas Mann de 'Los Buddenbrook'. Casi nada. De estreno se visten también Pedro Almodóvar, que firma con 'El hombre que solo escribía en los aviones' (Reservoir Books) su primera novela, y Eduard Sola, guionista de 'Casa en flames' y autor de 'El niu' (La Campana; Ediciones B en castellano), debut narrativo hecho de vacíos, cicatrices y culpas arrastradas durante décadas. Lo de Laila Lalami no es tanto un debut como una deuda pendiente, ya que 'El hotel de los sueños' (Sexto Piso) será su primera novela traducida al castellano. A quien no hay que perderle la pista es a Raquel Zas, cuya primera novela, 'Los años secos' (Temas de Hoy), explora la sexualidad en la era de los vacíos emocionales.

La escritora Dolores Redondo / EFE

Superventas de aquí

A la espera de que el 75 aniversario del premio Planeta corone en octubre al nuevo rey del 'best-seller' español, la agenda se presenta la mar de disputada: Arturo Pérez Reverte se traslada a Sicilia con 'La hipótesis más peligrosa' (Alfaguara); Dolores Redondo retoma las andanzas de la psicóloga forense Nash Elizondo en 'Todas las noches, todas las ciudades' (Destino / Columna); Paloma Sánchez-Garnica viaja a Nueva York para retratar con 'Un hombre de honor' (Planeta) las convulsiones de 1968; y Alana S. Portero regresa, tres años después del fenómeno 'La mala costumbre', con 'Cosamala' (Seix Barral), una novela gótica con vistas a la Guerra Civil. De Belfast a la Costa del Sol, Carmen Mola sigue sembrando el pánico en 'Los huérfanos' (Planeta), título que podría haber firmado (de hecho, lo hizo, aunque con diminutivo) el gran Santiago Lorenzo, fabulador premium de las miserias castizas felizmente recuperado con 'Contenta' (Blackie Books).

La rentrée catalana, pura fantasía

Tirando del hilo de la ciencia ficción y la distopía, la rentrée catalana estárá marcada por 'El preu de néixer' (Proa), novela con la que Laura Gost imagina una sociedad en la que cada nacimiento tiene que ir aparejado a una muerte; y 'Sempre és massa tard' (L’Altra), en la que el editor y escritor Ramon Mas tantea la "ciencia ficción de proximidad" con una historia de rendijas temporales y familias hechas pedazos. El debut de la actriz y dramaturga Cristina Genebat con 'Sorra' (La Magrana); los relatos negrocriminales que Lluís Llort ha agavillado en 'Short' (Clandestina / Crims.cat); el regreso de Maria Climent con 'Punt de no retorn' (L’Altra), 'foto finish' de la maternidad y las relaciones de pareja; y los amores torcidos y fantasmales de Berta Creus en 'Mons on trobar-te' (Males Herbes) animan una vuelta al cole por también pasarán Ester Invernon, Martí Gironell, Eva Comas-Arnal y Care Santos, entre otros.

La escritora, guionista, directora y actriz estadounidense Lena Dunham, durante el rodaje de ‘Sin medida’ / EPC

Lena Dunham y Profesor Angel Dust hacen memoria

Las memorias de Lena Dunham, una montaña rusa de reconocimiento público y derrumbe físico que la creadora de 'Girls' relata con crudeza en 'Famesick' (Debate), encabezan un pelotón memorialístico en el que caben desde las siempre afiladas y originales reflexiones de Agustín Fernández Mallo alrededor de la IA, las creencias religiosas y la antropología ('El ángel de la Inteligencia Artificial', Galaxia Gutenberg); los ensayos y poemas de Han Kang reunidos en 'La luz y el hilo' (Random House); las reflexiones sobre arte contemporáneo, cine y escritura que Zadie Smith comparte en 'Muertos y vivos' (Salamandra) o la escalofriante biografía con la que el DJ Profesor Angel Dust narra su trágico paso por las peores cárceles de Panamá ('En el estómago de la bestia', Contra). Para expectación, sin embargo, la que rodea a 'El canto del cisne' (Plaza & Janés), el libro de memorias que Charles Spencer ha escrito sobre su hermana Lady Di.