Josep Pons, músico y director de orquesta: "Querría dejar un legado sobre lo que se podría mejorar en la música clásica"

Todo empieza a partir de un escolanet de Montserrat... ¿Qué le preguntaría hoy a aquel niño?

¡Yo no empiezo en Montserrat! Empiezo en Cal Pons (una colonia de Puig-reig). Montserrat me marca; tengo que decirte que es tan potente que la digestión de la estancia allí me ha marcado muchos años. Estar allí me ha configurado la vida que tengo, me abre los ojos; mi determinación viene de allí. Fui inmensamente feliz. Sin ningún tipo de duda, me parece la institución más seria de todas con las que he tratado. Realmente me interesaría más que aquel escolanet me cuestione a mí ahora.

Era la siguiente pregunta...

Algunas cosas me han hinchado y han hecho crecer las hormonas, pero en esencia creo que he cambiado muy poco. En la foto de boda con mi mujer, Virgínia (somos pareja desde 1980), me veo igual que ahora, aunque ella me dice que «ya no es aquella».

Y después, la Rosaleda, la Nova Cançó, los Juegos Olímpicos...

Yo no reniego de nada de lo que he hecho. De todo se aprende y el país es el que es. Uno pequeño, como aquella canción de Llach. Las fronteras de la música las pongo entre la música buena y la mala. Puedes hacer música de baile extremadamente bien hecha y aprender. Incluso en el servicio militar toqué en un piano-bar. La Nova Cançó es a raíz de Ros Marbà. Al acabar las clases de dirección con él, me dijo que Raimon estaba buscando un pianista para hacerle los arreglos. Aprendí muchísimo: cómo comportarme en un escenario; es muy didáctico y era la época en que cantaba a los clásicos: Ausiàs March y todos estos. Y con todo esto me ganaba la vida de los diecisiete a los veintiún años.

¿Cómo lo denomino por el oficio que tiene? ¿Maestro, director o «conductor», como dicen en inglés?

Antes que nada hay que ser músico; de lo contrario no seremos directores. Mi mujer ha ido recogiendo frases de varias entrevistas donde yo me llamaba «coordinador de almas». Me siento un director cómplice, uno que coordina más que uno autoritario. Aunque una orquesta clásica no es una democracia, ¡no jodamos!

Los críticos musicales lo tienen claro: lo califican como un constructor de orquestas...

¡Son etiquetas! Te haré un símil con Schönberg sin querer ser vanidoso. En Los Ángeles lo pararon por la calle, lo reconocieron como el famoso compositor que era y les dijo: «¡Bah! Nadie más quería ocupar mi lugar». Yo creo que soy muchas más cosas, pero estamos en un país donde todo se tiene que etiquetar. En Granada, con la Nacional de España o con la Orquesta del Liceu, quemo mucho tiempo en la construcción y la estructura. Encajaría en la descripción porque nadie más quería ocupar mi lugar. Tenía ofertas para salir fuera, pero alguien tenía que quedarse en el Estado español. Mi sensación es que he sido más un sembrador que un recolector.

Su colega Gustavo Dudamel apareció en el descanso de la final del Mundial con un frac de raya diplomática, el número 1 y su apellido en la espalda...

¡Gustavo es un gran director! No confundamos las cosas. En el mundo de la música hay mucho ruido y es difícil distinguirlo del sonido. Es un gran director, pero también es una estrella. ¿Qué hay de sonido y qué hay de ruido? ¿Qué piensas tú? Él controla estos dos mundos. Si me lo hubieran pedido a mí, seguramente habría aceptado, pero habría pasado vergüenza. Él sabe hacerlo con gracia...

Veo que diferencia entre la música y el mundo de la música...

El mundo de la música es otra historia: mucho ruido. La figura del músico y la música estrictamente es igual tanto ahora como en el siglo XVI. En la música yo vivo como pez en el agua: es mi mundo. El «mundo» de la música, todo lo que hay alrededor, es mucho ruido y a veces me encuentro incómodo; no lo domino. Tengo compañeros que son unos genios con esto; yo no sabría hacerlo.

El director Pons de espaldas al patio de butacas dirigiendo a sus músicos... ¿qué experimenta cuando oye un móvil o espectadores tosiendo?

El móvil me molesta más porque pienso que lo podrían apagar. Quizá son personas mayores. Sobre la tos, sería interesante pensar por qué tosen. Es solo una teoría, pero podría ser que se quedan absortos con la música, alteran la forma de respirar y pasa algo. Y cuando hay silencio les viene la tos. Yo no los acusaría: concentran la energía en escuchar y debe de hacerles respirar diferente.

Con la Octava de Mahler y la ópera Falstaff de Verdi a finales de julio cerró catorce años en el Liceu. ¿Qué pensó con los últimos golpes de batuta?

Lo quise visualizar porque, a partir de cierto punto, con los últimos compases de la «Octava» te puedes dejar llevar, y quise vivir bien consciente aquel momento. Y el domingo del último Falstaff fue muy emocionante: el cantante que hacía de protagonista paró la función y me dijo «¡Maestro! ¡Maestro!». Fue muy emocionante, con el sentimiento que le dieron todos los músicos de la orquesta.

Y aceptó la oferta de Alemania cuando podía haber optado por ser director invitado por todo el mundo y dar conferencias... (El maestro Pons ha firmado un contrato —tres + tres años— como director titular de la Deutsche Radio Philharmonie de Saarbrücken-Kaiserslautern.)

Dudé mucho si coger otra titularidad. Las vengo enlazando desde los ochenta: Lliure, JONC, Granada, ONE y Liceu, sin pausa. De alguna manera me he «pringado». Tengo más la vocación de construir orquestas o proyectos que de ir y exhibirme. La edad es una realidad, pero yo me encuentro en muy buena forma... ¿pero hasta cuándo? Hasta ahora siempre había trabajado en la estructura, pero allí están hechas. Todo está muy clasificado y son grandes estaciones de radio. La mía es grande como TV3. Viajar es lo más pesado y me gustaría tener tiempo para reflexionar. Querría dejar un legado sobre lo que se podría mejorar en la música clásica.

¿Me dice que quiere plantear una renovación estructural de la interpretación de las sinfonías?

Si quieres te lo explico. La ópera ha experimentado una evolución muy grande, mientras que en las orquestas sinfónicas todo se ha congelado, petrificado. Hubo una evolución hasta finales del XIX: las orquestas experimentaron un crecimiento en número de músicos y tamaño de las salas. En época de Wagner ya no crecen y las grandes salas de hoy son las de aquella época, como el Musikverein o el Concertgebouw. La gente se viste según el traje de gala de la época. ¡En mi último concierto en el Liceu los músicos iban con frac y se quejaban del calor! ¡El ritual y el protocolo son los mismos desde la época industrial! Tenemos que reformular la manera de programarlas. Hay que revolucionar la forma de tocarlas. He reflexionado mucho sobre ello y tiene que ir de otra manera. Tenemos que cultivar una experiencia estética además de la acústica. Y con un contenido para poder reflexionar al acabar.

¿Es la base de su propuesta a los alemanes?

Noticias relacionadas

Exacto. Y un trabajo a partir de esferas programáticas, grandes y pequeñas. Una la llamo «visiones de Europa». Ahora es el momento y Europa es la solución a partir de El mundo de ayer, el libro de Zweig. Para la temporada siguiente es «pilares de Europa». Ver cómo se ha construido y cuáles son: del mundo grecorromano, el cruce con el cristianismo y los nuevos mitos como Faust, el Quijote o Don Giovanni. En la tercera temporada haremos «la Europa no resuelta, la de los nacionalismos». A los alemanes les da miedo porque piensan en el suyo, y yo pienso en los de Chequia, Hungría o España: es la no resuelta. Con las tres esferas grandes y las pequeñas —como una dedicada a Hildegard von Bingen— los espectadores vendrán, escucharán música y podrán debatir. ¡Todo está trabado! Y alguien u otro tiene que hacerlo: de aquí a cien años se hará diferente y alguien tiene que ocuparse, como en etapas precedentes de mi carrera.

'Els quatre cantons' ¿Todo el mundo tiene lo que se merece? No, ni por un lado ni por el otro. Mejor cualidad y peor defecto. Generosidad e impaciencia. ¿Cuánto es un buen sueldo? Cuatro tienen el 50 % de la riqueza y miles se mueren de hambre. ¿Nota presión estética social? La siento, pero no la sufro; estoy vacunado. ¿Su libro preferido? El mundo de ayer, de Stefan Zweig. Una obra de arte. Notre-Dame de París. ¿En qué es experto? Pienso que en mi oficio... ¿Qué se debería inventar? La manera acertada de conseguir la paz en el mundo. ¿Dios existe? Seguro que hay una energía superior. ¿Con qué personaje histórico o de ficción le gustaría cenar? Mozart. Un mito erótico. Cleopatra. Acabe la frase. La vida es... Una maravilla. La gente, por naturaleza, ¿es buena, mala o regular? Hay de todo tipo. Tres ingredientes para hacer un paraíso. Bondad, inteligencia y sentido del humor. Un lema para su vida. Haz todo el bien que puedas.