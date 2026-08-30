La fantasía de irse a dormir rodeado por 150.000 libros

"La biblioteca lo abarca todo: las habitaciones, el restaurante, el salón, las salas de reuniones, la capilla, los jardines y, por supuesto, las salas de lectura. Es un lugar para disfrutar durante una hora, un día o incluso más tiempo". Con esta apetecible descripción se presenta la Gladstone’s Library, un paraíso bibliómano fundado por el ex primer ministro británico William Gladstone en 1894 en el norte de Gales y la única biblioteca residencial del Reino Unido.

Entre sus imponentes muros de arenisca roja se reparten 26 habitaciones y más de 150.000 volúmenes para dormir, literalmente, rodeado de libros. Un imán para estudiantes, académicos y escritores —cuenta la leyenda que, en la última década, más de 300 libros han sido inspirados, empezados o terminados en sus salas de lectura— y una auténtica joya para coronar el inventario de destinos por los que suspira cualquier libromaníaco.

Una de las salas de lectura de la Gladstone’s Library, en Gales / EPC

A su lado, alimentando la obsesión, parajes pintorescos como el Schumacher’s Landhaus, en Friedeburg, un 'bücherhotel0 con más de 8.000 libros repartidos por sus instalaciones que los huéspedes pueden leer o intercambiar; la biblioteca del hotel Ambassade de Ámsterdam, con más de 5.000 volúmenes, la mayoría firmados por autores que se han alojado allí, y hasta un bibliotecario de guardia; y el B2 de Zúrich, hogar de un imponente muro de libros de 11 metros de altura y más de 33.000 ejemplares.

En Mecklemburgo, el Gutshof Groß Breesen acoge el Literaturien, o lo que sus propietarios describen como "una biblioteca habitada": más de un cuarto de millón de libros "de todos los géneros, épocas, continentes y mundos mágicos" repartidos por toda la finca y que los huéspedes pueden intercambiar para darles "un nuevo hogar". Mientras, en Óbidos, a una hora de Lisboa, nada hace sombra a los cerca de 100.000 volúmenes que atesora The Literary Man, hotel que ofrece habitaciones de temática literaria y acoge regularmente retiros de lectura y escritura.

La biblioteca del B2 hotel de Zúrich / EPC

Una experiencia más extrema y obsesiva, por decir algo, es lo que ofrece el neoyorquino Library Hotel, con más de 6.000 libros organizados según la Clasificación Decimal Dewey, sistema creado en 1876 por el bibliotecario Melvil Dewey para ordenar los fondos de las bibliotecas por materias. Así, cada planta rinde homenaje a una de las diez grandes categorías de la clasificación y sus 60 habitaciones están decoradas con libros y obras de arte que exploran un tema específico dentro de la categoría a la que pertenecen.

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Para inmersión, sin embargo, la de la legendaria librería parisina Shakespeare and Company, que mantiene viva la tradición de alojar a escritores seleccionados en un estudio dentro de la propia librería. Una costumbre casi tan antigua como el establecimiento y que parece haber inspirado otras iniciativas como Book and Bed Tokyo, en Shinjuku, un hotel en el que huéspedes y volúmenes comparten espacio de la forma más literal posible: muchas de las camas están encajadas en las propias estanterías. Más de 4.000 libros entre los que echarse una buena siesta o quedarse dormido con un ejemplar entre las manos.