La locura y el delirio transforman al rey Felipe V en el 'Mascle Cabró' de Cervera durante el acto central del Aquelarre

El rey Felipe V y sus delirios han sido el hilo conductor del espectáculo central de la 49.ª edición del Aquelarre de Cervera, que ha reunido a miles de personas en Cal Racó en una noche de conmemoración del Milenario de Cervera. El evento ha mezclado historia, fuego y esoterismo con una puesta en escena que ha representado el viaje simbólico de cómo el poder absoluto y la tiranía consumieron al rey Borbón. Una locura que finalmente lleva al monarca a comportamientos animales y a su transformación en el 'Mascle Cabró'. Todo ello, bajo la influencia de Lilith, con quien finaliza el espectáculo con la doble Escorreguda. Durante el Aquelarre de este año, la capital de la Segarra ha quemado unos 450 kilos de pólvora, en una edición de récord con más de 40.000 visitantes.

La noche central de la 49.ª edición del Aquelarre de Cervera ha dado el pistoletazo de salida a las 23 horas con la Encesa en la plaza de la Universitat. El escenario de este año ha venido como anillo al dedo para desarrollar la previa al gran espectáculo, en la que se han repasado hechos históricos como la Guerra de Sucesión y los Decretos de Nueva Planta. La fiesta ha continuado con el pasacalles con correfoc hasta llegar a Cal Racó, donde los Diables de Cervera han dado la bienvenida al público con el Ball de la Polla.

Ball de la Polla del Aquelarre de Cervera de 2026 / ACN

Ya en la primera parte del espectáculo se han hecho patentes las obsesiones e histerias del primer rey de la dinastía de los Borbones, con una puesta en escena en la que han abundado las grandes estructuras móviles. Sin abandonar la esencia transgresora, irreverente y espectacular de la fiesta, la representación ha combinado patrimonio, imaginario popular y grandes efectos visuales. Además, el espectáculo ha convertido las calles y plazas de la ciudad, un año más, en un escenario cargado de fuego, música, ritual y simbolismo con la participación de diferentes entidades de Cervera.

Última representación de la actual dirección artística

Pol Bosch y Gemma Oriol han sido los directores artísticos del Aquelarre de Cervera junto a la compañía Alea Teatre desde el año 2024. Este año se despiden de su papel al frente de la fiesta. "El balance es muy bueno y estamos muy contentos", han explicado. Asimismo, también han asegurado que "no es un adiós para siempre".

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Uno de los correfocs del Aquelarre 2026 / ACN

Fiesta dedicada al fuego, la música y las brujas

Por su parte, el alcalde de Cervera, Jan Pomés, ha destacado que este año confían en superar la cifra récord de los 40.000 visitantes que se alcanzaron en la edición de 2025. "Esta edición supera a la anterior. Hemos mejorado la distribución de los espacios para que la experiencia de la gente sea mejor", ha comentado el primer edil en referencia a la concentración de los food trucks en la rambla Lluís Sant Pere. En relación con la posibilidad de superar la cifra de visitantes, Pomés se ha mostrado "muy satisfecho". "Esto es muy positivo para Cervera", ha concluido.