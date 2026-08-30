15 espectáculos para la 'rentrée': de 'Los chicos del coro' y 'Mamma Mia' a 'La truita' y lo nuevo del Cirque du Soleil

La temporada teatral arranca este septiembre con una oferta variada donde obras contemporáneas alternan con clásicos y musicales. No todo son novedades. Varias obras que se estrenaron en el último Grec vuelven este mes como 'La truita', una obra actual y agridulce sobre la familia del francés Baptiste Amann interpretada por un gran reparto en el Poliorama y 'Primera llei de Newton' de Eu Manzanares, que genera un sano debate sobre el sistema educativo en La Villarroel y que también cuenta con fantásticos protagonistas. Y en diciembre volverá al Romea 'El retrat de Dorian Grey' con una sorprendente Àngels Gonyalons.

1. 'Los chicos del coro'

El teatro Apolo centra su oferta en el musical. Levanta el telón con un Festival de zarzuela que hará las delicias de los aficionados al género con tres grandes títulos a cargo de la compañía Milnotes Produccions que dirige Joan Garrido. 'La corte del faraón' que ya está en cartel le seguirán 'Cançó d'amor i de guerra' y 'La del manojo de rosas'. A partir del 26 de noviembre, el Apolo recupera el premiado musical 'Los chicos del coro', una obra que emociona. Regresa con la misma versión que triunfó en el Tívoli no hace tanto. Cuenta con un coro de más de 25 niños y jóvenes, seleccionado para la nueva temporada en Barcelona.

2. 'Cop de rock'

Una joven y dinámica compañía de Vic remonta el musical de Dagoll Dagom, una historia de amor basada en éxitos del rock català, en el Coliseum. Esta versión protagonizada por Jofre Bardolet y Elisabet Molet solo estará del 3 al 6 de septiembre en cartel. Después llegará un espectáculo de grandes hits de la ópera y la zarzuela -sin orquesta- y el humor de Berto Romero con 'Lo nunca visto'. La comedia seguirá en Tots Sants con 'El tenoriu', esta vez sin Andreu Buenafuente. Sílvia Abril contará con David Olivares como pareja escénica como Don Juan.

Un momento de 'El tenoriu'. / Kiku Piñol

3. 'Mamma Mia!'

Diez años después vuelve al Tívoli el musical basado en superéxitos de ABBA como 'Dancing queen', 'Chiquitita' y ‘The Winner takes it all’ traducidos y versionados en castellano. Esta producción se instala en Barcelona a partir el próximo día 26 tras animar tres temporadas en Madrid donde ha contado con Verónica Ronda como Donna, Gina Gonfaus como Sophie y Jaime Zatarain como Sam.

4. 'Bons i dolents'

El Condal acaba de levantar el telón con '53 domingos', la versión castellana de la comedia de Cesc Gay que triunfó en el Romea en catalán en el Romea en 2020. A partir de 6 de octubre Joel Joan -como autor y protagonista- estrena 'Bons i dolents', comedia ácida que dirige el sabio Nelson Valente. Dos parejas, una deuda y una noticia bomba animan esta comedia de enredo donde Joan encarna a un personaje impresentable. Y a partir de febrero volverá la nueva versión de 'Germans de sang' que entusiamó a los fans del musical.

5. 'El hijo de la cómica'

José Sacristán rinde homenaje en el Romea, a partir del día 2, a su maestro y amigo Fernando Fernán Gómez en este aplaudido espectáculo en solitario basado en 'El tiempo amarillo', las memorias del añorado cómico, escritor y director de cine. Invita a revivir el ambiente de su niñez y su juventud para entender tanto su vocación escénica como su posicionamiento vital en esa agitada España de los años 20 y 30 donde acaba estallando la Guerra Civil. Y otro veterano intérprete, Josep Maria Flotats, subirá solo a escena para recuperar la intensa vida de Romain Gary en 'La promesa de l'alba'. Entre ambos, en octubre, llegará lo último de La Zaranda: 'Todos los ángeles alzaron el vuelo', una oda sobre quienes resisten en los márgenes de la sociedad.

José Sacristán en un momento de 'El hijo de la cómica'. / Javier Naval

6. 'El cadell'

Josep Maria Miró, uno de los dramaturgos catalanes más internacionales, escribe y dirige esta nueva obra que indaga sobre dinámicas de poder y temas como la herencia y la identidad. Se estrena el día 30 en la Sala Petita del TNC con con un potente reparto: Mercè Aránega, Lurdes Barba, Màrcia Cisteró, Roberto G. Alonso, Àurea Márquez, Alba Pujol, Rosa Renom, Marc Tarrida. En la Sala Gran destaca 'L´Hostal de les tres Camèlies', adaptación de una obra de Mercè Rodoreda sobre poder, sumisión y resistencia que cuenta con una dramaturgia de Pablo Ley que enlaza esta historia resistencia con la propia vida de la autora. A destacar el regreso de 'La tercera fuga', premiada obra de Victòria Szpunberg después de Navidad.

7. 'L'Herència'

El Teatre Lliure celebra su 50 aniversario con diferentes propuestas como 'L'òpera de tres rals' que no entusiasmó en el Grec, 'Tot fent 'La bella Helena', propuesta gamberra de Miquel Mas Fiol y 'Júlia, 15 anys més tard', una relectura del clásico de Strindberg con actores catalanes dirigidos por Christiane Jatahy. Pero este otoño destaca el regreso de 'L'Herència' del 14 de noviembre al 13 de diciembre, monumental obra de Matthew López con una premiada producción con una docena de intérpretes dirigidos por Josep Maria Mestres que conecta con la vida de una generación de jóvenes homosexuales en la Nueva York del primer mandato de Donald Trump y con otras épocas. Dura seis horas en total y puede verse en días alternos combinando dos espectáculos de tres horas con descansos incluidos o en plan maratón.

Una imagen de la obra 'L'herència' / Marta Mas

8. 'Morning sun'

Más allá de la fenomenal obra de Eu Manzanares 'La primera llei de Newton' sobre cuestiones sociales y educativas candentes con el que La Villarroel levanta el telón estemiércoles, el 9 de octubre la sala ofrecerá 'Morning sun', un aclamado texto del británico Simon Stephens ('Heisenberg') ambientado en Nueva York. A través de tres mujeres de una misma familia de diferentes generaciones reflexiona sobre temas universales como la identidad, familia, memoria, soledad, arte y feminidad. Tres destacadas actrices, Miriam Iscla, Anna Güell y Raquel Ferri protagonizan la obra dedirigidas por Pau Miró. Después vendrá 'El Niu', adaptación del texto ganador del Premio Pulitzer al Mejor Drama de David Lindsay-Abaire. El tema es duro: un matrimonio que se enfrenta a la muerte de su hijo de cuatro años.

Un momento de 'Primera llei de Newton'. / David Ruano

9. 'Per fi m'en vaig!'

La aplaudida comedia dramática 'La truita', un punzante retrato de la sociedad actual de una familia de clase media regresa al Poliorama el día 9 tras las vacaciones. A partir del 4 de octubre el cómico Carles Sans, el triciclero que cambió el gesto por la palabra, estrena 'Per fi me'n vaig!', un monólogodo donde saca punta historias cotidianas con su fino humor. Asegura que será la último espectáculo con él en escena así que, si quieren despedirse de él, no se lo pierdan.

10. 'Panorama desde el pont'

En octubre Sílvia Munt regresa al teatro Goya para dirigir 'Panorama desde el pont' un clásico de Arthur Miller que se estrena el 16 de octubre. Este gran título del siglo XX cuenta con figuras como David Selvas y Laura Conejero. Este drama portuario dibuja un mundo no tan diferente al nuestro. Deseos reprimidos y celos se mezclan con el 'sueño americano' que atrae inmigrantes ilegales. Pero esta semana será de nuevo Lolita Flores quien inaugure la nueva temporada en esa sala con su aclamada 'Poncia', una obra que explora qué pasó tras el suicidio de Adela en 'La casa de Bernarda Alba' según la visión de la criada que da título a la pieza. Después llegará 'El gran inquisidor', un 'auto sacramental' donde el actor Lluís Homar y el Piano Duo Brugalla & Stambolov se unen para hablar del conflicto entre el espíritu y el poder mezclando la palabra de Dostoyevski con la música de Bach y Messiaen.

11. 'Una nit amb Andrés Villarrosa'

Este título cabaretero creado y dirigido por Marc Rosich abre la temporada en la Sala Beckett, el día 16, que recupera la aclamada propuesta en solitario del camaleónico de Oriol Genís convertido en un personaje tan patético y casposo como entrañable, de esos que solo se encontraban en la desaparecida Bodega Bohemia cantando con voz trémula. Entre los estrenos destaca en diciembre el musical de Sergi Belbel 'El forat blanc' donde una muerte programada impulsa un relato familiar.

12. 'No miris'

¿Cómo convivir con el horror? ¿Cómo se puede amar a un padre cuando descubres el oscuro rol que jugó en la historia de Chile? Eso explora 'No miris' un contundente thriller que se adentra en los crímenes cometidos por la dictadura de Pinochet desde la óptica de la hija de un torturador que apoya a las víctimas. Marta Marco y Pep Cruz destacan en el reparto que dirige Joan Arqué. Esta nueva propuesta de Cultura i conflicte muy aplaudida en los pocos días que se vio en el Grec abre la temporada de La Biblioteca el próximo día 22. Por parte internacional en destaca 'Deserto', del 21 al 23 de octubre, un monólogo del portugués Rodrigo Bolzan que interpreta al añorado autor Roberto Bolaño ('La universidad desconocida', '2666'). Creada a partir de su obra y su biografía la pieza indaga sobre el rol de la escritura y de la poesía en un mundo lleno de violencia.

Marta Marco en una escena de 'No miris'. / Sílvia Poch

13. 'Temps'

Quim Masferrer se aleja de su personaje televisivo y se enfrenta en la muerte en esta tragicomedia que recupera en el Teatre Borràs. A partir del 9 se septiembre el actor se enfrenta al fin de la existencia: interpreta a una persona a quien solo le quedan 90 minutos de vida que aprovecha para sincerarse, hacer balance y reírse todo, la muerte incluida, con total libertad.

14. 'Ella i màquina'

Enric Cambray y Àgata Roca protagonizan la apertura de temporada del Heartbreak Hotel el próximo miércoles día 2. La obra de Sergi Belbel pone en tela de juicio la alienación y los delirios del sistema capitalista con humor ácido a través de una mujer de 50 años en crisis. La reposición de 'Retorn a Haifa' de Ghassan Kanafani, autor asesinado por El Mosad en 1972 y de 'Coral romput', el gran poema de Vicent A. Estellés que Pere Arquillué brinda con Carles Coronado a la guitarra son perlas que recupera el teatro de Àlex Rigola en la 'rentrée'.

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Àgata Roca y Enric Cambray en 'Ella i màquina'. / Àlex Rigola

15. 'Kurios'

La célebre compañía canadiense Cirque du Soleil vuelve del 3 se septiembre al 18 de octubre y ofrece en su carpa de L'Hospitalet este imaginativo viaje al pasado donde las máquinas modernas eran los primeros aviones, el tocadiscos y el teléfono fijo. Un mundo no digital lleno de posibilidades sirve como escenario a este nuevo espectáculo firmado por Michel Laprise donde el más difícil todavía se combina con una puesta en escena sorprendente y llena de magia.