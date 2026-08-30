Los 10 discos más esperados del otoño: de Pablo López a Lana del Rey

Aunque el ‘single’, la canción publicada individualmente, se ha convertido en la moneda corriente del mercado pop, los artistas siguen focalizando su esfuerzo en los álbumes, portadores de relato y punto de anclaje de las giras. He aquí una selección de los diez más destacados que nos esperan este otoño.

Beck, ‘Ride lonesome’

Regreso del californiano siete años después de ‘Hyperspace’ (2019). Los adelantos de ‘In the night’ y ‘Disappearing act’ nos hablan de un Beck recogido y melodioso, con fibras acústicas y arreglos de cuerda, alejado tanto de sus expansiones ‘funkadélicas’ como de sus ejercicios filo-grunge y electrónicos. 18 de septiembre.

El artista Beck. / HUGO MARIE / EFE

Echo & The Bunnymen, ‘Apples for Isaac’

Los autores de ‘The killing moon’, clásicos pospunk de los 80, reaparecen con sus dos figuras centrales, Ian McCulloch (voz) y Will Sargeant (guitarra), en su primer álbum en doce años, con la aportación de Clem Burke, batería de Blondie, grabada poco antes de su fallecimiento. 18 de septiembre.

Pablo López, ‘El cuatro’

Después de ‘Unikornio’ (2020), el malagueño se lo ha tomado con calma. En su nuevo álbum, el quinto de su trayectoria, incide en su memoria infantil: el número cuatro alude al cuarto piso en el que vivía con sus abuelos. Anuncia un cancionero asentado, una vez más, en el piano y con “épica instrumental y vocal”. 18 de septiembre.

Greta van Fleet, ‘Palace for the people’

Su primer álbum (2018) entusiasmó a los fans del rock clásico: cuatro veinteañeros fans de Led Zeppelin que contrariaban las tendencias del momento. Ahora, en el cuarto, apuntan a sonoridades más matizadas en un repertorio inspirado por el londinense Alexandra Palace, edificación victoriana concebida como ‘palacio del pueblo’. 9 de octubre.

Angèle, ‘Instinct’

La cantante belga, cómplice de Dua Lipa en ‘Fever’, rearma su pop de sintetizadores y alma ‘clubber’ en su tercer álbum, tras un lapso de cinco años. Se presagia un espíritu un poco más experimental, al tiempo que el ‘tracklist’ ofrece duetos con Justice y el tándem Caroline Polachek-SebastiAn. 16 de octubre.

Imagen de archivo de la banda irlandesa Fontaines DC durante un concierto en Países Bajos. / Ferdy Damman / EFE

Fontaines D. C., ‘Dopamine chamber’

Estos irlandeses reflejan las angustias mundanas en una fina destilación del indie-rock y el pospunk que ha causado estragos. En su quinto álbum anuncian menos guitarras y más espesor electrónico al tiempo que se preguntan cómo evoluciona la noción de placer en un mundo repleto de amenazas. 16 de octubre.

Tony Iommi, ‘From the dark’

Tras despedir dolorosamente a Ozzy Osbourne y finiquitar a Black Sabbath (y colaborar con Robbie Williams), el señor del ‘riff’ resurge con un álbum en solitario que apunta al hard rock canónico, con una renovada banda de apoyo y la aportación de Brian May como invitado. 23 de octubre.

Pablo López. / ERIC GRAS| Ricardo Rubio - Europa Press / Europa Press

Kiko Veneno, ‘Helicrisum’

El autor de ‘Volando voy’ tiene a punto un álbum en el que invoca los poderes mágicos de la hierba conocida como ‘helicrisum’ y experimenta con la electrónica de la mano del productor Bronquio. No faltarán las rumbas: una de ellas, ‘Yo y mi mánager’, la comparte con Estopa. 6 de noviembre

Albert Pla, ‘No quiero hablar de mí, pero yo’

Entre sus bolos como actor, los espectáculos multimedia y las aventuras compartidas, no ha habido disco de Albert Pla en solitario desde 2008. Parón que corregirá este álbum cuyo adelanto, ‘El mortadela’, cuenta la historia de un cantautor (que “canta a la gente lo que no se debe”) al que persiguen temibles sicarios. 27 de noviembre.

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Lana del Rey, ‘Stove’

La melancólica diva estadounidense parece caminar hacia el country más trémulo y el gótico americano en su nuevo álbum, tal como insinúan los avances ‘Henry, come on’ y ‘Bluebird’. No llegará solo: ha anunciado que lo acompañará un “hermoso álbum complementario”. Otoño, fecha por precisar.