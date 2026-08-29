El éxito de Spider-Man en el cine dispara la venta de cómics del superhéroe en Barcelona

'Spider-Man: brand new day' ha arrasado este verano en los cines y se ha situado, con más de 2.200 millones de dólares de recaudación, como una de las películas más exitosas de la historia del cine. Un éxito que también se ha trasladado a la venta de cómics del hombre araña. Así lo han explicado a la ACN representantes de las tiendas de cómics de Barcelona Antifaz Comic, Continuarà Comics y Arkham Comics, que han visto cómo en las últimas semanas se han incrementado las ventas de cómics protagonizados por el hombre araña del universo Marvel. Atribuyen este aumento al éxito de la película, pero también al interés que han generado los cómics del personaje que está publicando Panini Comics, que nunca ha dejado de estar de moda.

"Es un momento glorioso porque también ha coincidido con un momento de grandes cómics de Spider-Man", explica Xavi Domènech, propietario de Arkham Comics, sobre el efecto de la nueva película protagonizada por Tom Holland en las ventas de las historias del personaje. Las librerías especializadas y tiendas de cómics coinciden en que el estreno ha contribuido a incrementar las ventas de los cómics de Spider-Man. Un aumento que se produce en torno a un personaje que, como ha indicado Domènech, "siempre tiene grandes seguidores".

La nueva producción ha actuado como un estímulo adicional sobre una demanda que ya era elevada. De hecho, todos ellos señalan que Spider-Man siempre ha sido uno de los personajes del cómic de superhéroes, y de Marvel en concreto, que más interés ha generado y cuyas historietas siempre se han seguido vendiendo más allá de las propuestas cinematográficas. "De los personajes de Marvel, es el top, el número 1 de Marvel", asegura Gonçal Masó, de Antifaz Comic.

Incidencia en el 'merchandising'

El efecto de la película, sin embargo, va más allá del papel. Masó asegura que el estreno ha tenido incidencia no solo en la venta de cómics, sino también en la del 'merchandising' relacionado con el personaje. "Es una película que ha gustado y ha sido un éxito en taquilla", apunta.

Masó argumenta que la cinta ha dejado de lado la temática cósmica y de los multiversos que se había visto en la película anterior y ha presentado a un personaje "más terrenal, con problemas humanos", algo que, añade, ha conectado más con su público de siempre. Señala que Spider-Man mantiene una gran capacidad para llegar tanto a los más pequeños como a los adultos. "Siempre ha sido un personaje muy transversal", destaca.

Domènech también pone el acento en la fuerza que el personaje ya tenía antes del estreno: "Es uno de los personajes que nunca deja de vender". El estreno coincide con "un gran momento para los cómics de Spider-Man", como remarca Domènech.

Los más vendidos

Sergi Salguero, trabajador de Continuarà Còmics, apunta que Spider-Man es un personaje que tiene mucha salida. Añade que, desde que comenzó la promoción hace unos meses hasta el estreno de la película, se han incrementado las ventas de los cómics de Spider-Man, sobre todo de las historias relacionadas con el filme. Entre ellas destaca la etapa de Michael Straczynski de los años 2000, que presenta similitudes con la película y que, según Salguero, es una de las que más se está vendiendo.

Algunos de los cómics del hombre araña que más se están vendiendo estas semanas son 'Spiderman. Un nuevo día', de Marc Guggenheim, Steve McNiven, Dan Slott y Salvador Larroca, un cómic que también habría inspirado la película de Destin Daniel Cretton. También están teniendo buena salida varios cómics publicados recientemente de la colección 'Spiderman Team Up', en la que Spiderman se une a algunos de los héroes más emblemáticos de Marvel, como Hulk o Punisher, ambos presentes en la película.

A su vez,están triunfando otras historietas publicadas desde antes del verano con el cruce entre Spider-Man y Superman. Domènech destaca que se cumplen 50 años de la primera vez que Spider-Man y Superman se encontraron en el mundo del cómic y que, a partir de ahí, las dos grandes editoriales han creado nuevas historias de ambos personajes.

"La colección regular de Spider-Man ha pasado a manos de nuevos autores y ha tomado una nueva dirección. Además, ahora está inmersa en un 'crossover' con todos los personajes de la familia Spiderman", explica Domènech. De este modo, el interés que despierta la película por el superhéroe se suma a una etapa de nueva producción de cómics.

Gonçal Masó añade que hay recopilaciones de material que siempre están al alcance de todo el mundo para acercarse al personaje. Desde el material más clásico de Stan Lee, Steve Ditko y John Romita, pasando por Todd McFarlane, hasta J. Michael Straczynski.

La más vista en Catalunya

En 'Spider-man: brand new day', Tom Holland vuelve a ponerse el traje del hombre araña en una historia que retoma los acontecimientos ocurridos en la última entrega, 'Spider-man: no way home'. Han pasado cuatro años y Peter es ahora un hombre adulto que vive solo después de borrar su presencia de la vida y de la memoria de las personas que quiere. Mientras lucha contra la delincuencia de Nueva York —que ya no lo reconoce—, las responsabilidades aumentan y la tensión empieza a pasarle factura, provocándole una inesperada transformación física que pone en peligro su supervivencia. Al mismo tiempo, una inquietante oleada de crímenes revela la aparición de una nueva amenaza. Destin Daniel Cretton dirige una película que cuenta con Zendaya y Sadie Sink entre su reparto.

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La película 'Spider-man: brand new day' ya es la más vista en los cines catalanes este año, casi un mes después de su estreno. Según datos de ComScore proporcionados por el Departament de Cultura, el filme ha recibido 860.959 espectadores desde el 29 de julio, cuando llegó a las carteleras, hasta el 24 de agosto, fecha de la última actualización de los datos. La producción supera así al otro gran éxito del verano, 'La Odisea', que suma 793.704 entradas vendidas hasta esa misma fecha.