Las 26 series que más darán que hablar este otoño

Antes del vendaval de septiembre, conviene ordenar los armarios, tener lista esa nueva libreta y, por supuesto, haber limpiado la cola de 'seguir viendo'. Porque la 'rentrée' sigue significando avalancha de estrenos y grandes retornos de series, y conviene hacer espacio para todo aquello que dominará la conversación cultural durante los próximos meses. A los 26 títulos importantes de aquí abajo se sumarán, seguramente, muchos otros que todavía no han sido confirmados. Será un otoño de gozoso estrés seriéfilo.

1. 'Causa abierta' (Apple TV, 9 de septiembre)

Catapultado al reconocimiento global como actor y creador de la 'romcom' 'Colin de cuentas' (cuya temporada final estrenará Movistar Plus en octubre), Patrick Brammall mostrará sus dotes dramáticas en un 'thriller' basado en una elogiada novela de Ryan David Jahn. El operador de emergencias Ian Ridley recibe la llamada de socorro… de la que parece su hija desaparecida 11 años atrás.

2. 'Slow horses (temporada 6)' (Apple TV, 16 de septiembre)

Este otoño regresa, fiel a su cita anual con su importante club de fans, la mejor serie de espionaje actual (con permiso de 'The agency'), en esta ocasión para visualizar no una, sino dos novelas del gran Mick Herron, 'En el país de los espías' y 'La Casa de la Ciénaga', esta última no disponible en España hasta el 8 de octubre. La mejor noticia: el retorno de Olivia Cooke como la agente Sid Baker, a la que no nos dio tiempo a conocer en la primera temporada.

3. 'Monstruo: La historia de Lizzie Borden' (Netflix, 17 de septiembre)

La colección de retratos de asesinos pone el foco en la mujer del siglo XIX acusada (y absuelta) de matar con un hacha a su padre y su madrastra. La 'nepo baby' Ella Beatty, hija de Warren Beatty y Annette Bening, es la sospechosa del doble asesinato. Completan el reparto nombres de la talla de Charlie Hunnam, Rebecca Hall y Vicky Krieps.

4. 'Gènesi' (3Cat, 21 de septiembre)

Tras firmar la docuserie 'El Bulli. La historia de un sueño', David Pujol vuelve a la cocina tecnoemocional desde la perspectiva de la ficción. Miquel Fernández interpreta a Ferran Adrià en esta historia de la revolución gastronómica propulsada desde un pequeño restaurante en la Cala Montjoi de Roses.

Imagen de la serie 'Gènesi', con Carlos Cuevas (izquierda) y Miquel Fernández (derecha) / 3CAT

5. 'Tierra de mafiosos (temporada 2)' (SkyShowtime, 21 de septiembre)

Seguir los rumores de los conflictos con Tom Hardy (que, al final, se queda) pudo ser entretenido, pero aún más distraía la primera temporada de la propia serie, efectivo 'thriller' sobre una guerra entre clanes de la mafia londinense. Su 'showrunner', Jez Butterworth, cocreó 'The agency'; no hace falta decir nada más.

6. 'Brothers' (Apple TV, 23 de septiembre)

A nadie le amargaría una nueva temporada de 'True detective' con Rust Cohle y Marty Hart, pero vamos a tener que conformarnos con un sucedáneo ligero. McConaughey y Harrelson hacen de versiones ficcionales de sí mismos cuyas vidas dan un vuelco cuando descubren que quizá… podrían ser hermanos.

7. 'Mis muertos tristes' (Netflix, 24 de septiembre)

Década y media después de 'Prófugos', Pablo Larraín ('Jackie', 'Spencer') vuelve a dirigir televisión en Chile. Como indica el título, es una adaptación de un cuento de Mariana Enríquez, pero con personajes y pasajes de otros tres: 'Julie', 'Un lugar soleado para gente sombría' y 'Cuando hablábamos con los muertos'.

8. 'Al este del Edén' (Netflix, 1 de octubre)

Nueva adaptación del clásico literario de John Steinbeck a cargo de, curiosamente, una nieta de Elia Kazan, director de la gran versión de cine de 1955. Zoe Kazan quiere hacer una lectura más amplia. Entrelazará la historia de la antiheroína Cathy Ames (Florence Pugh) con el asentamiento de las familias Trask y Hamilton en el Valle de Salinas en California.

9. 'Carrie' (Prime Video, 7 de octubre)

Es fácil fruncir el ceño ante la idea de una nueva adaptación a la pantalla de ‘Carrie’: De Palma ya rodó la definitiva en 1976. Igual de fácil es entusiasmarse al saber o recordar que a los mandos de la miniserie está Mike Flanagan, gran autor del terror reciente y 'kingófilo' en toda regla.

10. 'VisionQuest' (Disney+, 14 de octubre)

Especie de cierre de la trilogía iniciada con 'Bruja Escarlata y Visión' y continuada con 'Agatha, ¿quién si no?', este drama superheroico muestra al androide Visión (Paul Bettany) en un momento delicado, dudoso sobre su propia identidad y a la fuga después de que se ponga precio a su cabeza.

11. 'La diplomática (temporada 4)' (Netflix, 15 de octubre)

Por fin podremos saber cómo digiere Kate Wyler (Keri Russell) la noticia de que su marido (Rufus Sewell) y la presidenta de Estados Unidos (Allison Janney) han robado un arma nuclear rusa. Para evitar que el conflicto escale, deberá formar equipo con el Primer Caballero (Bradley Whitford, ese actor infalible).

12. 'Nocturno' (Apple TV, 30 de octubre)

La saga literaria de los detectives Joona Linna y Saga Bauer, creación del matrimonio sueco tras el alias de Lars Kepler, salta al 'streaming' con Liev Schreiber y Zazie Beetz como protagonistas. Stephen Graham es el criminal Jurek Walter, peligroso incluso desde su celda de máxima seguridad.

Stephen Graham y Liev Schreiber en 'Nocturno' / Apple TV

13. 'Segunda temporada' (Filmin, finales de octubre)

No es exactamente la segunda temporada de la comentada 'Autodefensa', pero comparte con ella equipo creativo: la dirige Miguel Ángel Blanca y la coescribe y protagoniza Berta Prieto, ahora en el papel de una antigua revelación literaria que accede a escribir la biografía de una leyenda del 'trap' en decadencia.

Berta Prieto en 'Segunda temporada' / Filmin

14. 'Crystal Lake' (HBO Max, octubre)

Se puede pensar que no hace falta una precuela de 'Viernes 13' centrada en la madre de Jason, pero ¿y si viene con el sello A24? ¿Y si Pamela Voorhees es Linda Cardellini? ¿Y si es el nuevo trabajo del director norirlandés Michael Lennox tras 'Derry Girls' o 'No digas nada'? Todo cambia.

15. 'La edad dorada (temporada 4)' (HBO Max, 2 de noviembre)

En la nueva temporada de este 'hit' creciente (nominado al Emmy a mejor serie dramática), el matrimonio formado por George (Morgan Spector) y Bertha (Carrie Coon) se enfrenta a crecientes tensiones, mientras que su futura nuera Marian (Louisa Jacobson) busca un camino propio. El gran Dennis Haysbert se suma a un reparto ya saturado de ganchos.

16. 'El cuerpo' (Netflix, 11 de noviembre)

Tras sentar cátedra en el 'true crime' ficcionalizado con 'Under the bridge', Quinn Shephard explora "la idea de la pubertad femenina como experiencia religiosa" (son sus propias palabras) en este 'thriller' sobre unas chicas de escuela católica que sufren visiones que desatan la histeria colectiva.

Kristina Bogic y Sara Boustany en 'El cuerpo' / Netflix

17. 'El señor de los anillos: Los anillos de poder (temporada 3)' (Prime Video, 11 de noviembre)

No ha vuelto jamás a las alturas de aquel primer par de episodios de J. A. Bayona, pero los incondicionales del universo Tolkien esperan la nueva temporada con ahínco. El último 'teaser' avanza un tono más oscuro, como corresponde a un tramo de la historia en el que Sauron está inmerso en su misión de forjar el Anillo Único y dominar toda la Tierra Media.

18. 'Los altruistas' (Netflix, 19 de noviembre)

Los Obama producen este relato del auge y caída de Sam Bankman-Fried (Anthony Boyle) y Caroline Ellison (Julia Garner), los jóvenes idealistas que quisieron reformular el mercado financiero y acabaron viendo colapsar estrepitosamente la empresa cripto FTX. Creación de Graham Moore, ganador del Oscar al mejor guion adaptado por 'The imitation game'.

Julia Garner en 'Los altruistas' / Netflix

19. 'Blade Runner: 2099' (Prime Video, 25 de noviembre)

Hubo que hablar mucho más sobre 'Las luminosas' , el 'psycho-thriller' sobrenatural con Elisabeth Moss que Apple TV estrenó en 2022. Que su creadora, Silka Luisa, esté al frente de esta nueva secuela de 'Blade runner' invita al entusiasmo. Que Hunter Schafer y Michelle Yeoh hagan de, respectivamente, Blade Runner y replicante también es aliciente.

20. 'American hostage' (Movistar Plus, noviembre)

Donde Shawn Ryan, creador de 'The shield: Al margen de la ley', ofrece su propia versión de la misma verdadera que inspiró la última película de Van Sant. Giovanni Ribisi es Tony Kiritsis, el hombre agraviado que tomó como rehén a su banquero hipotecario; Jon Hamm, el periodista de radio que se vio obligado a entrevistarlo.

21. 'Babylon Berlin (temporada 5)' (Movistar Plus, fecha por determinar)

Quinta y última temporada de una de las series europeas más ambiciosas jamás rodadas, retrato alambicado del derrumbe de la República de Weimar desde la óptica del thriller. A diferencia de los libros de Volker Kutsch, que llegan hasta 1938, la serie se detendrá en marzo de 1933, cuando Hitler acababa de ser nombrado canciller de Alemania y Berlín empezaba a dejar de ser tan alegre.

22. 'El castillo' (Movistar Plus, fecha por determinar)

Isabel Peña y Eduardo Villanueva, cocreadora y coguionista, respectivamente, de 'Antidisturbios', están detrás de esta adaptación de 'El proxeneta', la novela de Mabel Lozano sobre el negocio de la prostitución en España. Dirigen Elena Martín Gimeno ('Creatura') y Sandra Romero ('Por donde pasa el silencio').

23. 'Furia (temporada 2)' (HBO Max, fecha por determinar)

La serie satírica de Félix Sabroso regresa con nuevo (y nuevamente imponente) reparto de protagonistas femeninas: Maribel Verdú, Carmen Maura, María León, Cecilia Suárez, Ana Mena y Clara Sans en el papel de mujeres atrapadas en "un sistema de mercado donde todo es susceptible de convertirse en lucrativo espectáculo", según la sinopsis oficial.

24. 'Infamia' (HBO Max, fecha por determinar)

La excelente Susana Abaitua protagoniza esta adaptación del primer libro para adultos de Ledicia Costas. En plena crisis existencial, la abogada Emma Cruz se obsesiona con la desaparición de dos niñas veinte años atrás. Sigue vivo en ella el trauma de la muerte de su hermana cuando eran pequeñas, de la que se siente culpable.

25. 'Matar a un oso' (Movistar Plus, fecha por determinar)

Los siempre ambiciosos Jorge y Alberto Sánchez-Cabezudo ('La zona', 'Nos vemos en otra vida') se aproximan a la investigación judicial por la muerte del oso Cachou en el Valle de Arán en 2020. En el reparto, viejos conocidos de los creadores como Eduard Fernández y Pol López, además de María Rodríguez Soto o Nora Navas.

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26. 'Orgullo y prejuicio' (Netflix, fecha por determinar)

La adaptación al cine de Joe Wright es insuperable, pero a ver quién se resiste a ver a Emma Corrin y Jack Lowden como Elizabeth y Mr. Darcy, respectivamente. Además, Dolly Alderton (autora del fenómeno autobiográfico 'Todo lo que sé sobre el amor') ha prometido una adaptación fiel pero fresca, y Euros Lyn ('Heartstopper') es el talentoso director.