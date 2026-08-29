Los conciertos más potentes del otoño: The Weekend a Oques Grasses y de Aitana a The Strokes

Los escenarios de la Anella, el Estadi Olímpic y el Palau Sant Jordi, protagonizan una ‘rentrée’ en la que figuran diversos reclamos internacionales de peso, así como numerosos exponentes de la escena pop autóctona. Los últimos festivales de la temporada (con el Festival B, en el Fòrum, en primer plano) y la programación de salas se suman a la copiosa oferta que viene.

Estadi Olímpic: del regreso de The Weeknd al adiós de Oques Grasses

Tras acoger a El Último de la Fila, Bad Bunny y Don Omar, el Estadi completa la temporada con otros tres visitantes de alto octanaje. The Weeknd (1 de septiembre) regresa con la nueva fase de su ‘After hourse til dawn tour‘, que ya pasó por el mismo escenario en 2023. Novedades: cambios en el repertorio, tras publicar, el año pasado, el disco-cierre de trilogía ‘Hurry up tomorrow’, y elementos escenográficos como la estructura dorada de 12 metros creada por el ilustrador Hajime Sorayama, incidiendo en la proyección de un futuro apocalíptico.

El k-pop, que se estrenó el año pasado en el Estadi con Blackpink, vuelve (el 12 de septiembre) ahora en un formato de festival, el Music Bank, cita que cada año se aposenta en una o dos ciudades del globo. Barcelona es esta vez la elegida y el Estadi acogerá un carrusel de ocho bandas, entre las que destacan las masculinas Cortis, Ateez y Enhypen, así como la femenina Nmixx. Y cerrando la parcela ‘stadium pop’, una estrella que no viene del otro extremo del mapamundi, sino de Osona, Oques Grasses, con esos cuatro conciertos de récord (en empate con los que Coldplay ofreció en 2023), presentados como los últimos de la historia del grupo.

Aitana. / EUROPA PRESS

‘Star system’ español: Aitana y La Oreja de Van Gogh por cuadruplicado

Poco más de un año después de pasar por el Estadi, Aitana se asienta ahora en el Palau Sant Jordi, en el que actuará cuatro noches (4, 5, 7 y 8 de septiembre). Nuevo ‘show’ y más presencia de los temas de su último álbum, ‘Cuarto azul’, del que este verano ha salido propulsado el éxito ‘Superestrella’, tema fetiche de la selección española de futbol en el Mundial. No será el único póker de ‘sant jordis’: ahí está La Oreja de Van Gogh (6, 7, 26 y 27 de noviembre), con la gira de reencuentro con su cantante original, Amaia Montero (y de espantada de su guitarrista, Pablo Benegas).

El Palau Sant Jordi se convertirá este otoño en un foco del ‘star system’ del pop español, incluyendo numerosos conciertos de artistas que acuden a este local por primera vez. Algunos, nombres relativamente tiernos que han dado el tirón popular, como Valeria Castro (30 de octubre), Carolina Durante (18 de noviembre), Amaia (20 de diciembre) y Galván Real (29 de noviembre), y otros, veteranos que ven crecer sus dominios, caso de Jorge Drexler (31 de octubre), Camela (13 de noviembre) y Amaral (18 de diciembre). Y los regresos: Vetusta Morla (2 de octubre), Hombres G (3), Trueno (13), Dani Martín (23 y 24), Melendi (1 y 2 de noviembre) y Antonio Orozco (22 de diciembre). En el Sant Jordi Club, la despedida de La Fúmiga (16, 17 y 18 de octubre), así como Serko (29 y 30 de octubre) y OBK (30 de diciembre).

El cantante Melendi durante la quinta edición de La Velada del Año en el Estadio de La Cartuja, a 26 de julio de 2025 en Sevilla. / Joaquin Corchero / Europa Press

Festivales: el pop “de mañana” en el Fòrum y el estreno de Cosquín Rock

La última muestra musical de la temporada en el Fòrum es el Festival B, que adelanta fechas (del 17 al 19 de septiembre) y brinda una 12ª edición fiel a su vocación de reflejar las modernas tendencias de la escena autóctona, entre el pop y la música urbana. “La música del mañana”, anuncia en su declaración de intenciones. En lo alto del cartel, nombres como Guitarricadelafuente, Rusowsky, Yung Beef, La Plazuela, Mushka, Maria Arnal y Biznaga.

Por lo que respecta a festivales, hay que hablar de los que tendrán lugar en el Poble Espanyol, empezando por el debutante Cosquín Rock (2 y 3 de septiembre), una marca argentina muy asentada en el país austral. Brinda una programación con nombres como la mexicana Julieta Venegas, los argentinos Estelares y los españoles Siloé y Hinds. En el mismo recinto, nuevas ediciones del Rock the Sun Festival (rock duro con reclamos como Michael Monroe y Faster Pussycat) y Be Prog My Friend (rock progresivo, cartel encabezado por The Ocean y Soen).

The Weeknd, en una imagen de archivo / Ashley Landis / AP

Pop-rock internacional: del ‘stone’ Ron Wood a The Strokes

Otra visita sonada será la de The Strokes, único concierto en España de la gira ‘Reality awaits’ y regreso a una sala tras recalar dos veces en el Primavera Sound (2015 y 2022). Será el 20 de octubre en el Palau Sard Jordi, escenario en el que los neoyorkinos actuarán por primera vez. También allí recalarán Niall Horan, excomponente de One Direction (25 de octubre) y Bryan Adams (14 de noviembre). El Sant Jordi Club acogerá a Placebo (3 de octubre), Deep Purple (19), Fontaines D. C. (24) Simple Plan (26), Joe Bonamassa (7 de noviembre) y Amon Amarth (13 de noviembre).

La cantante y actriz Vanessa Paradis. / EPC

La escena pop-rock internacional reserva una agenda intensa con propuestas tan singulares como la alianza de Sigur Rós con la Orquestra Simfònica del Vallès (Auditori del Fòrum, 11 de septiembre), el debut en la ciudad, como artista en solitario, del ‘stone’ Ron Wood (Razzmatazz, 12) o el regreso de Evanescence tras 20 años de ausencia (Olímpic Arena, Badalona, 1 de octubre). Abundante y variada actividad en el circuito de salas. En Razzmatazz, Mac DeMarco (16 y 17 de septiembre), Broken Social Scene (22), Transvision Vamp (25), The Damned (26), Teenage Fanclub (17 de octubre) y Michael Schenker (5 de noviembre). En Apolo, Mercury Rev (5 de octubre), Sananda Maitreya (exTerence Trent d’Arby, 27) y Arlo Parks (13 de noviembre). Destroyer se presentará en Upload (20 de septiembre); Vanessa Paradis, en Apolo (8 de octubre); Ryan Adams, en el Palau (13 de octubre) y Joe Jackson, en Paral·lel 62 (23 de octubre).

El dúo de trap Ca7riel & Paco Amoroso. / EPC

Pop latino: Morat, Ca7riel & Paco Amoroso y el regreso de Pitbull

Y en el flanco pop latino, regreso a lo grande del grupo colombiano Morat, esta vez con dos noches en el Palau Sant Jordi (16 y 17 de octubre), dentro de la gira del álbum ‘Ya es mañana’, lanzado el año pasado. También en el local olímpico, reaparición de un clásico urbano de Miami, Pitbull, tras 14 años de ausencia en Barcelona (4 de noviembre). El cantante y rapero estadounidense de origen cubano viene montado en la gira ‘I’m back’, en vísperas de la edición (el 9 de octubre) de un nuevo álbum, ‘Pitcoin’.

El Sant Jordi será también el escenario del supersónico ascenso de Ca7riel & Paco Amoroso a la primera división comercial. El dúo bonaerense desplegará (el 10 de septiembre) su heterodoxa “música degenerada”, sin género preciso, nutrida tanto de trap como de pop, funk y hip-hop, con humor y energía escénica. Gira de su segundo álbum, ‘Free spirits’. Y en el Sant Jordi Club, otras dos atracciones argentinas, el también dúo Miranda! (12 de noviembre) y la honorable batidora tropicalista-punk de Los Fabulosos Cadillacs (27).