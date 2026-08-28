Una ‘rentrée’ de oferta desbordante con los Javis, ‘Carrie’ y Oques Grasses

El récord de Oques Grasses, con esos cuatro conciertos en el Estadi Olímpic que dejan en (casi) nada la proeza de Coldplay de hace un par de temporadas; el regreso a las librerías de Patrick Radden Keefe, Roberto Saviano y Dolores Redondo; la influencia de Picasso en la arquitectura (y viceversa) y las siempre complejas relaciones entre Dalí y Freud; el universo de Federico García Lorca en manos de Los Javis y su película-fenómeno ‘La bola negra’; el retorno de la aterradora ‘Carrie’, ahora como serie de televisión y con el sello de calidad de Mike Flanagan… Atiborrada de estímulos y, como casi siempre, con una oferta que desborda cualquier intento de mesura, la vuelta al cole cultural, esa ‘rentrée’ que los franceses acuñaron para definir el retorno a la ‘normalidad’ tras las vacaciones de verano, asalta desde ya mismo carteleras, librerías, escenarios, plataformas y museos.

Lucía Feijoo Viera

Entre lo más destacado de la temporada, el retorno de The Weeknd al Estadi Olímpic, una ‘secuela’ de ‘La red social’ dirigida por el propio Aaron Sorkin, el debut de Pedro Almodóvar en la novela y el ‘doblete’ de Cesc Gay, de nuevo sobre las tablas con ‘53 domingos’ y de viaje transoceánico con ‘La invitación’, la adaptación que Olivia Wilde ha hecho de ‘Sentimental’, basada a su vez en ‘Los vecinos de arriba’.

En el horizonte, momentos señalados como los festivales de cine de San Sebastián y Sitges, la temporada alta de premios literarios, con el Nobel, el Planeta y el Cervantes disputándose los titulares, y la muestra dedicada a Jujol con la que el MNAC se despedirá de las exposiciones temporales y cerrará (de forma parcial) por reformas hasta 2029.

La fachada exterior del MNAC, durante la presentación de la ampliación del museo MNAC / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

El otoño será también el momento para conocer un poco mejor a los nuevos directores de los grandes museos de Barcelona: Valentín Roma en el Macba, Maribel López en la Fundació Joan Miró y Rosario Peiró en el Museu Picasso de Barcelona.

¿Más? Helen Mirren será Patricia Highsmith en ‘Talento para matar’, de Anton Corbijn; Robert Downey Jr. se pasa al equipo de los supervillanos para encarnar al Doctor Muerte en la nueva entrega de ‘Avengers’; y The Strokes debutan en el Palau Sant Jordi para presentar ‘Reality awaits’ en lo que será su primer concierto a cubierto en la ciudad desde que tocaron en Vall d’Hebron en 2003.

Mientras tanto, Tarantino sigue sin decidirse a hacer su décima (y, según él, última película), pero se entretiene hasta entonces con divertimentos como el guion de ‘The adventures of Cliff Booth’, ‘spin-off’ de 'Érase una vez en Hollywood' dirigido por David Fincher.

Fincher, 'Dune 3' y otra película de Aaron Sorkin sobre Facebook

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