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Prince vuelve a brillar diez años después con las reliquias inéditas de ‘Timeless’

El nuevo álbum recoge diez grabaciones nunca publicadas anteriormente, incluidas siete composiciones desconocidas hasta ahora, en el cuarto disco post mortem del artista de Minneapolis desde su muerte en 2016

El músico estadounidense Prince, fallecido en 2016.

El músico estadounidense Prince, fallecido en 2016. / BALAZS MOHAI / EFE

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Jordi Bianciotto

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Barcelona
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Prince era una máquina de componer y grabar, y su súbita muerte, el 21 de abril de 2016, a los 57 años, no ha impedido que su catálogo discográfico siga creciendo. ‘Timeless’ es su cuarto álbum publicado post mortem, y llega después de ‘Piano and a microphone 1983’ (recopilación de maquetas, 2018), ‘Originals’ (con tomas propias de temas cedidos a otros artistas, 2019) y ‘Welcome 2 America’ (álbum entero que grabó en 2010 y dejó en el cajón, lanzado en 2021).

Ahora, ‘Timeless’ (título algo perezoso, hay que decir) saca diez canciones del baúl, entre las que centran la atención las siete composiciones que ven la luz por primera vez (oficialmente, ‘bootlegs’ al margen). Buscarle una cohesión conceptual al álbum es una tarea algo aventurada, si bien la selección permite seguir la evolución sónica de Prince desde el funk juguetón de la pieza más antigua, ‘I am you’ (1977, una pieza que fue interpretada en vivo en algunas ocasiones en aquella primera etapa y desapareció para siempre), con su gancho de sintetizador y el falsete marca de fábrica, a la frondosidad y el ‘punch’ épico de la más tardía, ‘Bestest friend’ (2012). Se agradece la disposición de las canciones por orden cronológico.

Solos de guitarra y rap

A estos dos temas destacables hay que añadir otros que lucen igualmente un sello Prince muy distintivo. ‘Heaven’ (de 1985), festín ‘funky’ de robusta base rítmica, y la igualmente incisiva ‘I wonder’ (1989) no son composiciones que podamos colocar en la vitrina al nivel de perlas de esas épocas como ‘Pop life’ o ‘Alphabet St.’, pero justifican el rescate discográfico. También ‘Stone’ (1996), con su guitarra rock, más dominante si cabe (y desbocada en modo solista) en la impetuosa ‘The guilty ones’ (2007). Y la disfrutona ‘Calabama’ (2003), donde Prince rapea a placer.

Completando el material figura ‘With this tear’, balada que, el pasado abril, fue el primer adelanto del álbum, y que no es sino la versión grabada por Prince de la pieza que cedió a Celine Dion para su álbum sin título de 1992. Registro de la misma época y de textura muy distinta, más orgánica y contenida. Son también conocidas ‘Tick, tick, bang’ (toma de 1981, más cruda que la incluida en ‘Graffiti bridge’, 1990) y ‘How come U don’t call me anymore’, tema a voz y piano que fue originalmente la cara B del sencillo ‘1999’ (de 1982) y que cierra el disco en un expresivo registro en vivo.

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‘Timeless’ exhuma así un material paladeable, aunque lo que desean sus seguidores más intensos es que vean la luz álbumes inéditos enteros, como ‘Welcome 2 America’, que, al parecer, reposan en los archivos de ‘the vault’. Pero sigue siendo oportuno resaltar el legado de Prince, un artista cuya estela, diez años después de su desaparición, alcanza a figuras hoy tan imperiales como The Weeknd, Beyoncé o Bruno Mars.

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