Pablo Heras-Casado: "Cualquier momento con la Orquesta de Bayreuth es oro"

¿Qué supone estar al frente de este proyecto?

Es un gran honor para mí dirigir estos conciertos en mi país. Es algo realmente único porque esta es una gran orquesta con los mejores especialistas en Wagner que solo se reúnen para el Festival de Bayreuth y después regresan a sus orquestas. Por eso es tan excepcional esta gira. España está generando mucha envidia. Para mí cualquier momento con estos músicos es oro.

Interpretarán pasajes de las cuatro óperas que componen 'El anillo del nibelungo' con grandes solistas como Catherine Foster (Brünnhilde), Klaus-Florian Vogt (Siegmund y Siegfried) y Nicholas Brownlee (Wotan).

Concentrar 16 horas de música en dos no es fácil, pero hemos hecho una selección. Es un honor dirigir esta gira porque la Orquesta de Bayreuth es el no va más con Wagner. Y lo mismo estos cantantes, que son top y permitirán escuchar la música del compositor en las mejores condiciones. Todos viven y respiran Wagner y la alquimia entre ellos es brutal. Catherine y Klaus son dos leyendas de Bayreuth. Él mantiene la voz tan fresca que parece haber hecho un pacto con el diablo y Nicholas, joven barítono, ya se ha consolidado como estrella.

¿Imaginó así su futuro musical cuando empezó en la música en su Granada natal?

Llevo 32 años de carrera y nunca visualicé nada parecido a esta supergira. Cuando empezaba solo aspiraba a poder hacer música y compartirla. Eso ya era un regalo. No tenía un plan determinado pero sí mucha ambición artística y deseo de crecer. Para eso es necesario compromiso y disciplina. De manera consciente y orgánica he desarrollado un repertorio amplio y variado que abarca desde la música del siglo XVI hasta todo el romanticismo alemán y Wagner, por supuesto. He dirigido a grandes orquestas alemanas y austríacas.

Sin embargo, no es titular en ninguna ¿Le preocupa?

Asumir la responsabilidad de una orquesta por un largo periodo no me va en contra. Tengo libertad para diseñar mi agenda artística y mis proyectos de una manera flexible. No tengo exclusividad con ninguna formación pero sí relaciones estables con orquestas, ensembles y grandes teatros de ópera y orquestas como la Ópera de Viena, la de París, el Teatro Real y el festival de Bayreuth.

Pablo Heras-Casado dirige a la Orquesta Festival Bayreuth en la cita wagneriana. / Enrico Nawrath

¿Cómo valora el tratamiento de la cultura en España versus los países donde trabaja en Europa?

Tengo un espíritu crítico porque persigo la excelencia y la perfección. Los políticos siempre van a remolque, no tiran del carro pero sí responden, por eso se han logrado cosas en nuestro país. Procuro ver los aspectos positivos. Aunque las cosas siempre se pueden hacer mejor noto que hay avidez de festivales y orquestas. Tenemos un buen público. Hay algunas estructuras obsoletas pero hay cosas que se han hecho bien. No es empresa fácil traer una orquesta mítica como la de Bayreuth de gira y España que lo ha logrado. ¡Es envidiada por ello en otros países! También nos admiran por la gran cantidad de excelentes músicos que tenemos, muchos de ellos en formaciones extranjeras.

Katharina Wagner, directora del festival Bayreuth y bisnieta del compositor anima a replantear el sentido de la tradición. ¿Lo comparte?

Busco crear un diálogo íntimo con una obra. No me interesa cambiar algo porque sí o para ofrecer algo diferente. Este planteamiento artístico es pobre. El arte es infinito. Las obras de la literatura universal no te las acabas, lo mismo pasa con la música. Me acerco a ella desde mi visión, en base a mi experiencia y el conocimiento que puedo aportar como director del siglo XXI. Wagner se basó en la mitología nórdica para hablar de los conflictos del hombre y la sociedad en la tetralogía, una obra que mira al futuro y que hoy, 150 años después de su estreno en Bayreuth, nos sigue interpelando.

Tendrá 50 años cuando se estrene con su primera tetralogía en Bayreuth en 2028. Menudo regalo.

Será mi cuarta producción del 'Anillo'. Esta temporada culminaremos en París la versión de Bieito que se podrá ver entera en noviembre. Y me esperan más Wagner: un 'Parsifal' en Munich y 'El holandés errante' en Viena. También dirigiré obras de Rossini, Schubert, Ravel y Shostakóvich. Tengo proyectos diferentes en marcha, entre ellos un 'Fidelio' de Beethoven.

¿Qué tal su relación con Tielemann en Bayreuth?

Es uno de los directores que más ha dirigido en el festival y su legado es fantástico. Mantenemos una amistad estupenda pero somos de dos generaciones distintas, diferentes pero no excluyentes. Ambos coexistimos en el festival donde me esperan otros proyectos más allá del 'Anillo'.

¿Dónde verá la gira su familia?

Algunos vendrán al concierto en el Teatro Real de Madrid, otros lo verán en la Maestranza de Sevilla. Mi familia suele seguirme. A mi hijo de 10 años también le atrae la música pero ya se verá qué hace en el futuro, lo importante es que cualquier cosa a la que se dedique la haga con pasión.