Lo que ha descubierto Netflix de GTA VI: 6 claves del videojuego más esperado de la historia

La interminable espera para poder jugar a GTA VI va llegando a su fin. Después de años de rumores, filtraciones y vídeos cortos, Rockstar Games presentó este jueves, por primera vez en Netflix, un adelanto de la esperadísima próxima entrega de la franquicia Grand Theft Auto, que será lanzada el 19 de noviembre. Es sin duda uno de los videojuegos más esperados de la historia, quizá el que más. La anterior entrega, GTA V, publicada en 2013, vendió más de 200 millones de copias.

Netflix presentó Grand Theft Auto VI: An Extended Look, un avance de unos 26 minutos que permite conocer muchos más detalles sobre qué se encontrarán los videojugadores en Vice City. Estas son seis de las principales claves.

1. Un mapa gigantesco

Aunque Vice City será la gran urbe donde se desarrolle gran parte de la trama, el mapa será gigantesco y transcurrirá todo en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida. Playas, zonas rurales, carreteras y localidades con todo tipo de actividades, locales, personajes y situaciones imprevisibles.

Para poner en contexto, el mapa tendrá aproximadamente el doble de tamaño que Los Santos, la ciudad en donde sucedía GTA V y será tres veces más grande que el área jugable de Red Dead Redemption 2, el otro gran aclamado videojuego de Rockstar.

2. 80 horas de historia

Aunque la duración de la historia depende mucho del tiempo que dedica cada jugador a explorar el gigantesco mundo abierto, Rob Nelson, codirector de Rockstar North, ha explicado que una de sus partidas completas duró alrededor de 80 horas, combinando la historia principal y algunos contenidos secundarios.

Rob Nelson, codirector de Rockstar North, ha explicado que una de sus partidas completas duró alrededor de 80 horas, combinando la historia principal y algunos contenidos secundarios.

Eso convertiría GTA VI en una entrega especialmente extensa, aunque la duración dependerá mucho de cuánto tiempo dedique cada jugador a explorar el enorme mundo abierto.

3. Seis estrellas de nivel policial

Huir de la policía, un clásico de la saga, será aún más complicado en la nueva entrega. De las cinco estrellas que suponían el máximo y exhaustivo nivel de búsqueda se eleva a las seis. La policía tendrá en cuenta datos como la cara del personaje, su ropa o el vehículo utilizado durante un delito. Con lo que será necesario cambiarse de ropa, abandonar el coche identificado o esconderse el rostro antes de cometer un crimen.

Así, la persecución dejará así de depender únicamente de conducir rápido hasta perder a los policías.

4. Robar un coche ya no será cuestión de segundos

Tampoco será tan fácil robar un vehículo, otra de las escenas más clásicas de cualquier GTA. Será fácil robar un coche antiguo, sí, pero algunos modelos modernos contarán con cierres electrónicos, GPS y sistemas de seguridad. Jason y Lucia, los protagonistas, podrán analizar determinados vehículos y requerirán de herramientas especiales para hacerse con los más bien protegidos.

5. Los habitantes tendrán mucha más vida

Unos buenos NPCs, los personajes no jugables que habitan y dan vida a un videojuego de mundo abierto, son esenciales en este tipo de juegos. Y los de GTA VI prometen ser mejores que nunca, con más comportamientos, movimientos y reacciones (también con más variedad de tamaños y rasgos). Así, los NPCs prometen muchas situaciones espontáneas que harán que recorrer la ciudad sin rumbo sea mucho menos previsible.

6. Jason y Lucia serán mucho más que dos protagonistas

GTA VI tendrá dos personajes principales: Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja que se ve envuelta en una trama criminal. El jugador podrá alternar entre ambos, pero también compartir actividades. Además de las misiones habrá carreras, ejercicio físico, buceo, kayak, motocross, motos de agua o paracaidismo, entre otras opciones.

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Nivel de detalle sin precedentes

El nivel de detalles en el apartado visual no tiene precedentes según lo visto hasta la fecha. Por ejemplo, si un jugador recibe heridas, se podrán apreciar pequeños rasguños.