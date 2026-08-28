La ley del gueto impera en el juicio por el asesinato de la superestrella del rap Tupac Shakur, cometido hace 30 años

Suge Knight, el mandamás de Death Row Records, conducía. Tupac Shakur, la meteórica estrella del sello angelino, iba en el asiento del copiloto. Tras haber asistido al combate de boxeo entre Bruce Seldon y Mike Tyson en el MGM Grand de Las Vegas se dirigían en un BMW al Club 662, propiedad de Knight, previo paso por el hotel Luxor para cambiarse de ropa. A las 23.15, un Cadillac se puso en el lado derecho del BMW y uno de sus ocupantes disparó con una pistola Glock 22. Shakur recibió cuatro balazos; a Knight le rozó una bala o una esquirla la cabeza. Era el 7 de septiembre de 1996. Shakur murió como consecuencia de las heridas el 13 de septiembre.

Notorius B. I. G., el equivalente de Shakur en cuanto a proyección en el sello neoyorquino Bad Boy Records, fundado por Sean Combs, también fue asesinado en un 'drive-by shooting' (suceso lo bastante común en Estados Unidos, el tiroteo de coche a coche, como para tener denominación específica) el 9 de marzo de 1997 en Los Ángeles. No hay un condenado por la muerte de Notorius B. I. G. Tampoco un resarcimiento, aunque la familia pleiteó contra la Policía de Los Ángeles por neglicencia en la investigación. A efectos de imaginario popular, ambos crímenes forman parte de la rivalidad entre el rap de la Costa Oeste y el rap de la Costa Este, y de sus respectivos 'gangs' de apoyo.

Orquestador

Treinta años después, casi exactos, del asesinato de Shakur comenzó la semana pasada en Las Vegas el juicio contra Duane Davis como "orquestador" del crimen. Puede decirse que Davis se ha puesto la soga al cuello. Si bien es probable que sus abogados deshagan el nudo durante el proceso.

La prueba principal contra Davis son grabaciones de conversaciones con la policía en aras de que le retiraran cargos por tráfico de drogas a cambio de información sobre el tiroteo de Shakur. Davis explica en esas grabaciones que pasó la pistola a los dos pasajeros sentados detrás, y da a entender que quien disparó fue su nieto Orlando Anderson, que a la postre había sido apalizado por Shukar y compañía pocas horas antes. Anderson murió en un tiroteo en 1998. También están muertos otros dos ocupantes del coche tiroteador. De modo que solo quedan vivos del suceso Knight, a la sombra por violación, y Davis, que en sus memorias 'Compton street legend' va más allá de sus delaciones policiales e involucra a Sean Combs en el asunto. Ahora alega que las confesiones a la policía son una patraña hecha bajo amenazas, y que su autobiografía, redactada por Yusuf Jah, incurre en errores al no diferenciar entre ficción y realidad.

Declaraciones forzadas

Suge Knight, la otra persona viva del tiroteo, cumple 28 años de cárcel en San Diego por homicidio voluntario en un accidente de tráfico, pena grande que le cayó por la suma de sus condenas previas. No parece dispuesto a colaborar. "Ni a mi peor enemigo le desearía ir a prisión", ha dicho. Está por ver si se fuerza su declararación ante el tribunal.

Sí se ha forzado, por ejemplo, la comparecencia de James 'Mob James' Mcdonald, jefe de seguridad del Club 662. Con claridad manifestó ante el tribunal sus pocas gans de colaborar. "Conozco muchas cosas que sucedieron -dijo-. Pero si la gente no ha hablado de ellas en 30 años, no voy a ser yo quien lo haga hoy".

Guerra

Está previsto que el juicio dure dos semanas más. A lo sumo la sentencia puede aclarar, o no, la implicación directa de un fulano parlanchín, Davis, en el asesinato de Shakur. Pero las densas sospechas sobre guerras de pandillas, trasladadas a sellos discográficos, y negligencia policial, cuando no corrupción, tienen pocas posibilidades de despejarse en el juicio contra Davis. Ah, la fabulosa guerra entre el rap de la Costa Oeste y el rap de la Costa Este de mediados de los 90, inevitablemente exacerbada por los medios de comunicación. Resumen: 'groove' (Oeste) contra ingenio (Este). Un momento dorado.