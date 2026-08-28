Glenn Close preocupa a sus seguidores tras publicar un vídeo emotivo en redes

La actriz Glenn Close, de 79 años, ha publicado un vídeo en su Instagram que ha preocupado a sus seguidores por el tono y las palabras que usa, que muchos han interpretado como una despedida.

En el vídeo, la actriz aparece en su casa de Montana, lejos del ajetreo de Hollywood, mientras disfruta del atardecer y transmite un mensaje emotivo: "Hola a todos. Estoy en casa, calmándome, llevando puesta una camisa de mi madre, sintiendo el viento en mi cabello blanco y viendo cómo se pone el sol. Me siento bendecida. Un saludo a todos, adiós".

La publicación se ha llenado de comentarios de seguidores agradeciendo el mensaje de paz y deseándole que se cuide. Aunque la artista no ha anunciado tener ningún problema de salud en la actualidad, estas reacciones llegan tras una semana en que han tenido lugar los fallecimientos de varias celebridades, como Dolly Parton, Tim Curry o Peter Cullen.

Close es conocida por una extensa trayectoria en el mundo del cine, entre los que destacan sus papeles como Cruella de Vil en '101 dálmatas', 'Atracción fatal', 'Las amistades peligrosas', 'El mundo según Garp', 'Albert Nobbs', 'La buena esposa' o 'Wake Up Dead Man'.