El Circo del Sol levanta una gran carpa en L'Hospitalet para presentar su espectáculo 'Kurios'

La Gran Carpa de la compañía canadiense Cirque du Soleil ha vuelto a L'Hospitalet para presentar 'Kurios. Gabinete de curiosidades'. Estrenado hace 12 años en Montreal, el espectáculo creado y dirigido escénicamente por Michel Laprise, ha maravillado ya a siete millones de espectadores todo el mundo. 'Kurios' es una oda a la imaginación, a la magia de los inventos que marcaron una época como la radio y el tocadiscos, un mundo alejado de las pantallas digitales. La acción transcurre en el laboratorio científico convencido de que existe un mundo oculto e invisible, un lugar donde aguardan las ideas más locas y los sueños más grandiosos.

Este viernes un equipo de 100 personas ha trabajado para levantar la Gran Carpa utilizando más de 120 postes de soporte. La estructura se sostiene gracias a cuatro mástiles de 25 metros de altura. Las labores de montaje técnico del escenario continuarán durante los próximos días y se pondrán en marcha los entrenamientos acrobáticos de los artistas, que empezarán funciones el 3 de septiembre antes del estreno oficial de 'Kurios' en Barcelona el próximo día 8.

La carpa principal mide 19 metros de altura y 52 metros de diámetro y tiene capacidad para 2.500 personas. El montaje de esta estructura que recuerda al circo de toda la vida es todo un espectáculo. Mil doscientas estacas anclan la carpa en su sitio. Pero el Cirque du Soleil conoce bien la zona. Es la cuarta vez que la compañía de Quebec se instala con su 'troupe' L'Hospitalet, cerca del Hospital de Belvitge, en el Districte Cultural y será la última. En octubre vence el convenio de ocho años y el Ayuntamiento ya ha anunciado su intención de dedicar el solar a nuevos equipamientos públicos y zonas verdes.

En la carpa de L'Hospitalet se han visto hasta ahora 'Totem' (2018), 'Luzia' (2022) y 'Alegria: bajo una nueva luz (2024). Pero el Cirque du Soleil también ha actuado en otros espacios como el Palau Sant Jordi, donde recaló con 'Saltimbanco' (2009), 'Toruk: El primer vuelo' 2019), 'Crystal' (2023) y 'Corteo' (2025). Y montaron un pabellón especial para el espectáculo dedicado a Leo Messi que se instaló en el Parc del Fòrum en 2019. No es descartable que el Cirque du Soleil regrese en el futuro a la zona Fòrum, cerca de donde aterrizó por primera la célebre compañía en Catalunya con uno de sus propuestas más aclamadas, 'Alegría', hace 28 años.

Tras Barcelona, donde 'Kurios' recala hasta el próximo 18 de octubre, la compañía pondrá rumbo a Madrid con el espectáculo.