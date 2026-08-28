El arte que marcará el otoño: diez exposiciones para la 'rentrée' de 2026

'Dana Lixenberg. American Images'

KBr. Del 1 de octubre de 2026 al 17 de enero de 2027

La fotógrafa neerlandesa Dana Lixenberg toma el relevo de Minor White y llega al centro KBr de Barcelona para mostrar sus 'American Images', una selección de fotografías de sus proyectos dedicados a la sociedad estadounidense contemporánea. Conocida por sus retratos de artistas y celebridades como Toni Morrison, Tupac Shakur, Jay Z, Notorious B.I.G., Brian Wilson, Al Green, Leonard Cohen, Mary J. Blige, Elmore Leonard y Donald Trump, entre otros, empezó a documentar la cara B de Los Ángeles tras los disturbios de 1992 y, desde entonces, se ha convertido en testigo de excepción de la evolución de la sociedad.

Charlotte Perriand con las manos de Le Corbusier sosteniendo un plato a modo de aureola, 1928. / Pierre Jeanneret/AChP 2025.

'Charlotte Perriand. La libertad de repensar el mundo'

Fundació Joan Miró de Barcelona. Del 9 de octubre de 2026 al 28 de febrero de 2027

Amiga de Sert y Miró y una de las pocas mujeres que logró acceder al Atelier Le Corbusier, Charlotte Perriand protagoniza en la Fundació Joan Miró de Barcelona una gran exposición retrospectiva que busca reivindicar su huella en el diseño y la arquitectura moderna. Documentos inéditos y piezas de su archivo personal permiten entender mejor el legado de una creadora que repensó la relación entre espacio y vida y utilizó el diseño "para imaginar un futuro más humano".

El director británico Steve McQueen / AF

'Steve McQueen: 66–76–26'

Guggenheim Bilbao. Del 9 de octubre de 2026 al 21 de febrero de 2027

El artista y cineasta británico ha diseñado específicamente para el Guggenheim Bilbao una instalación sonora que confronta las voces a capella de Nina Simone y David Bowie, las dos extraídas de sendas interpretaciones de 'Wild is in the wind', para acabar componiendo un artefacto que, asegura McQueen, es "en parte canción de amor, en parte elegía, y en parte grito de nostalgia". En paralelo, el museo presenta un ciclo dedicado a la producción cinematográfica del director de '12 años de esclavitud'.

'El desnonament del moble aliment' (1934), de Salvador Dalí / The Dalí Museum, St. Petersburg (Florida)

'El universo freudiano de Dalí'

Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Madrid. Del 20 de octubre de 2026 al 24 de enero de 2027

La fascinación de Salvador Dalí por los escritos de Sigmund Freud, determinante a la hora de dar forma a su "método paranoico-crítico" , y el encuentro entre ambos en 1938 sientan la base de una exposición que propone una relectura de la obra del artista catalán a través del prisma del psicoanálisis. Para ello, selecciona obras de Dalí relacionadas con el pensamiento freudiano y las exhibe entre piezas de Jean Arp, Arnold Böcklin, Sigmund Freud, Max Ernst, Jean-François Millet, Pablo Picasso, Santiago Ramón y Cajal, Julio Romero de Torres, Gino Severini e Yves Tanguy, entre otros.

Aurèlia Muñoz / MACBA

'Aurèlia Muñoz. Entes'

Macba. Del 5 de noviembre de 2026 al 29 de marzo de 2027

El centenario del nacimiento de Aurèlia Muñoz, gran renovadora del arte textil y figura esencial de la creación contemporánea, desembarca en el Macba con 'Entes', retrospectiva producida en colaboración con el Reina Sofía y generosa panorámica que abarca desde los primeros collages de influencia surrealista a sus icónicos pájaros-cometa. Entre ambos, esculturas y libros voladores, bordados en los que las puntadas replican las pinceladas de la pintura y un colosal conjunto de esculturas anudadas de macramé llegadas de colecciones institucionales de España, Europa y Estados Unidos se alinean para reconocer y celebrar a una de las artistas más singulares del siglo XX.

Detalle de los esgrafiados de Picasso para el COAC / SALVADOR REDO

'Picasso y la arquitectura'

Museu Picasso de Barcelona. Del 20 de noviembre de 2026 al 7 de marzo de 2027

Coincidiendo con el año grande de Barcelona como Capital Mundial de la Arquitectura, el Museu Picasso de Barcelona explora la relación del artista malagueño con la arquitectura moderna a partir de su influencia en Le Corbusier y de casos concretos que, como el ‘Guernica’ o los frisos de 1962 para el edificio del Colegio de Arquitectos de Barcelona, plantean si la síntesis entre pintura y arquitectura es posible o no.

Un relieve de la exposición / EFE

'Soy Asurbanipal, rey del mundo, rey de Asiria'

Caixaforum Barcelona. Del 23 de noviembre de 2026 a 26 de marzo de 2027

La vida del último gran soberano del Imperio asirio cobra forma en CaixaForum Barcelona gracias a la colaboración con el British Museum y a las más de 150 piezas que, desde pequeñas vasijas a grandes relieves y esculturas monumentales, recomponen el legado de quien llegó a ser el hombre más poderoso del planeta hace más de 2.500 años. Mención especial para el apartado dedicado a la primera biblioteca universal del mundo, en la que se podrá ver una de las doce tablillas del Poema de Gilgamesh.

Interior de una puerta de entrada del Sagrat Cor de Vistabella diseñada por Jujol / MNAC

'Jujol, de Perejaume'

MNAC. Del 26 de noviembre de 2026 al 29 de marzo de 2027

Un mano a mano inédito en el MNAC. El artista Perejaume, creador todoterreno y heterodoxo por excelencia de las artes plásticas, pilota en Barcelona la primera gran exposición dedicada al arquitecto Josep Maria Jujol, colaborador de Gaudí y genio incomprendido del siglo pasado, desde que su familia donó su fondo documental. Más de 10.000 objetos y documentos que Perejaume ha espigado para celebrar “la cualidad fértil, imaginativa y festiva de un creador excepcional procurando preservar la fuerza tan genuina que aún guardan algunas de sus construcciones, de sus dibujos, de sus muebles, de sus hierros, de sus esgrafiados”.

'Nogent-sur-Seine, France', de la serie 'Fluffy Cloudsk' de Jürgen Nefzger / Jürgen Nefzger

'La era atómica'

CCCB. Del 26 de noviembre de 2026 al 17 de mayo de 2027

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En la segunda gran exposición temática de la temporada tras 'El culto a la belleza', el CCCB reúne más de 250 obras de Hélène de Beauvoir, Henri Becquerel, Bruce Conner, Eduardo Chillida, Salvador Dalí, Marcel Duchamp, Hilma af Klint, Jürgen Nefzger, Yoko Ono, Raymond Pettibon, Joan Rabascall y Nancy Spero, entre muchos otros artistas, para explorar las consecuencias científicas, culturales y políticas de una era marcada por la energía nuclear y sus estragos. Fascinación estética y pánico armamentístico con derivada local dedicada a Palomares y Vandellós.