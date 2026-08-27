Tesoros a buen recaudo: las compras recientes de Cultura incluyen obras de Nazario, Pilarín Bayés, Colita y un daguerrotipo de 1848

El Castell dels Tres Dragons del parque de la Ciutadella, sede del Museu de Ciències Naturals, tendrá un nuevo flamante inquilino en unos meses: la colección de minerales Folch-Girona, una de las mejores del mundo en su categoría, formada por 10.000 piedras preciosas. Un tesoro que la Generalitat adquirió por su excepcional valor y se suma a otras compras recientes.

Hace cinco meses, las 1.693 fotografías de la colección de la Fundación Fórvm, reunida durante casi medio siglo por los galeristas Chantal Grande y su marido, David Balsells, se depositaron en La Canonja, a la espera de su traslado definitivo al Museu d'Art Modern de Tarragona. Con originales de 311 autores clave de la fotografía del siglo XX como Cindy Sherman, Larry Clark, Joan Fontcuberta, Eulàlia Valldosera, Ramon Masats o Colita, la colección, valorada en 1,7 millones de euros, sitúa el Museu d'Art Modern de Tarragona a la altura (en fondo fotográfico) del MNAC y el Reina Sofía.

En los últimos años han crecido las partidas para comprar arte contemporáneo, cómic y fotografía, así como la línea de arte de la posguerra, muy enfocada a la ampliación del MNAC. En el caso del arte contemporáneo, el presupuesto de 2026 es de 1 millón de euros, una de las mayores dotaciones históricas.

El año pasado el Departament realizó 636 adquisiciones por un importe total de 4.891.744,96 euros y entraron otras 232 obras por donación y 58 por dación. Se compraron cómics originales de Nazario, Sandra Uve, Pilarín Bayés y Marc Torices. Y un valioso daguerrotipo de la Barcelona de 1848 único en el que se ve la antigua Casa Vidal Quadras y la muralla de Mar como no se habían visto antes.

Noticias relacionadas

El Fondo Pau Casals, depositado en el Archivo Nacional de Cataluña, también es patrimonio de todos los catalanes desde este año, igual que el retablo 'La Anunciación de la Virgen' de Joan Pau Guardiola del siglo XVI, depositado en el Museo Diocesano y Comarcal de Solsona y ‘Verema’, de Xavier Nogués, una joya ‘noucentista’. Tesoros a buen recaudo.