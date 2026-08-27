Temporada Alta se regala una 35 edición de primer nivel internacional

Temporada Alta empezará el 3 de octubre una 35ª con 91 espectáculos y 131 funciones en 22 espacios de nueve municipios gerundenses. El festival, hasta el 8 de diciembre y en el segundo año de Narcís Puig al frente, contará con 21 coproducciones y 22 estrenos absolutos (seis en el Estado, cuatro en el país) para celebrar una cifra redonda que le mantiene como un punto de referencia de la creación escénica de casa y de todas partes.

Este año destacan nombres de la altura de Sidi Larbi Cherkaoui y Martin Zimmermann, juntos por primera vez y a cargo de la inauguración; Peeping Tom o Needcompany, que en el certamen presentarán nuevas obras; Romeo Castellucci y una aproximación radical y plástica al mito de Fausto; la ventana de Conexión Iberoamérica, con Christiane Jatahy recuperando a Julia-15 años más tarde o al guitarrista Eliades Ochoa, figura y cofundador de Buena Vista Social Club; pero también nombres de aquí como Baro de Evel, Jordi Oriol, Jordi Casanovas, Victoria Szpunberg, Carlota Gurt, Ramon Madaula o Xavier Bobés.

Una imagen de 'The Forest'. / EPC

En total, se ofrecen 45.436 entradas. La venta preferente será los días 1 y 2 de septiembre, pudiendo adquirir el público general a partir del día 3. El presupuesto vuelve a superar los tres millones con un total de 3.153.000 euros invertidos en el festival. Girona y Salt serán epicentros de Temporada Alta, que se extiende a Maçanet de la Selva además de seguir en Banyoles, Bescanó, Figueres, Palafrugell, Sant Gregori y Torroella de Montgrí.

Narcís Puig, director artístico del certamen, aseguró durante la presentación en el Teatro Municipal que, pese al 35 aniversario, "no somos de hacer grandes celebraciones, pero sí de mirar hacia adelante" y, ya que "las cifras hacen paxoca", afirmar que tienen "impulso por los 35 años siguientes". En su segundo año al frente de Temporada Alta, Puig ha afirmado que se pone "el foco en la creación", destacando los estrenos absolutos y las dos obras en proceso de creación (LAB). De hecho, ha destacado que cree que "es la primera vez que cuatro compañías piden estrenar aquí el mismo año". Más allá del teatro, Puig ha querido valorar la nueva colaboración con el Cruïlla, en cuyo marco se programan conciertos de Pink Martini & Storm Large o Eliades Ochoa, guitarrista y fundador de Buena Vista Social Club.

El dramaturgo Romeo Castellucci. / Andrea Avezzu

La programación internacional, que cuenta con dieciséis espectáculos de once países, incluye cuatro estrenos absolutos de calibre. Además de las nuevas obras de los chilenos Hermanos Ibarra Roa ('La muerte del padre') y la medio mexicana medio navarra 'Oligor y Microscopía (Museo de los relámpagos)', el público verá a Peeping Tom recuperar una de sus piezas fundacionales con 'Le Salon «Revisited»', coproducción del festival, como el anterior; y Needcompany presentó el montaje renovado por el director Maarten Seghers y la coreógrafa Sing Im Her de 'Everything Must Change'. "Están en un momento de cambio y nueva etapa", ha afirmado Puig.

Dos de los espectáculos más esperados, ambos coproducciones del festival, serán 'Faust. Hecho, no dicho', de Romeo Castellucci, asiduo de Temporada Alta que, con música de Scott Gibbons trata con mirada propia el gran mito de Goethe y llegará a Girona después de temporada en París; o 'Júlia-15 años después', de Christiane Jatahy, que recupera su versión libre de 'La señorita Júlia', estrenada en 2013 en Temporada Alta en la gran coproducción de Temporada Alta. Los amantes de la danza y movimiento disfrutarán de la inauguración, que con HAS BEEN reúne por primera vez a dos figuras como Sidi Larbi Cherkaoui y Martin Zimmermann en una reflexión con humor y ternura sobre la edad; así como del encuentro entre la bailarina Cristiana Morganti, de la cía. Pina Bausch, y el dramaturgo Claudio Tolcachir, que comparten 'The Forest'.

La propuesta de la célebre compañía Peeping Tom que podrá verse en el Temporada Alta. / EPC

También destacan las propuestas 'Teseo, sa vie nouvelle', de Guy Cassiers y Valérie Dréville; 'LAB: En busca de quien soy', de Baró d'evel (compañía también creadora del cartel de este año) con Tortell Poltrona ayudando a su hijo, Blai Mateu, en el proceso creativo; 'Parlamento', de Piel de Lava, que vuelven a la ficción política tras el éxito de 'Petróleo'; 'Estampida humana', de la chilena Bonobo, comedia sobre cómo respondemos a la migración o la crisis; 'Massacre', con Agnès Mateus y Quim Tarrida ahora enfocándose en instrumentos de autoridad y sumisión; o el inquietante futuro de Maria Jover y Gerard Franch en 'Un mal normal'. Los dos últimos, coproducidos por Temporada Alta.

Las jornadas del Big Bang, la vieja semana de programadores, este año del 19 al 22 de noviembre, volverán a concentrarse en un solo fin de semana una potente selección de propuestas y lenguajes durante las jornadas profesionales. Además de reunir algunas de las principales representaciones (Peeping Tom; Bobés, con el poema escénico 'EPITAP'; Mateus y Tarrida; Oligor y Microscopía; o la proyección de 'Qui som', filme de Salvador Sunyer sobre Barón de evel coproducido por el festival), habrá encuentros, conferencias y presentaciones pensadas.

El director del Temporada Alta, Narcís Puig, con la alcaldesa de Salt, el de Girona, el diputado de Cultura de la Diputación de Girona y la directora de los servicios territoriales de Cultura en Girona en la presentación de la 35 edición del festival. / ACN

La creación española también estará representada con 'Verborrea', de Pablo Remón y Javier Cámara, que ya trabajaron juntos en 'Los farsantes' y 'Vania'; la libertad flamenca de Rocío Molina y Pablo Messiez en 'Calentamiento', espectáculo en colaboración con FlamenGi como 'Muerta de amor', del gran Manuel Liñan; 'Personas, lugares y cosas', de Pablo Messiez e Irene Escolar, que hace de actriz que lucha contra la adicción; el monólogo 'Dysphoria', sobre identidad de género, de la directora de Altasu María Goiricelaya; o los ya anunciados 'Poncia', de Luis Luque y Lola Flores, o 'Hoy x ayer', concierto de Iván Ferreiro en colaboración con el festival NEU!.

Sin embargo, como siempre, Temporada Alta será una plataforma para el talento de casa, con 66 espectáculos de dramaturgia y creación catalana. El gran estreno nacional de 'Bach en familia', que la cía. Mal Pelo presentó en el Théâtre de la Ville de París, encabeza el cartel catalán con 'Living & Leaving', de Marcos Morau y La Veronal, que abre el nuevo ciclo 'La trilogía de la vida' con coproducción del festival; pero también prometen llevar cola 'Delíric', gran formato de la Orquesta Sinfónica del Vallès y con dirección de Jordi Purtí que mezcla la música clásica con la historia de Cyrano de Bergerac; el espectáculo de danza para niños 'Natzuri', de la cía. Múcab Dans; 'Cavidad F.' de Alba Ramió i Güell, que estrenará en la Factoría de Creación de Banyoles; 'Non solum', de Sergi López y Jordi Picó, aún forma a pesar de los veinte años del estreno en el festival; 'Puig Antich, caso abierto', de Mercè Sàrries; 'Permagel', de Eva Baltasar y Victoria Szpunberg; 'El retrato de Dorian Gray', de Marc Rosich con Àngels Gonyalons; o los conciertos de e-STRING by GIO, Lídia Pujol o el dueto Alosa.

Además de las mencionadas, otras coproducciones del festival son 'La fuerza de la costumbre', de Thomas Bernhard, comedia de una ambiciosa compañía de circo y sus obstáculos dirigida por Ramon Simó y protagonizada por Lluís Marco; 'Secretos, de la cía. Eia', con cinco acróbatas buscando la fuerza del colectivo; 'Mística', de Lluís Homar, lectura mística y dramatizada que se realizará en la Catedral de Girona; 'Dime que me quieres aunque sea mentira', de Montserrat Roig, por Anna Alarcón y Lucia del Greco; la lectura dramatizada de los Dramas rurales de Caterina Albert en 'La palabra mentira, innoble y desgarradora', con Àngels Gonyalons dirigida por Sergi Belbel.

El programa Arteria mantiene la apuesta por el talento joven, de menos de treinta años, y el Pyrenart II hace lo mismo tejiendo vínculos con la Occitania. Obras como Post-clásico, de Tortell Poltrona, 'Alicia a través del espejo', de Ninnus, o 'El hilo invisible', de Alícia Serrat, la programación familiar, con un total de diez propuestas que completo en Bufairons, del Centro de Títeres de Lleida, Lumiero, de La Menuda, El Pequeño Príncipe, de Àngel L Momi Maiga, además de los mencionados 'Natzuri, Delírios y Secretos'. Diecinueve de los 92 espectáculos tienen participación gerundense.

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Varias autoridades han acompañado a Narcís Puig en la presentación del festival. El alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha afirmado que "no es la cantidad, que también, sino la calidad, lo más interesante de Temporada Alta", y que "el teatro es pausa, calma, atención fuera a los teléfonos móviles y reflexión" de lo más necesaria actualmente. Cristina Alarcón, alcaldesa de Salt, ha valorado el papel "fundamental" de la villa en una "cita ineludible" en la que, este año, el Canal gana peso; Jordi Camps, diputado de Cultura de la Diputación de Girona, ha exaltado la capacidad del festival "de saber mantenerse en lo alto" a lo largo de décadas; e Isabel Bernal, directora territorial del Departamento de Cultura de la Generalitat en Girona, ha valorado cómo Temporada Alta es "una auténtica puerta de entrada a Catalunya del teatro, danza y circo internacionales", y "un ejemplo de la capacidad de crear y proyectar cultura" del país.