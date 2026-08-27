La película en la que el Coyote se enfrenta legalmente a Acme se estrena tras superar reveses de Hollywood dignos de su protagonista

'Coyote vs. Acme', la película que convierte las eternas desventuras de Wile E. Coyote en una batalla legal contra la poderosa corporación Acme, llegará finalmente a los cines después de que su propia historia de producción se convirtiera en una batalla por salir a la luz. El inasequible al desaliento Coyote y el Correcaminos, su presa imposible, fueron creados por el genial animador Chuck Jones en 1949. La película dirigida por Dave Green mezcla acción real y dibujos animados.

"Hicimos una película sobre un desvalido y la película se convirtió en una desvalida. Es una locura", dice Green, sobre el proyecto, que llegará a salas estadounidenses el 28 de agosto y el 18 de septiembre a España.

Dirigida por Green y protagonizada por Will Forte y John Cena, 'Coyote vs. Acme' parte de una premisa planteada originalmente por el escritor Ian Frazier en un artículo publicado en 'The New Yorker' en 1990: ¿Qué ocurriría si Wile E. Coyote demandara a Acme por los productos defectuosos que ha utilizado en sus miles de intentos fallidos por atrapar al Correcaminos?

Idea ridícula, planteamiento serio

Para Green, el contraste entre la seriedad del planteamiento del artículo de Frazer y lo ridículo de la idea fue lo que terminó sirviendo de guía para hacer la película.

El Coyote, frustrado tras años de fracasos en la caza del Correcaminos, se topa con la posibilidad de demandar a la megacorporación en la que ha confiado durante toda su vida para adquirir productos explosivos y artefactos delirantes. Convencido de que puede ganar el caso, recurre a un abogado mediocre que se niega en varias ocasiones a representarlo, hasta que finalmente acepta el desafío, iniciando así un proceso que sacará a la luz oscuros secretos de la compañía.

Tras completar su producción en 2023 y recibir excelentes opiniones en muestras de prueba, 'Coyote vs. Acme' fue archivada por Warner Bros. por motivos tributarios, al declarar el estudio la película como "una pérdida total" para recuperar millones de dólares en impuestos. La historia del Coyote terminó guardando así un inesperado paralelismo con el destino de la propia película: Green y su equipo, respaldados por una comunidad de seguidores y profesionales de la industria, se enfrentaron a Warner Bros. en una batalla que defendió el valor del arte frente a los intereses corporativos y las estrategias financieras de los grandes estudios.

Una roca gigante cuesta arriba

"Hacer cualquier película es como empujar una roca gigante cuesta arriba", explica Green. "Para nuestra suerte y buena fortuna, lo que vimos de parte de la comunidad fue tan abrumadoramente solidario y positivo. Y tanta gente salió en nuestra defensa y habló a nuestro favor (...). Realmente nos trajeron a este momento", añade.

Tras la presión, Warner Bros. aceptó poner la película en venta y en marzo de 2025 la distribuidora independiente Ketchup Entertainment adquirió sus derechos mundiales por unos 50 millones de dólares.

La cinta, que mezcla la acción real con dibujos animados, nació en parte de la impronta que '¿Quién engañó a Roger Rabbit?' (1988), de Robert Zemeckis, dejó en el cineasta. "Esa película equilibra el tono de una manera increíble. Es tan oscura como tonta, y también es cine negro. Nos inspiramos en eso, pensamos: '¿Qué pasaría si pudiéramos hacer por el drama de sala de tribunal lo que '¿Quién engañço a Roger Rabbit?' hizo por el cine negro?", explica.

"Jamás he visto al Coyote como un villano, porque me pongo de su lado y quiero que gane", exclama Green, aunque reconoce que tampoco le gustaría ver al Correcaminos ser atrapado.

Trabajador incansable

Tanto el director como la película defienden a este depredador como un trabajador incansable: "Cada mañana él espera atrapar al Correcaminos y esa noche comérselo. Y amo esa simplicidad de visión y meta", agrega.

El Coyote y otros personajes de Looney Tunes, división de 'cartoons' de Warner Bros., ya habían mezclado su locura animada con la vida real en cintas como 'Space Jam' (1996) o 'Looney Tunes: De nuevo en acción' (2003), pero en esta cinta Green quiso profundizar a un nivel más personal en uno solo de estos personajes.

Estrella y héroe

"Nunca habíamos conocido las otras dimensiones del Coyote", relata. "Sentía que las otras películas de Looney Tunes siempre eran películas corales, como las de Los Vengadores, y en esos filmes los personajes incluso hacían referencia a los Looney Tunes, como si tuvieran una autoconciencia de sí mismos como pandilla", desarrolla.

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Por eso se inspiró también en los Teleñecos, cuyos personajes cumplen roles individuales dentro de la trama en lugar de actuar siempre como una manada. "Wile siempre fue nuestra estrella polar y siempre fue realmente nuestro héroe", apunta.