Artes visuales
Muere a los 97 años Yayoi Kusama, figura clave de la psicodelia y una de las grandes artistas del siglo XX
Fue aclamada internacionalmente como artista de vanguardia pionera, conocida por la repetición obsesiva de lunares y patrones como redes y arcos
La artista japonesa Yayoi Kusama, conocida por sus coloridos diseños de lunares y patrones repetitivos, ha muerto este mes a los 97 años, según una publicación en su página web este jueves.
La artista murió el 14 de agosto en un hospital de Tokio, detalló la publicación, que no da más información sobre las causas del fallecimiento. Kusama "siguió pintando hasta sus últimos días, sin dejar nunca el pincel, y continuó explorando el amor eterno y el alma inmortal", aseguró el texto.
La japonesa, figura clave de la psicodelia, fue una de las artistas más relevantes del último siglo, expuso en museos de todo el mundo y recibió multitud de galardones, como la Orden de las Artes y las Letras de Japón o la Orden de Cultura japonesa.
En 2006 se convirtió en la primera mujer en obtener el Praemium Imperiale de la Asociación de Arte de Japón, uno de los premios internacionales de arte más prestigiosos del mundo.
Nacida en la ciudad de Matsumoto el 22 de marzo de 1929, Kusama comenzó a pintar sobre los diez años, usando como motivo la repetición obsesiva de lunares y patrones como redes y arcos, que plasmó en acuarelas, pastel y óleos.
En 1990 se internó voluntariamente en una institución mental, desde donde siguió produciendo obras en diversos formatos. "A lo largo de una vida extraordinaria dedicada por entero a la creación artística, Kusama desarrolló una carrera aclamada internacionalmente como artista de vanguardia pionera, cuya práctica creativa abarcó las artes visuales, la representación, la ficción y la poesía", detalló su página web.
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