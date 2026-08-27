La exmujer de Jeff Bezos, MacKenzie Scott, publica una novela sobre un Estados Unidos bajo el fascismo

Al contrario que otras parejas de celebridades o figuras que optan por un perfil público, MacKenzie Scott, la exmujer del fundador de Amazon, Jeff Bezos, siempre ha buscado la discreción. Esta empresaria, filántropa y escritora, que lleva años donando grandes cantidades de dinero a múltiples organizaciones benéficas, ha anunciado que vuelve a la escritura con una novela con tintes políticos bastante parecida a la realidad.

MacKenzie Scott (San Francisco, 1970) estudió filología inglesa en la Universidad de Princeton, donde tuvo como profesora a la escritora y ganadora del Premio Nobel de Literatura Toni Morrison, quien años más tarde dijo en una entrevista en 'Vogue' que Scott fue una de las mejores alumnas que tuvo en sus clases de escritura creativa. En 1993, Scott se casó con Jeff Bezos —con quien tiene cuatro hijos—, a quien había conocido cuando ambos trabajaban en el fondo de inversión de Nueva York D.E. Shaw & Co.

Un año después de casarse, la pareja se mudó a Washington, donde nació lo que sería el gigante de las compras en línea: Amazon. Scott fue clave para la consolidación de la empresa, apoyando la idea de su marido y conviertiéndose en cofundadora, además de encargarse de administrar la parte financiera de la compañía y asumir funciones operativas. Después de 25 años de matrimonio, Scott y Bezos se divorciaron en 2019. Como en su momento no firmaron ningún acuerdo prematrimonial, a ella le correspondía la mitad de toda la fortuna, pero finalmente acordaron que Scott recibiría el 4% de las acciones en circulación de Amazon, que en ese momento estaban valoradas en unos 36.000 millones de dólares, lo que la posicionó como una de las personas más ricas del mundo.

Regreso a la literatura

Scott ha decidido volver a su faceta literaria, pero de manera peculiar. El 8 de agosto, la filántropa anunció, mediante una publicación en Instagram, que iba a publicar una nueva novela. Este libro, en vez de publicarse a través de la industria editorial, se está publicando por entregas a través de su perfil de Substack, lo que le permite tener una total libertad creativa y hace la obra accesible para todo el mundo. El libro acabará de publicarse durante agosto y tendrá 320 páginas y 80.000 palabras.

La sinopsis del libro, que se titula 'Last Days in Two Nations' (A History in Eighteen Minds), invita a pensar que, pese a ser una novela de ficción distópica, la historia podría estar inspirada en hechos reales. La obra propone un Estados Unidos (Still United) donde, a través del punto de vista de varios personajes, se explica que los fascistas han tomado el poder de forma parcial, y lo que esto implica para la política y la sociedad. En esta nación, que vive dividida bajo una situación de autoritarismo, gobiernan dos presidentes malvados: Damian Paxton, un cirujano sudafricano obsesionado con el sexo y el poder, y la presidenta Priss, que quiere vivir sus fantasías en la Casa Blanca.

'Last Days in Two Nations' no es la primera novela de la exmujer de Bezos. Scott tuvo su debut con 'The Testing of Luther Albright' (2005), que narra la historia de un ingeniero civil de California obsesionado con el control cuya vida se derrumba tras un terremoto y una serie de problemas familiares, y que le valió un American Book Award en 2006. Su segundo libro fue 'Traps' (2013), que trata sobre la historia de cuatro mujeres muy diferentes entre sí cuyas vidas se chocan de manera inesperada en Las Vegas y que, juntas, se enfrentan a sus problemas.

Donaciones millonarias

Desde su divorcio en 2019, Scott se ha dedicado activamente a la filantropía. Tras separarse de Bezos, entró en el proyecto The Giving Pledge, una iniciativa creada en 2010 por el matrimonio Gates y Warren Buffett para fomentar que las personas más ricas del mundo donaran más de la mitad de sus fortunas a causas benéficas. Desde entonces, Scott ya ha donado más de 26.000 millones de dólares a más de 2.500 entidades.

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En 2022, la escritora creó Yield Giving, una organización sin ánimo de lucro que trabaja de forma discreta y cuyo objetivo es donar gran parte de su fortuna de manera rápica y eficaz, sin largos procesos burocráticos y sin condiciones de uso para los beneficiarios. Las donaciones que realiza las hace de manera directa a organizaciones que generan un impacto real, y las áreas en las que más se enfoca son la educación, la igualdad de género y racial, la salud, la vivienda, los derechos LGBTQI+ y la protección del medio ambiente.